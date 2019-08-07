Президент Туркмении — легенда гонок. Сам строит машины и «случайно» побеждает

В июле по мировым СМИ пролетела оказавшаяся фейковой новость о кончине президента Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедова. Официальные туркменские СМИ долгое время игнорировали эту тему, однако в начале августа разродились огромным официальным репортажем про отпуск президента. Он играл в боулинг, инспектировал новый бассейн, музицировал, дописывал книгу и занимался одним из своих любимых дел – гонками! Это дало нам повод вспомнить всё основное, что мы знаем про увлечение Бердымухаммедова автоспортом.

Ещё в 2009 году Туркмения стала одной из трёх стран, принявших у себя ралли-марафон «Шёлковый путь». В 2010-м Туркмения, как и Казахстан, выпали из числа стран-хозяев, но на любовь самого Бердымухаммедова к гонкам это никак не повлияло.



Например, в 2012 году поступило следующее сообщение: президент заехал на одну из местных гонок, чтобы просто поприветствовать участников. Уже на месте Бердымухаммедов спросил, нельзя ли ему самому сесть за руль. Организаторы, конечно, не отказали – и нетрудно догадаться, что первым в гонке финишировал именно президент. Разумеется, с рекордом круга.

В Америке механика посадили за руль. Вышло паршиво Менять колёса у Тимми Пальюзо получается гораздо лучше. Над его результатами посмеётся даже «Уильямс».

Год спустя – новый триумф. На сей раз про участие президента в соревновании было известно уже заранее, а его соперником был лишь один гонщик. Оба участника сели за руль «Альфа Ромео» — и Бердымухаммедов опередил соперника-профессионала. Как тогда сообщило Государственное информационное агентство Туркмении, «публика стоя, продолжительными овациями приветствовала победителя».



Дальше – больше. В 2018 году Бердымухаммедов стал совмещать роли гонщика и конструктора. В июне президент со своим сыном приехали в Центр автомобильного спорта, чтобы изучить имеющуюся там спортивную технику. Понравилось не всё. В итоге президент «собственноручно переоборудовал и заново, на основе своих чертежей, собрал высокоскоростной спортивный внедорожник». В официальном сообщении пришли к выводу, что президент «фактически создал обновлённую модель» — и тут же испытал её в Каракумах.

Правда, злые языки быстро прокомментировали, что на самом деле модернизация ограничилась новыми бампером и фарами, а некоторые рисунки, продемонстрированные в репортаже государственного телевидения, не имели никакого отношения к показанному внедорожнику.



Так или иначе, тема «президентской машины» ещё пару раз поднималась. В том числе сам Бердымухаммедов признал, что автомобиль ещё нужно доработать – а то перегревается двигатель, а «колёса увязают в песке».

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В общем, пока собственная модель ожидала дальнейших доработок, в Туркмению привезли настоящий дакаровский «МИНИ» ценой примерно в полмиллиона долларов.

Ещё в 2017 году президент впервые показал себя в амплуа не раллийного гонщика, а дрифтера. Тогда он подрифтовал на заряженной «БМВ». 23 февраля 2019 года Бердымухаммедов вновь посетил Центр автоспорта МВД и решил ещё раз показать его сотрудникам мастер-класс: сел за руль нового спортивного «Ниссана» и дал угла.

Ну и мы возвращаемся к событиям последнего месяца. Во время насыщенного отпуска Бердымухаммедов вспомнил про перестроенный собственными руками внедорожник и активно на нём попрактиковался.



Заезды проходили в пустыне, а в какой-то момент президент вплотную подъехал к знаменитым «Вратам ада» — вечно горящему газовому кратеру. В своё время советские геологи подожгли кратер, посчитав, что за несколько дней газ закончится и пламя потухнет – оно, однако же, горит до сих пор и превратилось в настоящую достопримечательность. Вот вокруг этой воронки и покрутился президент.

Что дальше? Ещё в 2018 году организаторы Ралли Туркмении (оно же «Амуль – Хазар») надеялись, что Бердымухаммедов примет участие в гонке. Тогда, однако автомобиль президента вышел только на старт пролога (и не уточнялось, был ли за рулём сам глава государства). В 2019 году второе издание гонки внезапно было отменено – как говорилось в пресс-релизе, «из-за несовместимости требований со стороны ФИА и Туркмении). Быть может, в международной федерации не смогли гарантировать, что зарубежные пилоты будут бороться только за вторую позицию? Ждём продолжения переговоров.