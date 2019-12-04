Пилот-индус так плох и нелеп, что из-за него изменят правила. Рагунатан – кумир!

Две дисквалификации за год, глупейшие штрафы, опасный пилотаж… Но Махавир намерен остаться в Формуле-2 ещё на сезон.

Скажем прямо: состав гонщиков Формулы-2 в сезоне-2019 был не самым великим. Борьбу за титул вели Ник де Врис (третий сезон в серии), Николас Латифи (дебют в далёком 2014 году), Лука Гьотто (четвёртый сезон) и Сержио Сетте Камара (третий) – в общем, ветеранский такой чемпионат на фоне перехода трёх лучших пилотов в Формулу-1. Однако на небосклоне Ф-2 всё-таки сумела загореться новая звезда. Правда, весьма специфическая – безусловно худший гонщик чемпионата Махавир Рагунатан из Индии. Ей-богу, за его выступлениями иногда следили сильнее, чем за битвой лидеров.

Мы уже писали про Махавира летом — тогда неопытный дебютант чемпионата умудрился набрать 12 штрафных баллов и получить дисквалификацию на этап в Австрии. Причём многие проступки индийского пилота были просто нелепыми: например, он трижды не сбросил скорость в режиме виртуального сейфти-кара. А в Бахрейне легендарно не заметил клетчатого флага и проехал по трассе лишний круг.

Худший пилот мира прямо сейчас. Индуса отстранили после трёх штрафов за гонку Рагунатан не замечает клетчатого флага и выбивает соперников. Даже странно, что медленного новичка дисквалифицировали только теперь.

Думалось, что за время паузы Раганутан подучит правила, успокоится и проведёт вторую половину сезона увереннее – не тут-то было! В распоряжении Махавира оставалось ещё шесть этапов – и за это время он успел собрать урожай из ещё 12 штрафных баллов. Правда, и сезон уже подошёл к концу, так что дисквалификация не сработает: по действующему регламенту, на следующий сезон она не переносится. Так что если какая-то команда Ф-2 вновь клюнет на деньги безнадёжного гонщика, то Раганутан вступит в игру уже в Бахрейне.



Но вернёмся к сезону-2019. К этапу на «Яс Марине» индус подошёл к девятью штрафными очками и умудрился заработать три недостающих ещё до первой гонки. В конце тренировки Махавир крайне неудачно потренировал старт. Впереди Раганутана стояло два гонщика, и, согласно правилам, в такой ситуации он должен был тронуться с места только после находящихся впереди пилотов. Махавир, однако, рванул первым.



На слушаниях Раганутан пытался доказать, что у машины впереди начали крутиться колёса, но просмотр видеоповтора продемонстрировал, что это не так. При этом Махавир, как подчеркнули судьи, не прекратил движение, даже когда было очевидно, что пилоты впереди не стартовали.

Фото: FIA Formula 2

Манёвр индуса назвали невероятно опасным, также отметив крайне низкий уровень пилотажа со стороны гонщика. Но спасибо регламенту! Он гласит, что достижение штрафного лимита перерастает в квалификацию только на следующем этапе, так что даже с 12 баллами Раганутан принял участие в квалификации (последнее место в секунде от предпоследнего) и двух гонках (сход и финиш на предпоследнем 15-м месте). К счастью, обошлось без новых «косяков» со стороны Махавира.

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А теперь – самое весёлое. Похоже, у команды Рагунатана MP Motorsport нет готового кандидата на замену непутёвому гонщику, а у пилота остаются спонсоры. По крайней мере, Махавир примет участие как минимум в первом дне постсезонных тестов Формулы-2. Такое выступление – намёк на то, что Рагунатан намерен как ни в чём ни бывало выступать в главной молодёжной серии мира и в 2020 году.



Можно ли ему помешать? С одной стороны, президент ФИА Жан Тодт заявил в интервью RaceFans, что федерация планирует распространить систему суперлицензий на все свои серии – сейчас она работает только для Ф-1 и позволяет стать боевым пилотом только при наборе 40 баллах. Теперь, из-за казуса Рагунатана, Тодт хочет ввести ограничения и для младших категорий, чтобы в них не попадали объективно неготовые гонщики.



«Мы должны решить эту проблему, ведь машины очень быстрые и конкурентоспособные, здесь много борьбы колесо в колесо. Так что мы рассматриваем вариант с лицензиями», — заявил Тодт.

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Но и здесь есть два «но». Во-первых, предложения по новому регламенту только начинают рассматриваться. Во-вторых, вряд ли закон запретит выступления в Ф-2 человеку, который уже провёл в ней целый сезон и, в теории, отлично знает чемпионат.



Выходит, будущему Махавира ничто не угрожает? Тогда ждём новых легендарных выступлений в 2020-м! Пусть только постарается не мешать окружающим бороться за очки и победы.