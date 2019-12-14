Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Статьи /

Тест: хорошо ли вы помните историю команд Формулы-1

Тест на знание истории команд Формулы-1
Виталий Крысанов
Тест: хорошо ли вы знаете родословные команд Формулы-1? 15 фотовопросов
Вы в курсе, у кого на носу раньше был российский флаг и какая команда может приписать себе славу шестиколёсного «Тиррелла»? Сейчас проверим.
Авто / Формула-1 0

Из 10 команд Формулы-1 сезона-2019 лишь четыре всё время выступают под одним и тем же названием. Если же не принимать в расчёт относительных новичков из американского «Хааса», то пропорция ещё интереснее: верны себе лишь три гоночных коллектива, в то время как остальные шесть уже прожили в чемпионате мира несколько жизней. В преддверии очередного переименования — «Торо Россо» готовится превратиться в «Альфа Таури» в честь нового бренда одежды «Ред Булл» — предлагаем проверить свои знания: а вы вообще помните, кто кем был? Предлагаем вам тест из 15 вопросов.

Если у вас не грузится опрос, вы можете пройти его по ссылке:
Хорошо ли вы знаете родословные команд Формулы-1?

«Мерседесу» нет равных в Ф-1. А ведь 20 лет назад эта команда была на самом дне!
Вы ведь помните, что «Мерседес» — это на самом деле… «Хонда»?
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019