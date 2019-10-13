«Мерседес» — чемпион! У Боттаса турбо-старт, у «Феррари» и Квята — кошмарный

Выстрел Боттаса

На старте лучше всех сориентировался Валттери Боттас, который ещё до первого поворота объехал обе «Феррари» и вышел в лидеры гонки. Себастьян Феттель удержался только вторым, а Шарль Леклер поначалу откатился даже на четвёртое место — монегаска обогнал Макс Ферстаппен, но во втором повороте между «Феррари» и «Ред Булл» произошёл контакт — голландец был снаружи, но Шарля вынесло чуть шире и в итоге он выдавил соперника с трассы. Оказавшись на обочине, Ферстаппен откатился в конец пелотона, а Леклер поехал дальше с повреждённым передним антикрылом — но на третьей позиции. Льюис остался четвёртым, хотя тоже вынужден был отбиваться от Сайнса.

«Феррари» позвала Леклера в боксы, чтобы сменить носовой обтекатель, но монегаск отказался: «Машина едет хорошо, повреждения не слишком серьезные, в боксы ехать не надо». Шарль проехал мимо въезда на пит-лейн и поехал дальше — хотя проигрывал Феттелю по восемь десятых секунды. «Почему ему не дают предупреждения? — недоумевал шедший непосредственно позади Хэмилтон. — У него же крыло разрушено». В итоге после лишнего круга на трассе Леклер всё же заехал в боксы за новым крылом — под недовольный взгляд Маттиа Бинотто. С пит-лейна Шарль выехал последним — в 15 секундах позади Ферстаппена. Забегая вперёд, отметим, что к девятому кругу Леклер догнал и прошёл голландца, а на 15-м Макс припарковал машину в боксах и сошёл с дистанции.



Боттас тем временем за четыре круга оторвался от Феттеля на две секунды, шедший третьим Льюис отстал ещё на 2,9 секунды, а вот расположившиеся далее Сайнс и Норрис от первой тройки отстали на пять с лишним секунд. Но пятым Норрис держался недолго — в одном из поворотов британца атаковал Алекс Албон, но в итоге манёвр завершился контактом, который отправил Ландо в боксы. А вот Албон в итоге удержался на пятом месте.



Не лучшим получился старт у Даниила Квята — с 14-го места он откатился на 16-е, и это при том, что позади россиянина оказались Ферстаппен и Леклер.

Два пит-стопа против одного

Плановые пит-стопы команд начались на 16-м круге с остановки Албона. Первым из лидеров в боксы поехал Феттель — на 17-м круге немец получил второй подряд комплект «софта», а потому явно должен был останавливаться ещё раз. «Мерседес» ответил «Феррари» пит-стопом Боттаса на 18-м — Валттери перешёл на «медиум», но команда сообщила, что финн, в отличие от Хэмилтона, на тактике двух остановок.



В лидеры гонки Валттери вернулся на 22-м круге, когда Льюис тоже свернул в боксы, больше того — на более жёстких шинах Боттас отрывался от Феттеля и уехал от немца на 12 секунд. Хэмилтон же на своём пит-стопе немного потерял и выехал в 10 секундах позади Феттеля, но сразу начал стремительно сокращать отставание от Себа.



К слову, Квят тоже ехал на тактике одного пит-стопа — россиянин проехал 28 кругов на стартовом комплекте «софта» (больше, чем кто-либо другой). Правда, вернувшись на трассу, Даниил откатился на 17-е место — позади остались только пилоты «Уильямса».



Феттель поехал на второй пит-стоп за 20 кругов до финиша — на трассу немец вернулся на свежем «медиуме». Боттас совершил вторую остановку тремя кругами позже — финн получил «софт» и выехал в восьми секундах впереди Себа, а гонку с преимуществом в десять секунд относительно напарника возглавил Хэмилтон.

«Мерседес» — чемпион

«Что мне нужно сделать, чтобы выиграть гонку?» — спросил Хэмилтон за 15 кругов до финиша. На последних кругах Боттас шёл на более мягкой и свежей резине, но разрыв сокращался очень медленно — по одной-двум десятым за круг. Феттель показал быстрейший круг, но затем сбросил темп и ехал медленнее гонщиков «Мерседеса».



За десять кругов до финиша «Серебряные стрелы» внезапно вызвали в боксы Хэмилтона — британцу поставили свежий комплект «софта» и вернули на трассу третьим — позади Боттаса и Феттеля. На свежей резине Льюис бросился атаковать, поставил несколько быстрейших кругов и догнал Феттеля, однако даже с помощью DRS пройти немца долго не удавалось: что бы Хэмилтон ни предпринимал, Себ уверенно крылся и отбивал атаки. Впрочем, на самом деле это уже ничего не значило…



Боттас выиграл Гран-при Японии, Феттель финишировал вторым, а Хэмилтон так и остался третьим, однако несмотря на это «Мерседес» за четыре гонки до конца сезона обеспечил себе Кубок конструкторов, а единственным соперником Льюиса в общем зачёте остался Валттери, так что и личный титул «Серебряным стрелам» обеспечен. Так что де-факто борьба за чемпионство завершена.



Четвёртое место в Японии занял Александер Албон, великолепную пятую позицию завоевал Карлос Сайнс, Шарль Леклер, совершивший по ходу гонки три пит-стопа, финишировал шестым. Далее расположились Риккардо и Гасли, а девятым должен был закончить гонку Серхио Перес, однако Чеко разбил машину на предпоследнем круге и отдал позицию Хюлькенбергу, а замкнул топ-10 Лэнс Стролл. Даниил Квят финишировал на одиннадцатой позиции.



Следующий этап — Гран-при Мексики — пройдёт на Автодроме имени братьев Родригес 27 октября.

P.S. Уже после финиша гонки выяснился важный нюанс. Из-за ошибки электронной системы Валттери Боттас увидел клетчатый флаг ещё в конце 52-го круга. В связи с этим итоговые результаты даны именно по итогам предпоследнего круга гонки. Ошибка позволила Пересу всё-таки сохранить девятую позицию, оттеснила Хюлькенберга на десятую, а Стролла выбила из очковой зоны. Квят оказался в протоколе 12-м.