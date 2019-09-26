5 самых ярких моментов из истории Гран-при России. Включая стычку Квят-Феттель

Первый Гран-при России Формулы-1 прошёл около пяти лет назад — в сентябре 2014-го. Это по-прежнему одна из новых гонок в календаре чемпионата, однако за эти короткие несколько лет на «Сочи Автодроме» произошло достаточно запоминающихся и ярких событий. Именно их мы и предлагаем вспомнить в преддверии шестого старта «Больших призов» на трассе в Нижнеимеретинской низменности.
2014 год: блокировка Росберга
«Сочи Автодром» появился в Формуле-1 почти одновременно с турбогибридными двигателями — и в 2014-м только Льюис Хэмилтон с Нико Росбергом претендовали на чемпионство. В первом в истории Гран-при России квалификацию выиграл Хэмилтон, но Росберг до последнего прессинговал британца — и в итоге сам допустил ошибку на первом торможении, срезал поворот и откатился далеко назад в пелотоне. Впоследствии Росберг «прошил» весь пелотон и выбрался на второе место, а уверенную победу одержал Льюис Хэмилтон.
Первый Гран-при нашей страны запомнился яркой погодой и чёткой работой всех служб — по итогам сезона промоутер сочинского этапа даже получил от организаторов памятную награду как Лучшему промоутеру сезона. Правда, уже на следующий год всё пошло не так гладко.
2015 год: смелый русский и стычка финнов
Второй Гран-при России с самого начала пошёл не по плану: во время инспекции трассы перед первым сеансом тренировок из судейского автомобиля на асфальт пролились технические жидкости. Маршалы поначалу пытались убрать их с помощью воды, но сделали только хуже, размазав масло по асфальту. В конце концов трассу очистили абсорбентом, однако старт заездов был отложен.
После этого в одной из тренировок в отбойники TecPro въехал Карлос Сайнс — испанец даже загремел в больницу и делился селфи из сочинской палаты. Вылет сам по себе, к счастью, получился не слишком серьёзным, однако из-за долгого восстановления барьеров расписание этапа съехало.
Наконец, в день гонки произошёл ещё один инцидент, когда во время заезда на трассу за обломком от автомобиля выбежал маршал. Как раз в этот момент поворот проходил Себастьян Феттель, выдавший в эфир удивлённую фразу: «Вау, у нас тут очень смелый русский на трассе».
Ну а самым запоминающимся эпизодом той гонки стало столкновение Валттери Боттаса и Кими Райкконена за несколько кругов до финиша. Благодаря их столкновению на подиум пробился Серхио Перес, а Даниил Квят занял пятое место — это пока его лучший результат в домашней гонке.
2016 год: худший Гран-при Квята
Гран-при России 2016 года в первую очередь запомнился страйком Даниила Квята, когда он допустил ошибку на первом торможении и врезался в Себастьяна Феттеля, а затем «добил» немца на 180-градусной дуге вокруг Центральной площади.
Квят добрался до финиша — 15-м, в круге позади лидера, а вот Феттель сошёл и побежал на командный мостик «Ред Булл» — жаловаться Кристиану Хорнеру на российского пилота. В итоге «Ред Булл» воспользовался поводом понизить Квята в «Торо Россо», а на его место взяли молодого Макса Ферстаппен — он выиграл затем свою первую же гонку в новой команде, а карьера россиянина оказалась отброшена на пару лет назад.
2017 год: первая победа Валттери Боттаса
Возможно, «Сочи Автодром» не самая любимая трасса пилотов на фоне классических и легендарных трасс, однако у одного из гонщиков точно есть хорошие воспоминания о российской трассе: два года назад Валттери Боттас именно здесь одержал свою первую победу в Формуле-1.
Тогда финн стартовал третьим, но уже на первых кругах вырвался вперёд, лидировал почти всю гонку и завоевал первое место. С тех пор Боттас выиграл ещё четыре гонки, включая две в текущем сезоне, однако по-прежнему не может победить Хэмилтона в чемпионате.
2018 год: «Мерседес» тормозит Боттаса
Пожалуй, самый крупный скандал произошёл на Гран-при России в прошлом году, когда руководство «Мерседеса» приказало Боттасу отдать первое место Хэмилтону. Валттери доминировал и шёл к победе, однако из-за угрозы Феттеля, чей прессинг мог разрушить тактику Хэмилтона, в команде решили поменять гонщиков местами.
Под финиш, когда угрозы со стороны «Феррари» уже не было, Валттери спросил команду, вернут ли ему первое место, но с пит-уолла ответили отказом. После финиша Тото Вольф объяснял решение тем, что «Мерседес» выглядел бы глупо, если бы проиграл титул из-за этих семи очков. Однако в том году оба чемпионата «Серебряные стрелы» выиграли досрочно, а Боттас недосчитался заслуженной победы.
- 26 сентября 2019
-
13:57
-
12:31
-
12:09
-
11:54
-
11:37
-
10:34
-
09:42
-
09:00
-
00:49
-
00:38
-
00:04
- 25 сентября 2019
-
22:42
-
21:57
-
21:39
-
20:15
-
18:50
-
18:34
-
17:25
-
16:53
-
16:04
-
15:14
-
14:04
-
13:52
-
13:03
-
12:07
-
11:31
-
11:03
-
10:11
-
09:00
-
00:25
- 24 сентября 2019
-
22:59
-
21:59
-
20:59
-
20:46
-
18:59