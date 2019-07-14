Квят отыграл восемь позиций в гонке и спас провальный уик-энд

Перед гонкой

Конфигурация “Сильверстоуна” и форма “Торо Россо” на последних этапах изначально многого Квяту не обещали: зацепиться за топ-10 было бы большим успехом. Вдобавок с самого начала уик-энда оказалось, что Даниил ощутимо уступает своему напарнику Александеру Албону. Конечно, практики не показатель. Но на всех трёх Квят был медленнее тайца. Плюс Элбон все три раза в топ-10 попал, а Даниил все три раза нет.



Однако на тренировках Квят по крайней мере попадал в топ-15, а утром в субботу стал 11-м. То есть намекал, что хотя бы побороться за третий сегмент может. На деле же в квалификации у Даниила дела совсем не пошли. Объяснения он и сам не нашёл: и шины не прогрелись, и баланс был не тот… В итоге катастрофическое 17-е место. Хуже только Стролл да “Уильямсы”.

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Гонка

На старте Квят пропустил традиционно резво стартующего Стролла, но остался даже в плюсе из-за контакта двух “Хаасов”. В паре со Строллом Даниилу удалось пройти Джовинацци, но дальше их прорыв остановился. Идея старта на мягких шинах не сработала — прорыва не вышло, и вскоре после 10-го круга Квят отправился на пит-стоп.



Вернулся на трассу россиянин последним. Правда, большинство соперников впереди на тот момент в боксах ещё не побывали. И после пит-стопа дела у Квята пошли лучше. Сначала он прошёл Стролла, затем оказался впереди Райкконена, воспользовался сходом Джовинацци и к выезду машины безопасности оказался 13-м, позади двух машин на “харде”. Правда, в боксы под сейфти-каром зазвали и самого Даню, из-за чего Стролл и Райкконен вновь оказались впереди.

После рестарта пелотон долго не растягивался, и по секундам очковая зона оставалась для Квята достижимой. Вот только Даня уперся в Стролла, имея лучший темп. А перед канадцем был целый паровоз, который не способствовал легкости обгона.

С самого начала уик-энда оказалось, что Даниил ощутимо уступает своему напарнику Александеру Албону.

Однако обстоятельства продолжали играть на Квята: вторые пит-стопы Норриса и авария Феттеля вывели его на 11-е место. При этом Даниил оказался в конце плотной группы, которую возглавил его напарник Албон. В продолжение всех событий проблемы начались у Нико Хюлькенберга, и Квят поднялся уже в десятку. А потом уже сам обогнал Албона на изношенном “медиуме”.

В конце гонки Даниил еще и Кими Райкконена успел попрессинговать, хотя до обгона дело и не дошло. Но финиш на девятом месте при старте 17-м — такого прорыва в гонке никому не удалось. И даже если обстоятельства помогали изо всех сил, то ими еще надо было воспользоваться. Что Квят с успехом и сделал.

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После гонки

До летнего перерыва осталось два этапа, а именно тогда начнут всерьёз обсуждать новые контракты. До сих пор мы ждали, что в августе Даниила могут даже пересадить из “Торо Россо” в “Ред Булл”, но именно в Сильверстоуне наконец нашёл педаль газа Пьер Гасли. Не знаю, разовый это случай или француз действительно набирает темп, но сейчас вариант перехода в старшую команду стал для Квята менее вероятен.

Квят выглядит невероятно стабильным в этом сезоне.

Тем менее вопрос о самом продлении контракта кажется скорее позитивным. Квят чаще набирает очки, чем нет. Да, у Даниила равенство с Албоном в квалификациях, но по очкам россиянин создал небольшой запас. И главное: он выглядит невероятно стабильным в этом сезоне. Не психует после провальной субботы, не кидается на амбразуру, ищет свои шансы и находит. Пожалуй, такая гонка, как сегодня, радует даже больше рискованного прорыва, который приводит в очки. Но может привести и на обочину.

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Цитата

«Я очень доволен гонкой. Очевидно, что я стартовал практически с конца стартовой решётки. У меня, если честно, не было больших ожиданий от сегодняшнего дня. Весь уик-энд у меня были некоторые проблемы с балансом. Я не ожидал, что сегодня всё возьмёт и резко изменится. Однако мне удалось набрать два очка, вся гонка получилась очень сильной, а темп был действительно хорошим. Так что я очень доволен».