Источник: «Газпром» может стать главным спонсором «Торо Россо» или «Рено» в Ф-1

Российская компания «Газпром» планирует прийти в Формулу-1 в качестве титульного спонсора одной из команд. Таким коллективом может стать либо «Рено», либо «Торо Россо», который с сезона-2020 будет называться «Альфа Таури» и за который выступает россиянин Даниил Квят, сообщает GPToday.
Также сообщается, что в «Газпроме» выразили желание спонсировать проведение сразу нескольких Гран-при. В 2002 и 2003 годах компания спонсировала команду Формулы-1 «Минарди», после чего ушла из чемпионата.
Сотрудничество с «Торо Россо» может заинтересовать «Газпром» потому, что Квят является единственным призовым пилотом Формулы-1, а с «Рено» — по той причине, что резервным гонщиком команды является другой россиянин, Сергей Сироткин, который в 2018 году выступал за «Уильямс».
Также сообщается, что в «Газпроме» изучают вариант сотрудничества с «Уильямсом».
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