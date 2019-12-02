Зачем Хэмилтону уходить в «Феррари», понятно. Но зачем «Мерседесу» Феттель?

Только закончился сезон-2019 Формулы-1, а уже резко открылся трансферный рынок на 2021 год. В дни Гран-при Абу-Даби итальянская пресса сообщила, что Льюис Хэмилтон вполне серьёзно рассматривает возможность перехода в «Феррари» по окончании контракта с «Мерседесом». По данным La Gazzetta dello Sport, британец уже дважды общался с президентом «Феррари» Джоном Элканном – и вряд ли они обсуждали только возможность приобретения шестикратным чемпионом мира очередного спорткара из Маранелло.

Логика Льюиса более чем понятна, здесь даже нечего рассусоливать на целый материал. Переход в «Феррари» перед сезоном-2021 даст Хэмилтону возможность обрести новую мотивацию и шанс в очередной раз подтвердить статус легенды. Если Льюис выиграет титул с третьей командой и станет тем самым пилотом, кто вернёт в «Феррари» титул впервые с 2007 года, то последним завистникам и скептикам останется снять шляпу и признать величие гонщика.

В «Феррари» счастливы, что Хэмилтон будет доступен в 2021 году

Переход британца может быть вполне рационален и в свете радикальных изменений в техническом регламенте Формулы-1. Со сменой правил «Мерседес» может потерять былое преимущество (плюс пока вообще не факт, что «серебряные» стрелы останутся в чемпионате мира). Чуть ли не единственный неизменный элемент машины в 2021 году – это мотор. А он сейчас лучше именно у «Феррари».



В общем, если Хэмилтон и правда подпишет с «Феррари» контракт на два-три года, никто сильно не удивится и настоящей сенсацией это не назовёшь. Другой вопрос – как тогда поступит «Мерседес», если решит продолжить полноценную формульную программу?

Леклер не против выступать в «Феррари» вместе с Хэмилтоном

Аналитики уже начали вовсю отправлять на родину в Германию Себастьяна Феттеля – мол, для немца это отличная возможность перезапустить карьеру после неудач последних лет, а «Мерседес» получит именитую замену Хэмилтону и шанс взять титул с гонщиком-соотечественником. Однако вот здесь возникает очень много вопросов и один логичный вывод: если «Мерседес» правда возьмёт именно Себа, это будет очень странно.



Во-первых, непонятно, как «Мерседес» может обойти стороной постоянные ошибки Феттеля все последние годы. Да, говорят, что Себу не совсем подходит нынешний автомобиль «Феррари», но так ли хороша эта оговорка для столь статусного гонщика? Почему-то тот же Хэмилтон адаптируется к любой технике, ранее ему мешала только некоторая психологическая неустойчивость, от которой в последние годы не осталось и следа. В то же время в лице Себа «Мерседес» получит пилота, про проблемы которого с психологией не говорит только ленивый.

Феттель просто не убеждает своими нынешними результатами. Получив вместо удобного и не слишком быстрого Уэббера молодого Риккардо, Себ вдруг вчистую проиграл напарнику. Переход в «Феррари» помог восстановить репутацию на фоне Райкконена, но в отдельные моменты преимущество немца над финном становилось минимальным. А если сейчас посмотреть на то, как Кими начал регулярно проигрывать в квалификациях Антонио Джовинацци, то ещё большой вопрос, стоит ли так гордиться внутрикомандными победами над финном. Ну а проблемы Феттеля в борьбе с Леклером все наблюдали на протяжении большей части сезона-2019. Не сказать, что Себ всегда уступал по скорости, но всё-таки от четырёхкратного чемпиона в борьбе с юным напарником ждёшь большего. И можно ли такими выступлениями убедить «Мерседес»?

Вольф не видит проблемы, если Хэмилтон уже ведёт переговоры с «Феррари»

Ещё один аргумент против Феттеля – его высокая зарплата. В конце 2017 года Себ сумел выбить из «Феррари» ежегодное жалование в размере 45 млн долларов (разумеется, по слухам). Очевидно, что если в 2020 году Феттель заикнётся о подобных суммах, то в руководстве «Мерседеса» только засмеются. Половина пелотона (причём далеко не худшая его часть) с удовольствием захочет сесть в серебряный кокпит, скажем, за 8 млн – именно столько сейчас зарабатывает Боттас. Уверены, на понижение с удовольствием согласится Риккардо (миллионысейчас заработает в «Рено», а вот с победами у французов туго), не будет сильно выступать и Ферстаппен (нынешняя зарплата – 16 млн).



Не забывайте, что немецкому концерну сейчас надо экономить, и если Льюису по старой памяти Вольф и компания ещё могут согласиться и дальше платить гигантскую зарплату, то все новички обязаны будут идти на куда более жёсткие условия. Так что Феттелю нужно очень сильно ужаться в запросах, если он действительно захочет в «Мерседес».

Феттель: уход из Формулы-1? Думаю, так и будет, СМИ же всегда знают больше

Взяв Феттеля, «Мерседес» вдобавок ко всему ударит по собственной молодёжной программе. Зачем так долго и упорно готовить ярких Окона и Расселла, если в итоге ты предпочтёшь им «варяга»? Да, есть риск, но и «Ред Булл»с Ферстаппеном, и «Феррари» с Лелкером показали, что ставка на своего воспитанника — это и модно, и эффективно, и экономически выгодно.



Пожалуй, главная надежда Феттеля в такой ситуации — это Валттери Боттас. Если в 2020 году финн сильно проиграет Хэмилтону, то в «Мерседесе» могут решиться на полную смену состава: зачем сохранять финна, который точно не потянет статус первого номера? И вот тогда уже будет сколько-нибудь логично сделать связку из опытного немецкого чемпиона и молодого воспитанника, будь то Расселл или выкупленный у «Рено» Окон. Ну что, Себ, поболеем против Боттаса?