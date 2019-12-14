Тест: хорошо ли вы знаете родословные команд Формулы-1? 15 фотовопросов

Вы в курсе, у кого на носу раньше был российский флаг и какая команда может приписать себе славу шестиколёсного «Тиррелла»? Сейчас проверим.

Из 10 команд Формулы-1 сезона-2019 лишь четыре всё время выступают под одним и тем же названием. Если же не принимать в расчёт относительных новичков из американского «Хааса», то пропорция ещё интереснее: верны себе лишь три гоночных коллектива, в то время как остальные шесть уже прожили в чемпионате мира несколько жизней. В преддверии очередного переименования — «Торо Россо» готовится превратиться в «Альфа Таури» в честь нового бренда одежды «Ред Булл» — предлагаем проверить свои знания: а вы вообще помните, кто кем был? Предлагаем вам тест из 15 вопросов.

Если у вас не грузится опрос, вы можете пройти его по ссылке:

Хорошо ли вы знаете родословные команд Формулы-1?