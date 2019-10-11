Подробно и красиво – о новинке «Феррари», переходу на которую сопротивляется только «Мерседес».

Как «Феррари» за два года изменила внешний вид почти всех болидов Формулы-1

Возвращение турбоэры в Формулу-1 ознаменовало период тотального доминирования команды «Мерседес». Коллектив из Бракли неизменно одерживал победу как в личном зачёте, так и в Кубке конструкторов. Однако глобальные изменения технического регламента перед сезоном-2017 дали надежду на возвращение интриги в «Королеву автоспорта». Эти надежды были не напрасны: «Феррари», продемонстрировавшая инновационный подход при создании нового болида, смогла одержать пять побед.

Новый подход в Маранелло

Одним из самых заметных решений на болиде из Маранелло оказалась новая конструкция боковых понтонов (1).

Отличительной чертой понтонов является максимально высоко поднятый канал воздухозаборника, питающий основные радиаторы силовой установки, а также его заметное смещение назад (6).



Эта концепция стала возможной благодаря низкому расположению структуры безопасности (2), которая традиционно располагалась над входным отверстием (3). Сама форма гасителя боковых ударов стандартизирована ФИА и одинакова для всех без исключения команд, однако инженеры «Феррари» воспользовались гибкостью регламента относительно расположения структуры.

Такой вариант конструкции даёт сразу несколько ощутимых преимуществ:



— возмущенные потоки воздуха от рычагов передней подвески протекают ниже вдоль понтонов, не оказывая негативного влияния на охлаждение силовой установки;

— сами отверстия стали иметь меньшую площадь, так как комбинация дополнительных аэродинамических элементов перед ними способствовала дополнительному притоку воздуха на верхней поверхности понтона (4), что позволило значительно снизить лобовое сопротивление;

— установленные в результате новой компоновки аэродинамические дефлекторы (5), повышают эффективность распределения воздушных потоков, что благоприятно сказывается в хвостовой части машины и увеличивает прижимную силу.

Для соперников скопировать идею «Феррари» в течение сезона было практически невозможно, так как потребовалось бы радикальное изменение всей концепции болида.

Сравнивая решения «Феррари» и «Мерседеса» на виде сверху, особенно заметна разница в расположении воздухозаборника, которая составляет порядка 300 мм (7). Для наглядности секция аэродинамических дефлекторов перед воздухозаборником смещена (10), оригинальный вид конструкции показан на вставке (9).

Дизайн «Феррари» предполагает расположение боковой структуры безопасности перед воздухозаборником (8), вписываясь тем самым в лимит правил.

По результатам сезона-2017 «Феррари» заняла 2-е место в Кубке конструкторов, набрав 522 очка (данный результат на тот момент являлся рекордным для команды) и одержала 5 побед (что равно суммарному количествам побед за сезоны 2013-2016 годов).

Интерпретация «Ред Булл»

Ожидаемо, что в сезоне 2018 года уже половина команд в пелотоне реализовала концепцию «Феррари», открывающую большие перспективы в повышении аэродинамической эффективности. Ещё одной причиной стало и то, что смещение радиаторов назад помогло компенсировать установку защитного «ореола» над головой пилота, улучшив весовой баланс болида.



На общем фоне выделилось собственная интерпретация от инженеров «Ред Булл». При первом же взгляде бросается в глаза горизонтальный дефлектор (12) и узкое входное отверстие воздухозаборника. Установка дефлектора позволила улучшить обтекание всей боковой части болида и повысить эффективность взаимодействия понтонов с вертикальными дефлекторами (13).

Ещё одним интересным решением стало использование элементов крепления зеркал для выравнивания воздушных потоков перед воздухозаборником (14).

Вставка в левом нижнем углу показывает всю сложность конструкции входного канала (для простоты понимания каскад аэродинамических элементов и зеркала смещены в сторону) (15).

Копируют все! Ну, почти все

К сезону-2019 все команды за исключением «Мерседеса» использовали в конструкции своих болидов новый дизайн воздухозаборников. Некоторые, как «Макларен», «Рено» и «Уильямс», скопировали идею «Ред Булл», остальные — конфигурацию «Феррари».

На рисунке (16) представлен вид сбоку машины «Макларена», где особенно заметно, как воздухозаборник поднят вверх и смещён назад. На вставке в правом верхнем углу (17) можно увидеть, каким образом поступает воздух для охлаждения смещенного назад радиатора.

По итогу всего сказанного выше можно утверждать, что инновационное решение «Феррари» вернуло самой титулованной команде статус новаторов и за два сезона заметно изменило облик современных болидов Формулы-1.