В России всерьёз обсуждают создание машин Ф-1. Это дорого и пока не нужно

После российского Гран-при в Формуле-1 появятся и российские машины? Не исключено, но строить их будут всё равно в Европе.

Услышать российского чиновника, который говорит о Формуле-1 и понимает, что именно говорит, — случай редкий. Однако в дни Гран-при России такой случай произошёл: на вопрос журналиста «России 24» министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что прежде, чем строить в России машины Формулы-1, в чемпионате должна появиться отечественная команда.

«Болид — это достаточно высокотехнологичное и очень сложное технологическое решение. Думаю, что, скорее всего, мы должны говорить о появлении команды, в первую очередь, а потом уже на втором этапе или на третьем появление, в том числе, своих технологических, производственных возможностей, которые будут обеспечивать разработку, производство», — цитирует слова министра «Р-спорт».



Мантуров совершенно прав: на данный момент в России нет необходимых технологий, чтобы строить на высоком уровне машины Формулы-1, даже если закупать двигатели и трансмиссию у стороннего поставщика. Однако даже если в Формуле-1 появится российская команда, а вскоре после этого заработают и те самые технологии, строить машины в России будет так себе затеей.

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Столица автоспорта

Мировой (ну, или, по крайней мере, европейской) столицей автоспорта считается Великобритания — именно здесь базируется большинство команд Формулы-1. Так сложилось, потому что именно в этой стране — в районе Нортгемптоншира — образовалась целая долина с многочисленными фабриками производителей комплектующих и конструкторскими бюро. Кроме того, в Великобритании куча трасс. То есть сама по себе инфраструктура благоволит развитию автоспорта.



К тому же, гонки в Англии очень популярны — посмотрите, сколько зрителей собирается на трибунах BTCC, даже если в этот же уик-энд проходит Формула-1. Великобритания в итоге стала центром притяжения для всех энтузиастов автоспорта, а благодаря договорённостям в рамках Европейского союза переезд иностранного специалиста на Туманный Альбион был делом обычным. Сейчас, кстати, команды, базирующиеся в Великобритании ждут финального решения по «Брекзиту», чтобы понять, как переоформлять трудовые договоры со своими сотрудниками — и это серьёзная проблема.



В России подобной инфраструктуры нет. Итальянский или немецкий инженер тысячу раз подумает, прежде чем ехать сюда, учитывая, что куда ближе к дому у него масса альтернатив. А поначалу иностранные специалисты потребуются — без опыта невозможно построить машину Формулы-1. Да, при желании (и соответствующих деньгах) подобные сложности можно и преодолеть, но представьте насколько дороже станет ваша машина, если все компоненты надо придётся везти за тысячи километров.

И даже в такой ситуации база в Англии будет необходима. Аэродинамические трубы, выезды на тесты, логистика — всё это становится намного проще и дешевле, когда у команды есть база в Великобритании, поближе к подрядчикам, партнёрам и трассам. Подобные эксперименты уже были, когда, например, штаб-квартира «Тойоты» в Кёльне управлялась боссами в Японии — компания потратила миллиард долларов на программу Формулы-1, но не выиграла ни одной гонки. Можно вспомнить недавний не самый удачный опыт «Макларена» с «Хондой» — будь японцы поближе к Уокингу, у сторон возникло бы куда больше взаимопонимания.

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Догоняя Запад

Часто говорят, что в России, в отличие от ряда европейских стран и США, нет автоспортивной культуры, из-за чего гонки в нашей стране менее популярны и доступны, чем в той же Великобритании. Но как же так вышло?



Дело в том, что автоспорт должен развиваться снизу: команда в Формуле-1 это лишь вершина айсберга, а индустрия автоспорта в целом может развиваться только в условиях многочисленных национальных и региональных соревнований с участием сотен пилотов по всей стране. Только так набираются опыта и спортсмены, и механики. Да-да, посмотрите на BTCC и количество зрителей на трибунах.



Так получилось, потому что 50-60 лет назад в СССР автомобиль был роскошью, а не средством передвижения, а очень многие семьи в принципе не могли позволить себе машину. А если и могли, никому и в голову бы не пришло в выходные поехать на трассу и погоняться с другими любителями — слишком дорого обойдётся ремонт. А в Великобритании или США автомобили были популярнее, и многие легенды автоспорта вспоминают, как в детстве с отцами копались в машинах и влюбились в них — и связали с ними всю жизнь.

В автоспортивном плане Россия отстаёт от Запада, но процесс развивается и понемногу отечественный автоспорт догоняет своих зарубежных коллег. Но это долгий и планомерный процесс, не нужно его форсировать.

Российскому автоспорту вместо российской команды Формулы-1 были бы куда полезнее новые трассы в тех регионах, где их нет, дотации и актуальная техника для местных спортивных школ, поддержка молодых картингистов — это, конечно, не приведёт к российской команде на стартовой решётке, зато молодые российские пилоты смогут учиться, набираться опыта и пробиваться в международные серии, где их будут расхватывать «Феррари» и «Мерседес». А вот уже после этого можно подумать и о создании российской команды — если это будет целесообразно.