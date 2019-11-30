Вольф не видит проблемы, если Хэмилтон правда уже ведёт переговоры с «Феррари»

Глава «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что не видит никакой проблемы, если Льюис Хэмилтон действительно уже встречался с представителями «Феррари» и обсуждал с ними возможность заключения контракта на 2021 год.
«Для меня это абсолютно нормально. У нас свободный мир, и я признаю, что каждый должен изучать все варианты развития карьеры и принимать лучшие решения для себя. Гонщик всегда будет стараться оказаться в быстрейшей из доступных машин, а быстрейшая машина всегда будет стараться, чтобы внутри её оказался лучший пилот.
Я сидел рядом с Маттиа, когда он на пресс-конференции ответил на вопрос, что думает о Льюисе. Готов поставить на то, что если его руководитель действительно встречался с гонщиком, то он не стал бы говорить про Льюиса плохо. Так что я абсолютно расслаблен.
Всё указывает на то, что наши отношения продолжатся, но ты никогда не знаешь в жизни всего. Однако очевидно, что наш с командой приоритет в том, чтобы продолжить успешное „путешествие“ вместе с Льюисом», — приводит слова Вольфа Motorsport.
- 30 ноября 2019
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