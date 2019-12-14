Тест: хорошо ли вы знаете родословные команд Формулы-1? 15 фотовопросов
Вы в курсе, у кого на носу раньше был российский флаг и какая команда может приписать себе славу шестиколёсного «Тиррелла»? Сейчас проверим.
Из 10 команд Формулы-1 сезона-2019 лишь четыре всё время выступают под одним и тем же названием. Если же не принимать в расчёт относительных новичков из американского «Хааса», то пропорция ещё интереснее: верны себе лишь три гоночных коллектива, в то время как остальные шесть уже прожили в чемпионате мира несколько жизней. В преддверии очередного переименования — «Торо Россо» готовится превратиться в «Альфа Таури» в честь нового бренда одежды «Ред Булл» — предлагаем проверить свои знания: а вы вообще помните, кто кем был? Предлагаем вам тест из 15 вопросов.
Если у вас не грузится опрос, вы можете пройти его по ссылке:
Хорошо ли вы знаете родословные команд Формулы-1?
«Мерседесу» нет равных в Ф-1. А ведь 20 лет назад эта команда была на самом дне!
Вы ведь помните, что «Мерседес» — это на самом деле… «Хонда»?
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