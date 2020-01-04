На «Дакар» может поехать кто угодно. Даже ты. Объясняем, что нужно сделать

Ралли «Дакар» — одна из самых экстремальных и требовательных гонок планеты. Добраться до финиша — уже победа, опередить других — настоящий подвиг. Однако не стоит думать, что на старт этой гонки выходят исключительно многоопытные профессионалы — каждый год в марафоне участвуют и простые любители, одним из которых может оказаться любой желающий.



Хотя это, конечно, весьма непросто. В совместном спецпроекте G-Energy и «Чемпионата» объясняем, что нужно делать.

На чём поедете?

Первый и главный вопрос — на чём отправляться на «Дакар»? Крупные заводские команды выставляют на гонку специально созданные прототипы, стоимость которых может превышать миллион евро — такие автомобили соревнуются за победу в абсолютном зачёте и классе Т1. В классе внедорожников Т2 представлена менее требовательная техника — это переделанные под ралли-марафон серийные автомобили. Все переделки чётко регламентируются и зависят от модели: каждый автомобиль, который может выступить в гонке, омологируется (то есть проводит проверку на соответствие регламенту). Вся необходимая информация по этому поводу находится на сайте Международной автомобильной федерации (ФИА). Модификации по большому счёту ограничиваются требованиями безопасности и в первую очередь требуют наличия каркаса безопасности, омологированных кресел для пилота и штурмана, защиту топливного бака и другие нюансы.



Стать обладателем такого автомобиля можно разными способами. Самый дорогой — приобрести новый прототип у какой-либо известной команды. Диапазон цен довольно широк, однако так вы получаете готовый продукт, настроенный для определённых целей определёнными профессионалами. Ещё можно построить такую машину самому — это, конечно, намного дольше, зато вы будете идеально знать собственный автомобиль, что может оказаться очень полезным в пустыне. Наконец, самый доступный вариант — купить уже выступавшую в гонках машину у пилота, перешедшего на другую технику.



Стоимость машины — или бюджет её постройки — сильно зависит от марки автомобиля и множества других нюансов, включающих в себя как пробег, так и имена прежних владельцев — техника, которую ранее обслуживала крупная команда, побеждавшая в гонках, наверняка окажется чуть дороже.

Чтобы обслуживание техники занимало как можно меньше времени, важно поддерживать её в рабочем состоянии в течение гонки. Важную роль в этом в том числе играет выбор надёжного моторного масла. Желательно использовать продукт, который уже прошёл испытание гонками, ведь требования к маслам для автоспорта значительно жестче. Один из фаворитов гонки – команда «МАЗ-СПОРТавто» во время тестов и на гонках использует масла «Газпром нефти» под брендом G-Energy – они уже прошли испытания несколькими «Дакарами». Кстати, на предстоящем «Дакаре» мобильная лаборатория G-Energy будет сопровождать спортсменов по всему маршруту ралли-марафона. К экспертизе специалистов лаборатории будет прибегать и экипаж Владимира Васильева и Виталия Евтехова, выступающий в зачёте внедорожников.



«Когда команда претендует на высокий результат, то диагностика и ремонт даже в полевых условиях должны быть профессиональными и быстрыми, — говорит представляющий коллектив X-Raid G-Energy Team Васильев. — Мы неоднократно прибегали к услугам мобильной лаборатории, и это серьезная помощь в нашей работе на гонке. Специалисты «Газпромнефть — смазочные материалы» отбирают пробы и выдают нам развернутый протокол, из которого сразу видно, какие произошли изменения в составе, добавились ли металлы и какие именно, есть ли частицы песка или другие примеси. Если масло, несмотря на экстремальную сложность маршрута, сохранило свои свойства, то на этом отрезке гонки можно менее пристально следить за состоянием редукторов и мотора».

Лицензия есть?

Для участия в ралли «Дакар» спортсмену необходима лицензия — Международная лицензия ФИА (для мотогонщиков и пилотов квадроциклов — лицензия ФИМ). Такие лицензии оформляются в национальной автомобильной федерации, то есть в нашем случае речь идёт о РАФ.



Однако без опыта участия в национальных соревнованиях лицензию такой категории не получить. Прежде необходимо принять участие по крайней мере в двух гонках уровня страны и лишь после этого претендовать на право участия в международных гонках.



К слову, для получения лицензии придётся пройти также и медосмотр, в котором понадобится доказать, что вы способны переносить нагрузки, выпадающие на долю пилота на спецучастке.

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А готовы ли вы?

Ралли «Дакар» традиционно проходит в пустынях — на раскалённом 50-градусной жаре песке. В кабине автомобиля в этот момент ещё жарче, а экипаж находится в обязательном несгораемом костюме. Без подготовки непросто даже выдержать такие температуры, не говоря уже об участии в гонке. А ведь наверняка придётся ещё и ремонтировать автомобиль — хорошо ещё, если на бивуаке, а не на спецучастке.



Если такой вызов вас не пугает, приступайте к тренировкам. Ралли-рейды проходят по бездорожью, а потому трясти будет сильно — основная нагрузка выпадает на мышцы спины, шеи, плеч и рук. Именно их и нужно укрепить перед стартом ралли. Однако главное в двухнедельном марафоне — выносливость. Сил экипажу должно хватить на каждый день гонки.

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Будете подавать заявку?

Подача заявки — самый затратный пункт подготовки программы. Да, поехать на «Дакар» дороже, чем автомобиль. В этом году стартовый взнос за участие одного экипажа в категории внедорожников или мотовездеходов стоил по умолчанию 28 тыс. евро (опытным пилотам дают небольшие скидки). Кроме того, если вы захотите взять с собой механиков на автомобиле-ассистанс, чтобы они помогали вам чинить машину на бивуаке, то за саму машину вам придётся выложить ещё от двух с половиной до пяти тысяч, а также минимум по девять тысяч евро за каждого механика.



То же самое касается и оператора с фотографом, если вы захотите взять их собой для освещения гонки. Аккредитация прессы на ралли «Дакар» тоже стоит денег, а измеряются стоимости взносов тысячами долларов. Что уж говорить, если даже за интернет на бивуаке «Дакара» необходимо платить — и прессе, и участникам. Причём суммы порой просят баснословные. Заявки на участие в ралли «Дакар»-2020 принимались вплоть до 31 октября 2019-го – примерно такой же дедлайн стоит ожидать и перед следующей гонкой. В 2020-м «Дакар» пройдёт с 5 по 17 января в Саудовской Аравии, и спустя год ни локация, ни примерные сроки измениться не должны.

Если общая стоимость проекта вас не пугает, то затем вам предстоит отправиться на технические и административные проверки — перед стартом этого «Дакара» они проходили в Европе, а уже оттуда автомобили прибывают к месту старта.



Эти проверки — последний бастион, который отделяет экипаж от старта в гонке. Если комиссары убедились, что машина соответствует регламенту и отвечает всем требованиям безопасности, если все необходимые документы, включая медицинские справки и лицензии, у экипажа при себе, он получает заветную отметку и право принять участие в гонке. И только затем начинается самое сложное — сам «Дакар»! Но нет, мы вас отнюдь не пугаем: если бы всё было так плохо и страшно, то вряд ли практически любой участник легендарного ралли-марафона уже через пару недель после финиша начинает строить планы о возвращении на «Дакар» ровно через год.