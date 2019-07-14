Хэмилтону повезло, Феттель опять всё испортил. Итоги Гран-при Великобритании

Гран-при Великобритании получился насыщенным и драматичным — Боттас не по своей вине потерял верную победу, а Феттель на полном ходу влетел в Ферстаппена, благодаря чему третье место досталось Леклеру. Для Себа это уже вторая крупная ошибка за месяц с небольшим.



Подводим итоги 10-го этапа Формулы-1.

Победа Хэмилтона на фоне крэша Феттеля и Макса. У Квята отличный прорыв Пока Льюис не без удачи победил, Феттель и Ферстаппен не поделили трассу, а Квят отыграл сразу восемь мест.

Льюис победил, Боттас — не проиграл

В Сильверстоуне Хэмилтону повезло — возможно, судьба вернула должок за прошлогоднюю неудачу. Льюис уступил напарнику квалификацию и не смог ничего с ним сделать в гонке, но вовремя выехавший автомобиль безопасности вывел британца в лидеры. Так или иначе отрыв действующего чемпиона вырос до 39 очков — то есть он сейчас больше, чем был после Гран-при Франции, когда Хэмилтон выиграл четвёртую гонку подряд.

Валттери Боттасу обвинить себя не в чем — финн сделал всё, что от него зависело, чтобы выиграть гонку, но сократить отставание в чемпионате это не помогло. «Не знаю, что сказать, — развёл руками Валттери. — После пит-стопа я контролировал отрыв и по сути оставался лидером гонки, но затем появился сейфти-кар, а Льюис получил „бесплатный“ пит-стоп. Если говорить о позитивных вещах, то мы были быстрейшими на трассе. Это была хорошая битва, и она ещё не окончена».

С турнирной точки зрения этот этап не принёс Боттасу ничего хорошего, хотя на финише он мог бы оказаться и ниже, если бы Феттель не вынес Ферстаппена. С другой стороны, после такой гонки разговоров о замене Валттери на Эстебана Окона станет поменьше.

Феттель отстал уже на 100 очков

Очередной Гран-при — очередная неудача «Феррари». В Сильверстоуне «хороши» были все, кроме, пожалуй, Леклера. Решение стартовать на «софте» вроде бы ничего не дала — «Мерседесы» оказались далеко впереди, а вся борьба шла с «Ред Булл», но затем стратеги опоздали с пит-стопом Шарля — монегаска нужно было зазывать в боксы сразу, а не кругом позже выезда машины безопасности. Правда, жаловаться Леклеру не приходится — он всё равно финишировал третьим, а подняться выше шансов не было изначально.

Зато есть о чём жалеть Себастьяну Феттелю — немец ошибся всего месяц спустя Гран-при Канады. Да, Макса Ферстаппена можно обвинить в том, что он отбивался жёстко и смещался в зоне торможения, однако не нужно было быть гением, чтобы предвидеть такое поведение голландца. «Я ошибся, — признаёт Феттель. — Обогнав меня, он вышел из поворота широковато — у меня появился шанс вернуться, а после этого буквально на секунду показалось, что откроется пространство справа. Оно не открылось, но было уже слишком поздно — я врезался».



После 10 этапов чемпионата Феттель проигрывает Хэмилтону ровно сотню очков. Это значит, что если Себ выиграет каждую оставшуюся гонку, ставя быстрейшие круги, а Льюис каждый раз будет вторым, то немец всё равно не догонит действующего чемпиона.

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Хороший уик-энд для Гасли

Для Пьера Гасли Гран-при Великобритании стал лучшим этапом с момента перехода в «Ред Булл», а четвёртое место — повторение его лучшего финиша в карьере (Бахрейн-2018). Но главное даже не это, а то, что впервые Гасли на протяжении всего уик-энда смотрелся конкурентоспособно. Нельзя сказать, что Пьер провёл очень уж сильный этап, но проявил себя командным игроком и весь заезд сражался с «Феррари» — начало, похоже, положено.



Любопытно, что теперь не так уверенно смотрелся Макс Ферстаппен. Голландец вновь был силён, но допускал помарки — одна из них после выезда с пит-лейна стоила позиции относительно Леклера. И это в тот момент, когда у Гасли всё шло хорошо. Впрочем, подиум Ферстаппен заслужил и наверняка завоевал бы, если бы не Феттель, отрыв от которого вырос уже до 13 очков. «Ред Булл», к слову, уже вторую гонку подряд набирает больше очков, чем «Феррари».

«Макларен» снова побеждает «Рено»

«Макларен» продолжает отрываться в принципиальном сражении за четвёртое место Кубка конструкторов. В квалификации быстрее были машины «Рено», но они остались позади Норриса уже на старте. Сейфти-кар вывел вперёд пилотов «Рено» Сайнса, но, как выяснилось, испортил гонку Норрису. В любом случае машина «Макларена» — одна из быстрейших в середине пелотона на одном круге и самая быстрая — на длинной серии. Недаром в трёх последних гонках Уокинг набирает не менее восьми очков — другие середняки в этот же период набирали не более семи.



Из других команд в борьбе за четвёртое место усилиями Кими Райкконена держится лишь «Альфа Ромео», в то время как «Рейсинг Пойнт» и «Торо Россо» проигрывают «Макларену» более 40 очков и скорее сражаются между собой, чем с Уокингом. Ну а хуже всех дела идут у «Хааса»: на фоне скандала со спонсором машины команды не продержались и 10 кругов.

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Квят вернулся в очки

В прошлый раз Даниил Квят набирал очки в Монако, после чего началась затяжная серия неудач, связанная в первую очередь со штрафом за замену двигателя и слабыми результатами квалификаций. В Великобритании россиянин тоже квалифицировался плохо — 17-м, но в конце концов волею судеб выбрался к финишу на девятое место. Теперь на счету Квята 12 очков, хотя он всё так же занимает 14-ю позицию турнирной таблицы.



Будем надеяться, что этот результат придаст всей команде уверенность, которая в последних гонках куда-то исчезла — со времён всё того же Монако вся «Торо Россо» набрала в общей сложности три очка. Команда очевидно обладает потенциалом бороться за более высокие места — от занимающей шестое место Кубка конструкторов «Альфа Ромео» Фаэнца отстаёт всего на семь очков.

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Положение в Кубке конструкторов



1. «Мерседес» — 407 очков

2. «Феррари» — 243

3. «Ред Булл» — 191

4. «Макларен» — 60

5. «Рено» — 39

6. «Альфа Ромео» — 26

7. «Рейсинг Пойнт» — 19

8. «Торо Россо» — 19

9. «Хаас» — 16

10. «Уильямс» — 0.