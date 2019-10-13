Ферстаппен считает, что и Леклер, и Феттель должны были получить штрафы

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал столкновение с Шарлем Леклером во втором повороте после старта Гран-при Японии. Голландец удивлён, что стюарды решили сразу не штрафовать пилота «Феррари» и будут разбирать эпизод только после финиша гонки.



«У нас наконец-то был хороший старт, что позитивно. Затем я просто оставался на внешней траектории. Было ощущение, что я третий, но во втором повороте Шарль внезапно просто въехал в бок моей машины. Не думаю, что я со своей стороны мог что-то сделать по-другому. Мы все знаем, что ты теряешь прижимную силу позади другой машины, так что это не оправдание. Думаю, Шарль достаточно опытен, чтобы знать это.



Вся моя машина была уничтожена, весь бок — там были дыры. Потом судьи начинают расследовать инцидент, но только после гонки! Что ещё он должен сделать, чтобы получить штраф? Мне нравится жёсткая борьба, но я не думаю, что это была жёсткая борьба. Это просто безответственное вождение во втором повороте. У „Феррари“ был плохой старт, он пытался отыграть места, но ведь гонка ещё длинная. Досадно, что такое случилось», — приводит слова Ферстаппена F1i.



Голландец также выразил уверенность, что и Себастьяна Феттеля должны были наказать за фальстарт: «Я посмотрел повтор старта Себа. Он двинулся и остановился, а правило гласит, что ты не можешь двигаться. Да, они говорят, что он не получил преимущества, но я не понимаю, что сегодня происходит с правилами».

В ФИА объяснили, почему Феттель не был наказан за фальстарт