Гонщик Формулы-1 ушёл в таксисты. Теперь фанатам нужно придумать новое проклятье

Пересу очень понравилось. Может, ну её, скучную Формулу-1 без шансов на победу?

Одно из любимых занятий активных болельщиков Формулы-1 – критиковать кого-нибудь из гонщиков и требовать для него самой страшной кары. О чём речь? Естественно, о пересаживании из болида Ф-1 за руль такси.



В своё время читатели «Чемпионата» регулярно пророчили Виталию Петрову работу в выборгском таксопарке. Сергея Сироткина особо никуда не отправляли: видимо, его «Уильямс» сам по себе был достаточно плох, чтобы желать чего-то ещё хуже. Наконец, в случае с Даниилом Квятом география возможного трудоустройства максимально широка. Но пока российские гонщики не торопятся пользоваться советами «поклонников», Серхио Перес перед домашним Гран-при Мексики действительно пошёл в таксисты. Пусть и всего на один день.

Естественно, всё произошло неспроста: Чеко поучаствовал в рекламной кампании мексиканского подразделения «Убера», который является одним из партнёров Гран-при.

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Для начала Перес и служба затеяли «переговоры» в «Твиттере», которые, разумеется, завершились успешно.



— Привет, Uber! Слышал, вы ищите опытных водителей. Хотел бы узнать, какие у вас требования. Поможете?

— О, Чеко, будет потрясающе увидеть тебя среди наших водителей! Для начала надо зарегистрироваться на нашем сайте. Вот какие документы тебе нужны: удостоверение личности, действующие права, письмо об отсутствии судимости (не старше трёх месяцев), страховой полис и действующая карточка на владение машиной.



— О, как всё просто! Я отвечаю всем требованиям. Это всё, что нужно?

— Готово! Теперь тебе нужно посетить наш сервисный центр, чтобы получить сертификат безопасности. Ждём тебя!

Через пару дней Перес, как и любой потенциальный таксист, пришёл в один из офисов «Убера». Обратился на ресепшн, заполнил все необходимые документы и сфотографировался для профайла водителя в приложении.

«Процесс регистрации не такой простой, — рассказал сам Перес. – Кроме заполнения документов нужно пройти ряд испытаний. Хорошее управление машиной – это лишь одно из множества необходимых навыков, которые требуются, чтобы войти в программу. Было интересно».

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И вот наступил день, когда Перес с утра сел за руль «Мерседеса» и начал принимать заказы. Чтобы «вызвать» Переса, пользователям «Убера» в Мехико нужно было ввести специальный промокод. И если везло, то они видели в приложении, как в их сторону выдвигается гонщик «Рейсинг Пойнт».

Кстати, болидом на этой неделе обозначается не только машина Переса. В честь Гран-при Мексики абсолютно все такси в приложении превратились в гоночные машины.

Судя по официальным видеороликам, Перес успел выполнить как минимум пять заказов. Никаких происшествий не произошло, Серхио успешно всех довёз до пункта назначения. Естественно, не обошлось без весёлого общения, селфи и розыгрыша билетов на гонку. Если в конце поездки пассажиры верно отвечали на вопрос про Формулу-1, то получали два билета на этап.

«Это был очень интересный опыт. Я не представлял, что работа водителей такая напряжённая. Желаю всего наилучшего моим друзьям и коллегам-водителям в их работе», — сказал Перес, завершая карьеру таксиста и возвращаясь к роли пилота Формулы-1.