Сезон Формулы-1 наоборот. Как шёл бы чемпионат от Абу-Даби до Австралии?

Предлагаем вам пофантазировать и представить, как развивались бы события в чемпионате-2019 Формулы-1, если бы этапы следовали в обратном порядке. На наш взгляд, получилось увлекательней, чем в оригинале. Поехали!



Сезон наоборот стартует в Абу-Даби. В межсезонье произошли весьма любопытные изменения: «Ред Булл» сохраняет в качестве напарника Макса Ферстаппена Алекса Албона, «Рено» отказывается от услуг Эстебана Окона и сажает за руль передохнувшего год Нико Хюлькенберга, «Альфа Таури» переименовывается обратно в «Торо Россо», а отстающий «Уильямс» решает сделать ставку на опыт и меняет экс-гонщика Ф-2 Латифи на ветерана Кубицу. Насколько удачными окажутся эти перестановки?

Гран-при Абу-Даби и Бразилии

На «Яс Марине» Хэмилтон выигрывает с поула и с лучшим кругом, в погоню же за ним бросаются Ферстаппен и Леклер. Начало получилось довольно скучным, зато следом идёт сумасшедшая гонка в Бразилии, где сталкиваются гонщики «Феррари», а Льюис на финише выносит Албона (и получает штраф). Победа у Макса, а с ним на подиуме Гасли на скромной «Торо Россо» и Сайнс на «Макларене». После двух этапов лидерство в чемпионате захватывает Ферстаппен (43 очка), за ним Хэмилтон (32) и внезапно Гасли (18). Неужели Макс и «Ред Булл» наконец-то поборются за титул?

Пилот-индус так плох и нелеп, что из-за него изменят правила. Рагунатан – кумир! Две дисквалификации за год, глупейшие штрафы, опасный пилотаж… Но Махавир намерен остаться в Формуле-2 ещё на сезон.

Гран-при США и Мексики

В Остине третий победитель в трёх гонках – Боттас. Льюис и Макс на подиуме, а у Феттеля ломается машина – немец уже дважды стартовал с первого ряда, но только в Абу-Даби доехал до финиша (на скромном пятом месте). Спустя неделю в Мексике вновь выигрывает Хэмилтон, а Феттелю наконец удаётся выбраться из чёрной полосы и подняться на подиум. Неудачником этапа стал Ферстаппен: сначала у него отбирают поул за глупое улучшение под жёлтыми флагами, а в гонке он повреждает машину в борьбе и финиширует в итоге только шестым. Макс теряет лидерство в чемпионате.

Гран-при Японии

Далее — «Сузука»: вторую победу в сезоне одерживает Боттас. Похоже, финн намерен навязать борьбу напарнику по «Мерседесу». Настоящий Валттери 2.0! Феттель и Хэмилтон снова на подиуме – состав топ-3 тот же, что и в Мехико. Ферстаппен сходит после столкновения с Леклером и позволяет Льюису оторваться.



Положение после 5 Гран-при: Хэмилтон (91), Боттас (77), Ферстаппен (66), Леклер (49), Феттель (46)

Гран-при России

В Сочи выигрывает Льюис (снова с быстрейшим кругом) и первым добирается до отметки в 100 очков (117). Второй на финише Боттас (он же возглавляет погоню, но уступает уже 22 очка), третий – стартовавший с поула Леклер. Ферстаппен выжал из машины максимум, но на финише он лишь четвёртый – Макс третью гонку подряд остаётся без призового шампанского.

Гран-при Сингапура и Италии

В Сингапуре первую победу в сезоне для себя и для «Феррари» одерживает Феттель, благодаря пит-стопам опередив напарника Леклера. Ферстаппен возвращается на подиум, но важнее, что он впереди двух «Мерседесов». На следующем этапе в Монце Феттель чудит, едва не устраивая завал, зато Шарль выигрывает, финишируя впереди Боттаса и Хэмилтона: «Феррари» наконец поехала! Отмечаем неожиданно сильное выступление «Рено»: Риккардо и Хюлькенберг в топ-5. Макс только восьмой после контакта на старте, и в чемпионате его уже обходит Леклер.

«Конфуз даже для рента-драйвера». СМИ ругают Феттеля и шлют Льюиса в «Феррари» Назвали автора лучшего выступления года, лучшую гонку и лучшего пилота. Про Квята — не слишком комплиментарно.

Гран-при Бельгии

Последний перед летним перерывом этап проходит в Спа: вторую победу подряд одерживает Леклер, который выигрывает с поула (для Шарля это пятый поул в шести последних гонках, а для «Феррари» – шестой кряду!), но снова под конвоем двух «Мерседесов». Монегаск набрал сумасшедший ход: он вплотную приближается к Боттасу в чемпионате (132 против 138), но до Льюиса 31 очко (ах, если бы не столкновение с напарником в Бразилии!). Ферстаппен попадает в аварию на старте и, кажется, выбывает из чемпионской гонки.



Наконец-то сильное выступление Квята, который с последних рядов пробивается на седьмое место, но повышение в главную команду получает Гасли: его подиум на «Интерлагосе» перевешивает, да и в целом француз смотрелся получше. Албон не оправдал надежд, много уступал Ферстаппену по субботам и теперь понижен до «Торо Россо».

Гран-при Венгрии

Отпуск помогает Ферстаппену перезарядить батарейки, и в Венгрии Макс начинает с поула, но пропускает на финише Хэмилтона. С ними на подиуме Феттель. Леклер четвёртый (Боттас только восьмой), и теперь именно Шарль – главный преследователь Льюиса в чемпионате.



Положение после 10 Гран-при: Хэмилтон (188), Леклер (144), Боттас (142), Ферстаппен (116), Феттель (99)

Гран-при Германии

Дождевая гонка в Хоккенхайме позволяет Максу отыграться: голландец выигрывает с лучшим кругом, за ним Феттель и блестяще сориентировавшийся в сложных условиях Квят на «Торо Россо». Боттас и Леклер разбивают машины, и Ферстаппен догоняет их в чемпионате. Но до Льюиса – который после пары ошибок набирает только два очка – всё равно пропасть.



Стролл в шаге от подиума, а обиженный Албон в борьбе за шестое место выносит конкурента Гасли. Сладкая месть! Единственное очко в сезоне набирает «Уильямс» – усилиями Кубицы.

Гран-при Великобритании и Австрии

На «Сильверстоуне» всё возвращается на круги своя: пятую победу в сезоне одерживает Хэмилтон, следом за ним финишируют Боттас и Леклер. Ферстаппена же в борьбе за подиум выносит Феттель, лишая Макса важнейших очков. На следующем этапе в Австрии тот отвечает, в жёсткой манере отбирая победу у стартовавшего с поула Леклера. «Мерседес» здесь не в лучшей форме, но это не так уж и сильно бьёт по их положению в чемпионате.

Гран-при Франции и Канады

На «Поль Рикаре» качели вновь на стороне немцев: Льюис выигрывает, опережая Боттаса и Леклера. А в Канаде Хэмилтон побеждает ещё раз (получив победу после наказания Феттеля, слишком отчаянно защищавшего лидерство). Похоже, вопрос с чемпионством решён: преимущество пятикратного чемпиона вырастает до 69 очков. Зато за «серебро» идёт отчаянная борьба между Леклером, Боттасом и Ферстаппеном.



Положение после 15 Гран-при: Хэмилтон (276), Леклер (207), Боттас (206), Ферстаппен (200), Феттель (158)

Зачем Хэмилтону уходить в «Феррари», понятно. Но зачем «Мерседесу» Феттель? Это странно, но для попадания в «Мерседес» Себу надо болеть против Боттаса.

Гран-при Монако

В Монте-Карло Леклер попадает в аварию, отчаянно прорываясь после неудачной квалификации. Гонку выигрывает Хэмилтон. Ферстаппен до последнего круга пытался одолеть англичанина, но глупый контакт с Феттелем на пит-лейне и пять штрафных секунд за него в итоге оставили Макса даже без подиума. Так что Боттас, скромно финишировавший третьим, выходит на второе место в чемпионате.

Гран-при Испании

В Барселоне Льюис снова на коне – во второй половине сезона он набрал потрясающий ход (это его пятая победа в шести гонках!). На подиуме с ним Боттас и Ферстаппен, но оба сохраняют лишь математические шансы на титул, уступая за четыре гонки до конца (можно набрать 104 очка) 88 и 100 баллов соответственно.

Гран-при Азербайджана, Китая и Бахрейна

В Баку выигрывает Валттери, но даже победа финна оказывается в пользу Льюиса, который на финише второй. Отыграно всего семь очков, а до финиша теперь три гонки, так что Хэмилтон официально чемпион! Несмотря на это, в Китае и Бахрейне он добивает соперников, выиграв ещё две гонки. Конечно, на «Сахире» должен был выигрывать Леклер, но монегаска подводит двигатель. Перед финальной гонкой сезона в Мельбурне отрыв от второго места составляет почти 100 очков – с ума сойти!



Положение после 20 Гран-при: Хэмилтон (395), Боттас (300), Ферстаппен (263), Леклер (254), Феттель (228)

Гран-при Австралии

Единственная интрига Мельбурна – удастся ли Леклеру отобрать третье место у Ферстаппена? Ответ отрицательный: Макс финиширует третьим (позади двух «Мерседесов» – выигрывает Боттас, а Льюис в статусе чемпиона особо и не сопротивляется победе напарника), Шарль — только пятым.

Феттель проиграл впервые за 5 лет, Квят не добил Гасли. Кто кого победил в Ф-1 Почти все цифры говорят, что Леклер в первый же год в «Феррари» обыграл четырёхкратного чемпиона мира. Разбираем все пары Ф-1.

…По окончании чемпионата отменяют бонусное очко за лучший круг: оно всё равно не помогает сделать борьбу острее. Гасли после невыразительного полугода в «Ред Булл» понижен обратно до «Торо Россо», а Албон и вовсе становится неинтересен «Ред Булл» и готовится принять участие в тестах Формулы-Е. Теряет место и Квят, вместо него теперь поедет Хартли, в то время как сам Даниил займёт место новозеландца в резерве «Феррари». Полностью меняет состав «Макларен»: Сайнс ушёл в «Рено», а Норрис остался без места и поработает над собой в Формуле-2. За рулём — отдохнувший Алонсо и вернувшийся из электроформулы Вандорн.



Риккардо переходит в «Ред Булл» — «быки» наконец-то получат сильный дуэт. Райкконен и Леклер меняются местами – «Феррари» после нескольких стычек между своими пилотами зачем-то становится на сторону чемпиона Феттеля и отправляет Шарля на перевоспитание в «Заубер», вернувший себе историческое название. Пропустивший сезон Окон садится за руль «Рейсинг Поинт», а в «Уильямсе» теперь пара Стролл – Сироткин: папа Лэнса готовится продать свою команду Ф-1 индусам, а «СМП Рейсинг» позволит российским болельщикам не остаться без своего пилота в чемпионате…