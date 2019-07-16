Феттель недостоин места в «Феррари»! Так считают в Италии после его новой ошибки

Столкновение Феттеля и Ферстаппена на последних кругах гонки затмило даже рекордную победу Льюиса Хэмилтона — даже британская пресса признаёт, что в этот раз гонщику повезло с автомобилем безопасности, а победу по всем раскладам должен был одержать Валттери Боттас.

Полный провал Грожана, успех конкурента Квята. Оценки за Великобританию Выиграть гонку должен был Боттас, а главным злодеем уик-энда стал Грожан.

«Он теряет статус первого номера»

«Перед началом уик-энда в Великобритании Себастьян Феттель дал развёрнутое интервью BBC Sport, в котором рассказал обо всех своих ошибках за последний год. И в том, что гонка завершилась для него очередной ошибкой, есть некая ирония, — пишет редактор BBC Sport Эндрю Бенсон. — С тех пор как Себ победил в Сильверстоуне в прошлом году, он ошибался в семи гонках. Такая серия озадачит любого гонщика, а тем более четырёхкратного чемпиона мира».



Сразу после финиша Феттель признал свою ошибку, тем самым не оставив обычно лояльным немецким журналистам ни единого повода для защиты. «Это была низшая точка его сезона. Себ смотрелся даже хуже, чем в Бахрейне, поскольку тогда отставание от Леклера было меньше. Разница в шесть десятых — это слишком много», — пишет издание Auto Motor und Sport, которое за Гран-при Великобритании поставило Феттелю три балла.

«В Великобритании немцу не хватало уверенности в сцеплении задней оси, но Шарль Леклер каким-то образом с этим справился. Да и столкновение с Ферстаппеном вновь заставило некоторых отметить, что с прежним Феттелем такого бы не произошло», — продолжает AMuS. «Леклер осложнил Себу жизнь — и ему необходимо как-то справиться с этим. Леклер, конечно, счастлив — он набирает вес в команде. Феттель должен быть осторожен — он теряет статус первого номера», — поделился мнением со Sky Deutschland Ральф Шумахер.

Хэмилтону повезло, Феттель опять всё испортил. Итоги Гран-при Великобритании Ужас: отставание лидера «Феррари» в общем зачёте достигло 100 очков. А Гасли поставил на паузу мечты болельщиков Квята.

«Недостаточно хорош, чтобы представлять «Феррари»

Камня на камне не оставила от Феттеля и итальянская пресса — СМИ пишут, что выступления немца недостойны статуса четырёхкратного чемпиона мира. «Гран-при Великобритании показал, что Себастьян Феттель — не тот пилот, которого хотела бы видеть у себя „Феррари“, — пишет La Gazzetta dello Sport. — Очевидно, что что-то у него больше не работает. Но „Скудерия“ по крайней мере может рассчитывать на Шарля Леклера, который заслуженно поднялся на подиум».



«Сезон Феттеля по-прежнему напоминает одно большое разочарование и кошмар — это, возможно, худший год в его карьере, — считает Il Giornale. — В этот уик-энд он так и не смог почувствовать уверенность в машине. Следующий этап — Германия. Посмотрим, удастся ли ему показать хоть какие-то признаки возвращения былой формы — и команды это тоже касается».

«Сама судьба дала Феттелю шанс в виде автомобиля безопасности, но он не смог отбиться не только от Ферстаппена, но и от Гасли. Его выступления — это не уровень четырёхкратного чемпиона», — добавляет испанская AS.



«Любопытно, что в последний раз Феттель выступал как истинный четырёхкратный чемпион ровно год назад, победив здесь в 2018-м. Уже на следующем этапе он вылетел с трассы, лидируя в Гран-при Германии, и с тех пор уже не был прежним, — напоминает Лоуренс Эдмондсон из американской ESPN. — Сейчас Феттель недостаточно хорош, чтобы даже представлять такую команду, как «Феррари».



«Плохой год для „Феррари“, плохой год для Феттеля. Он проигрывает Хэмилтону уже сто очков — немыслимо!» — резюмирует Marca.

«Леклер — душа «Феррари»

Ключевым эпизодом предыдущей гонки — Гран-при Австрии — стала дуэль Шарля Леклера и Макса Ферстаппена, и на «Сильверстоуне» она продолжилась. Пресса вновь восхищается ярким сражением двух молодых гонщиков. «Нечасто сиквел получается достойным оригинала, а тут к тому же прошло всего 14 дней, но битва Леклера и Ферстаппена запомнится надолго», — пишет ESPN.



«Леклер продемонстрировал гонку высочайшего уровня, на протяжении 20 захватывающих кругов сражаясь с Ферстаппеном. Хотя его „Феррари“ не могла бороться с „Ред Булл“ Макса, — отмечает BBC Sport. — Их борьба напоминает последние круги Гран-при Франции-1979, когда Жиль Вильнёв и Рене Арну несколько кругов боролись бок о бок. Леклер и Ферстаппен боролись жёстко, на грани допустимого».



Параллели с Жилем проводит и итальянская пресса: «Леклер напоминает Жиля Вильнёва — безупречен в обороне, агрессивен в атаке», — считает Corriere dello Sport. «Леклер — душа „Феррари“. Он до последнего сражался на пределе возможностей и дал отпор Ферстаппену в главной дуэли года», — пишет AS.



«Видели ли мы только что Леклера 2.0? — задаётся вопросом редакция Sky Sports. — Нельзя сказать, что в выступлениях Леклера и раньше не было ничего выдающегося, но он очевидно сделал выводы из поражения в Австрии. Абсолютно заслуженный подиум для пилота, который уже на регулярной основе затмевает Феттеля».

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Пресса хвалит Квята

Высоких оценок европейской прессы в этот уик-энд удостоился и Даниил Квят. Россиянин прорвался с 17-го места на старте на 9-е и пополнил свой счёт в общем зачёте двумя баллами. «После трудной квалификации возникли серьёзные сомнения, что Даниил Квят сможет прорваться в очки с последних позиций стартовой решётки, однако россиянин выступил великолепно. Вторая половина гонки в его исполнении и вовсе была блестящей», — пишет PlanetF1, поставившая уфимцу девять баллов из десяти.



«Даниил Квят, отыграв восемь позиций, стал автором впечатляющего прорыва, — отмечает Sky Sports, хотя её оценка была скромнее — семь баллов. — Сам россиянин заявил, что извлёк из машины максимум, но ему, как и многим другим гонщикам, помог автомобиль безопасности. На последних 10 кругах Квят обогнал Албона и вёл красивую борьбу с Райкконеном, но вылет в первом сегменте квалификации на фоне выхода напарника в финал не может не беспокоить».

А вот для напарника Квята — Александера Албона — гонка закончилась неудачно. Команда хотела сменить пилоту резину в конце заезда, однако из-за необычных проблем с двигателем механики боялись получить удар током и не трогали автомобиль.



«С появления гибридных технологий 10 лет назад, в Формуле-1 появились строгие правила о том, как безопасно работать с машинами и их повышенным напряжением, — рассказывает журналист Motorsport Скотт Митчелл. — Проблема Албона до сих пор не идентифицирована, однако из-за неё прикасаться к автомобилю с заведённым двигателем было бы небезопасно. Подобные проблемы довольно необычны — глава программы „Хонды“ в Формуле-1 Тойохару Танабе не смог вспомнить подобных случаев».

Квят отыграл восемь позиций в гонке и спас провальный уик-энд По пути обогнав напарника, стартовавшего далеко впереди. А мы уж думали, всё плохо.

«Важный уик-энд для Гасли»

Напоследок немного о других пилотах. Люк Смит с портала Crash также выделяет сражение Хэмилтона и Боттаса на первых кругах. «Эта победа Хэмилтона в первую очередь запомнится его везением. Ведь до определённого момента всё выглядело так, что Боттас контратакует в погоней за титул, — пишет журналист. — Самый яркий момент произошёл на четвёртом круге, когда два „Мерседеса“ бок о бок прошли связку „Бруклэндс“-„Лаффилд“ и отправились в „Стоув“. Боттас в итоге оказался сильнее, заставив Хэмилтона отступить. Однако с появлением автомобиля безопасности надежды финна на победу испарились — тяжёлый удар».



Много внимания журналисты уделили Пьеру Гасли — француз провёл первую по-настоящему сильную гонку в составе «Ред Булл». «После серии посредственных гонок, Гран-при Великобритании стал самым сильным выступлением Гасли на данный момент — француз доказал, что способен бороться на уровне в топ-6. Лучший момент сезона для Пьера — обгон Феттеля в „Бруклэндс“, — хвалит гонщика портал PlanetF1. — Кроме того, Гасли оказался одним из тех, кому не помогло появление автомобиля безопасности — было бы любопытно посмотреть, как сработала бы его стратегия без сейфти-каров».

«Это был важный уик-энд для Пьера Гасли. Он снова не был быстрейшим гонщиком „Ред Булл“, но в Сильверстоуне оказался куда ближе к Ферстаппену, чем по ходу сезона. Пятое место в квалификации, красивая борьба с Феттелем и Леклером — глава команды Кристиан Хорнер надеется, что это придаст гонщику уверенность», — добавляет Sky Sports.



Впрочем, от внимания журналистов не ушло и то, что Гасли далеко не сразу подчинился приказу команды пропустить Ферстаппена, когда тот шёл позади на другой тактике. «По ходу круга инженер трижды сказал Гасли, что позади на другой тактике идёт напарник. В итоге Хорнеру пришлось дать Пьеру прямое указание пропустить Ферстаппену, после чего тот незамедлительно подчинился, — сообщает со страниц RaceFans Дитер Ренкен. — В похожей ситуации Гасли оказался в Бразилии в конце прошлого года, когда ему несколько раз сказали пропустить Брендона Хартли, но тот несколько кругов сдерживал напарника».