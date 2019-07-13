«Феррари» снова позади: поул у Боттаса, Феттель стартует шестым

Ошибка ценой в поул

В пятничных тренировках «Мерседес» пусть и не без проблем опередил «Феррари», но уже в субботу утром, когда асфальт намок от моросившего дождя, красные машины оказались на несколько сотых быстрее и перехватили инициативу. Квалификация стартовала по сухой трассе, хотя небо оставалось серым и в любой момент могло пролиться на асфальт дождём.

Шарль Леклер уже в первом сегменте побил квалификационный рекорд «Сильверстоуна» — 1:25.628, и это на «медиуме»! Вскоре время монегаска перебил Хэмилтон — 1:25.513, однако британец свой круг проехал на «софте». Пусть в протоколах «Мерседес» оказался выше, моральным победителем в первом сегменте стала «Феррари».



Во втором сегменте «Мерседесы» тоже перешли на «медиум» — и в таких условиях Леклер оказался самым быстрым, хотя Боттас отстал от монегаска всего на пару сотых. Правда, затем Шарль улучшил на более мягкой резине и будет стартовать на «софте» — как и Феттель.



Финальная часть началась с нового рекорда трассы — Валттери Боттас проехал круг за 1:25.093. Хэмилтон потерял на втором секторе три десятых, но остался вторым, в то время как «Феррари» оказались медленнее «Ред Булл»: Ферстаппен показал третье время, Леклер стал четвёртым, далее расположились Гасли и Феттель. Только Макс удержался в полусекунде от «Мерседесов» — Себ, например, проиграл почти семь десятых.



Во второй попытке Боттас не улучшил своего времени, но и Хэмилтон прибавил не слишком много, уступив напарнику. Отлично начал круг Шарль Леклер, но после рекорда первого сектора монегаск смог показать только третье время. Далее расположились Ферстаппен и Гасли, которых разделили три десятые секунды, а Феттель, как и «Мерседесы», не смог прибавить и остался на шестой позиции.

Дэн переиграл Норриса

Быстрейшим пилотом «второго эшелона» стал Даниэль Риккардо, который опережал соперников и в первых, и во вторых попытках. Ландо Норрис проиграл австралийцу пять сотых и расположился на восьмой позиции, а Александер Албон в своём дебютном Гран-при Великобритании будет стартовать девятым. Замкнул первую десятку Нико Хюлькенберг.



Лучший из пилотов «Альфа Ромео» — внезапно Антонио Джовинацци — расположился на одиннадцатой позиции. Кими Райкконен в последней попытке улучшил, но этого оказалось недостаточно — 12-е место. Финн уже в третий раз в четырёх последних квалификациях оказывается позади напарника. Карлос Сайнс тоже уступил менее опытному напарнику — и это уже в четвёртый раз подряд. Испанец не улучшил в последней попытке и остался на 13-й строчке.



С большими проблемами столкнулся и «Хаас» — Ромен Грожан квалифицировался 14-м, а Кевин Магнуссен вообще не прошёл во второй сегмент (впервые в сезоне) и занял 16-е место. Между пилотами американской команды вклинился Серхио Перес — Чеко неплохо начал круг, но потерял на втором и третьем секторах и уступил самому себе шесть сотых секунды.

Квят вновь остался в Q1

Неудачно прошла квалификация и для Даниила Квята — россиянин занял только 17-е место, не сумев улучшить в двух последних попытках. В итоге Квят в третий раз подряд выбыл уже в первом сегменте. Албону Даниил проиграл четверть секунды — дебютант сравнял счёт во внутрикомандной квалификационной дуэли.



Лэнс Стролл чуда не сотворил — 18-е место и десятый вылет в первом сегменте в десяти квалификациях сезона. Замкнули протоколы пилоты «Уильямса» — Джордж Расселл в очередной раз переиграл Роберта Кубицу, но Строллу проиграл больше секунды — FW42 по-прежнему безнадёжно позади всего пелотона.

Гран-при Великобритании стартует в воскресенье 14 июля в 16:10 по московскому времени.