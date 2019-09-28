«КАМАЗ-мастер» выбрал состав на «Дакар». И ещё улучшил технику

«КАМАЗ-мастер» покоряет новые горизонты: «Дакар» переезжает в Саудовскую Аравию. Это 30-я в истории ралли страна, принимающая гонку. Подробнее о месте проведения, составе пилотов и подготовке автомобилей к предстоящей гонке.

В самом начале следующего года (а именно 4 января) стартует 42-й по счёту «Дакар». И у соревнования есть свои нововведения. К примеру, он впервые за 10 лет пройдёт не в Южной Америке, а в Саудовской Аравии. В настоящее время процесс подготовки «КАМАЗ-мастера» к гонке вступил в завершающую стадию, ведь 5 и 6 декабря в Марселе пройдут первичные технические проверки и погрузка на паром для отправки техники участников гонки на Аравийский полуостров.

«Видим, что наши конкуренты активно готовятся»

Накануне мы съездили в Набережные Челны, чтобы прокатиться на гоночном автомобиле и узнать состав пилотов «Дакара-2020». Журналистов на полигоне гостеприимно встретили пилоты Эдуард Николаев и Дмитрий Сотников.

«Дакар-2020». Календарь гонки



— 5-6 декабря — технические проверки и погрузка техники на паром в порту Марселя.

— 1-2 января — разгрузка машин в порту Джедды (Саудовская Аравия).

— 2-4 января — административные и технические проверки.

— 4 января — торжественный старт, постановка машин в закрытый парк (Джедда).

— 5 января — первый скоростной участок.

— 11 января — день отдыха в Эр-Рияде.

— 17 января — последний этап и торжественный финиш.

— 18 января — погрузка техники на паром в Джедде.

«Остались считаные дни до отправки автомобилей, – рассказал Николаев. – Сейчас у нас в планах съездить на тесты тем же составом, который будет участвовать в «Дакаре». Они будут проходить в Казахстане, где мы испытаем автомобили со своими экипажами. Возможно, увидим какие-то минусы в автомобилях, у нас будет время их устранить. Подготовка автомобилей шла на протяжении года. Также была модернизация узлов и агрегатов. Это нужно делать всегда, не стоять на месте. Ведь соперники могут объехать. Видим, что наши конкуренты активно готовятся, выкладывают тренировки на новых автомобилях в социальные сети.



«Дакар» в этом году переезжает в новую страну — Саудовскую Аравию. Пока непонятно, что нас ждёт впереди. Песок является одним из самых сложных препятствий для ралли-рейда. В Южной Америке же был представлен разнообразный рельеф: каменистость, песок, бездорожье. А по предварительной информации, Саудовская Аравия очень сильно похожа на Марокко».

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«Должна существовать ротация»

Главной новостью пресс-тура должно было стать объявление состава на «Дакар». Дело в том, что камазовцы по традиции отправляли на гонку четыре боевых грузовика — при том, что в их распоряжении сразу пять опытных пилотов. На сей раз «пятым лишним» оказался Айрат Мардеев, которого сменил чемпион последнего «Шёлкового пути» Антон Шибалов.

«Наши пилоты на гонку: Эдуард Николаев, Антон Шибалов, Андрей Каргинов и Дмитрий Сотников, — заявил Владимир Чагин. – Айрат Мардеев в этом году будет участвовать в роли технического эксперта. Мнение пилота, который увидит гонку снаружи, полезно и для него самого, чтобы внести какие-то изменения в работу экипажа. В прошлом году в этой роли был Антон Шибалов.



Как руководитель команды я оцениваю выступления экипажей, их готовность. Должна существовать ротация, опыт пилотирования за период времени. То, что у нас пять равносильных экипажей — это очень хорошо, на сборах они конкурируют между собой. А когда выходим на большие соревнования, мы — одна команда. Выбор четырёх экипажей — это пример оптимизации расходов и целесообразности».

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Коробка-автомат для всех

Подготовка грузовиков к «Дакару» была направлена по большей части на улучшение характеристик различных систем, повышение надёжности отдельных узлов, деталей и снижение веса некоторых компонентов. Также была проведена работа над подвеской. В 2020 году уже все машины оснащены коробкой-автомат.



Как отметили в команде, за прошедший сезон удалось усовершенствовать рабочие процессы двигателя, позволяющие снизить дымность отработавших газов без ухудшения динамических свойств. Ведь в последние годы, следуя тенденциям охраны экологии, спортивные комиссары предъявляют очень высокие требования к дымности – за это могут даже снять с гонки. Также стоит отметить снижения центра тяжести автомобиля за счёт перемещения узлов впускной и топливной системы.

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Де Рой, Мацик и компания

Напоследок немного о том, кто станет главным конкурентом на «Дакаре» — про них нам рассказал всё тот же Николаев.



«Основной наш соперник — команда «Ивеко», которую представляет Жерар де Рой. Также отмечу Мацика, который в прошлом году навязал «КАМАЗ-мастеру» жёсткую борьбу, но совершил ошибку, его машина не смогла продолжить гонку. В этом году он будет выезжать на грузовике «Ивеко». Также стоит отметить такие команды, как «Татра» и «Рено». Ещё на «Дакар» приезжает много новичков, их тоже нельзя недооценивать», – заключил гонщик.