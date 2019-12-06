Зачем «Газпрому» идти в Формулу-1? У нас есть сразу три версии

Один из главных слухов последних дней: российский концерн «Газпром» всерьёз рассматривает возможность прихода в Формулу-1. По данным довольно авторитетного голландского портала GPToday, компания готова стать довольно крупным партнёром одной из команд (среди кандидатов – «Рено», «Торо Россо» и «Уильямс») и титульным спонсором нескольких Гран-при, включая российский.

В «Газпроме» слухи опровергли, но не то что бы однозначно. В ответ на запрос ТАСС про спонсорство команд официальный представитель концерна Сергей Куприянов заявил, что подобных планов нет. И здесь есть сразу три нюанса: 1) Куприянов ничего не сказал про возможное спонсорство Гран-при; 2) Куприянов мог опровергнуть слухи, потому что у него нет права подтверждать переговоры; 3) Куприянов мог вполне искренне опровергнуть информацию, потому что иностранцы немножко всё перепутали. К третьему моменту мы ещё вернёмся в конце материала. А пока давайте начнём размышлять: зачем «Газпрому» могла понадобиться Формула-1 и насколько вероятно, что он действительно окажется в чемпионате мира?

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Автоспортивная Лига чемпионов

Спорт «Газпрому», мягко говоря, не чужд: российская компания спонсирует многие команды и чемпионаты. Наверное, все в курсе сотрудничества «Газпрома» с Лигой чемпионов. Полтора года назад газовый концерн подписал очередной контракт, который действует с начала сезона-2018/2019 и закончится летом 2021-го.



По слухам, «Газпром» платит УЕФА 45-50 млн евро. При этом понятно, что от спонсорства Лиги чемпионов российская компания не получает дополнительных потребителей газа в лице поклонников футбола. Это скорее имиджевый шаг, который позволяет «Газпрому» улучшать собственное реноме в Европе и по всему миру, а его руководству – получать ценные контакты с топами других компаний, связанных в Лигой чемпионов. Ну и повышать узнаваемость бренда никогда не бывает лишним. Учитывая огромную аудиторию Формулы-1, руководство «Газпрома» вполне могло бы посчитать для себя логичным продолжить европейскую и мировую экспансию через Ф-1.



Судя по информации GPToday, газпромовцы готовы вложиться более чем серьёзно: голландцы утверждают, что российская сторона готова на четырёхлетний контракт с одной из команд с ежегодной выплатой 35 миллионов евро. Сумма солидная, позволяющая претендовать даже на статус титульного спонсора. Если вдобавок спонсировать какие-то Гран-при, выплаты можно чуть ли не удвоить (зависит от количества и престижности этапов). В итоге получится дороже, чем Лига чемпионов – и есть сомнения: неужели «Газпром» правда готов заплатить настолько много? Или всё-таки рассматривает спонсирование команд и этапов как альтернативы друг другу, а не один комплексный вариант?

17 лет назад Россия получила первого пилота Формулы-1. Всё кончилось скандалом В Гран-при Злобин не поехал. Зато успел поцапаться с Монтойей, а «Минарди» угрожала «Газпрому». А потом Сергея пугали бомбой под машиной.

В имиджевом плане вполне работают контракты как с командами, так и с этапами или Формулой-1 в целом – везде есть свои преимущества. Если разобрать варианты с командами, то самым странным выглядит «Уильямс» — твёрдый аутсайдер Формулы-1, год назад не принёсший удачи Сергею Сироткину. В 2002-2003 годах «Газпром» уже сотрудничал с «Минарди», и вряд ли тот опыт работы с одной из худших команд пелотона газпромовцам очень уж понравился.



Вот «Рено» и «Торо Россо» — варианты куда более логичные. Для «Рено» традиционно важен российский рынок, команда не раз сотрудничала со спонсорами и пилотами. С «Торо Россо» всё понятно, пока Квят там остаётся.

Поддержка Гран-при России или его перенос в Санкт-Петербург

Не стоит забывать, что штаб-квартира «Газпрома» находится в Санкт-Петербурге. И сразу же вспоминаются недавние слухи, что российский этап Формулы-1 в теории могут перенести именно на новую трассу «Игора» в Ленинградской области. Пока все стороны опровергали подобный переезд, но что, если «Газпром» станет новым партнёром российского этапа или возьмёт на себя хотя бы часть оплаты промоутерского взноса в обмен на переезд гонки на север?



Впрочем, возможно, всё ограничится добавлением «Газпрома» в пул спонсоров Гран-при России в Сочи — или «выходом на замену» вместо кого-то из нынешних партнёров. Напомним, что титульным спонсором этапа является финансовая группа ВТБ, так что речь скорее пойдет о менее крупном статусе. А вообще в календаре Ф-1 хватает «бесхозных» Гран-при, которые мог бы подхватить российский концерн.

«Если трассу в Сочи обрежут, это конец». Что происходит в русских гонках? Глава команды B-TUNING Андрей Севастьянов — о ревности к дрифту, реформах в РСКГ и том, переедет ли Формула-1 в Санкт-Петербург.

Новый рынок для G-Drive и G-Energy

И вот мы добрались до третьего варианта развития событий. Не исключено, что иностранные коллеги могли слегка запутаться в российских компаниях. Быть может, речь идёт не о самом «Газпроме», а о «Газпром нефти»? Она и сейчас активно представлена в автоспорте через бренды G-Drive (гонки на выносливость, включая «24 часа Ле-Мана») и G-Energy (ралли-рейды, включая «Дакар»). Может, именно эта компания планирует сделать новый шаг и выйти на самую крупную автоспортивную площадку? Всё-таки «24 часа Ле-Мана» идут раз в год, а на «Дакаре» наибольшее внимание неизменно приковано к «КАМАЗ-мастеру».

Никакого инсайда у нас нет, но и такое развитие событий с приходом «Газпром нефти» в Формулу-1 теоретически возможно. Правда, в таком случае сразу отпадает вариант с «Рено», где уже есть крупный ГСМ-партнёр в лице BP, а вот, например, с «Маклареном» даже фирменные оранжевые цвета совпадают.



Ждать развития событий придётся не слишком долго, особенно если сработает вариант со спонсорством одной из команд. Презентации новых машин состоятся в конце февраля 2020 года, а это лучший момент для объявления о крупных сделках.