Чем «Дакар» интереснее Формулы-1. Пять аргументов

Формула-1 — самый престижный и популярный чемпионат в мире, однако всё же есть гонка, которая стоит особняком, потому что её нельзя сравнить ни с чем. Речь о ралли «Дакар» — самом экстремальном состязании планеты. В рамках специального проекта G-Energy и «Чемпионата» рассказываем, почему двухнедельный марафон в пустыне круче Формулы-1.

В условиях, приближенных к боевым

Гонки Формулы-1 проходят на сверхсовременных автоспортивных комплексах с идеальным асфальтом и автомобилях, устроенных на порядки сложнее устройства, с которого вы читаете эти строки. Автомобили Формулы-1 ближе к космическим кораблям, чем к вашей повседневной машине. Каждый сантиметр трассы изучен лазером и высчитан до малейших неровностей, инженеры часами настраивают автомобиль, чтобы в коротком полуторачасовом спринте выяснить, кто справился лучше.



Гонщики каждый день по многу часов работают в тренажёрных залах и все равно валятся с ног после наиболее тяжёлых Гран-при сезона, а механики проводят вдали от дома чуть ли не половину календарного года (добавьте к более чем 20 Гран-при тесты, рекламные мероприятия и так далее). И всё-таки по сравнению с дакаровцами обитатели Ф-1 работают в более чем комфортных условиях. А что такое «Дакар»? Это две недели экстремальной гонки на грани физических возможностей — машины и человека. Автомобиль, пустыня и «дорожная книга» (навигаторы участникам ралли-рейдов запрещены) — это всё, на что может рассчитывать экипаж на дистанции этапа ралли «Дакар». Команды заранее не знают маршрут — его необходимо выяснить в процессе гонки по представленным организаторами непосредственно перед стартами спецучастков ориентирам. Стоит ли говорить, что подготовиться к такому невозможно, а борьба всегда проходит непредсказуемо?

Этап «Дакара» это 300-450 километров спецучастка — по пескам и дюнам, в которых машина в любой момент норовит не то закопаться, не то свалиться — и сложно сказать, что из этого хуже. В условиях раскалённой пустыни и отсутствия технической поддержки — помощь «техничек» на дистанции запрещена. И ещё 300-400 километров лиазона — эта дистанция не идёт в зачёт гонки, однако необходимо преодолевать её в указанный организаторами интервал, иначе — большие штрафы. Так что упустить победу можно и после спецучастка. И так — две недели подряд — с одним днём отдыха.



В 2020 году дистанция ралли «Дакар» составит около 7 500 километров, из них 5 000 — спецучастки. Гонка будет проходить с 5 по 17 января — за две недели участники посетят девять городов, включая Джидду и Рияд, столицу Саудовской Аравии. Гонка впервые пройдёт на территории этой страны.

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От мотоциклов до грузовиков-монстров

Ралли «Дакар» поражает разнообразием техники, выходящей на старт. В гонке 2020 года спортсмены будут состязаться в пяти категориях: мотоциклы, квадроциклы, мотовездеходы Side-by-Side, внедорожники и грузовики. То есть из одного стартового створа в гонку отправится техника весом от пары центнеров до десятка тонн!



Внедорожники развивают на бездорожье скорости свыше двухсот километров в час, при этом современные гоночные прототипы для ралли-рейдов не так уж и сильно уступают в сложности машинам Формулы-1. Разумеется, раллийный автомобиль чуть проще — он должен выдержать больше нагрузок, а потому особое внимание инженеры уделяют надёжности. Что уж говорить о грузовиках, которые развивают на зачётном отрезке 140 км/ч? Могли бы гораздо больше, но это ограничение прописано в правилах: управлять такой техникой на более высокой скорости опасно для жизни.



Напрямую сравнивать машины Формулы-1 с техникой экипажей «Дакара» в принципе невозможно, поскольку в один ряд с автомобилями крупных заводских команд здесь традиционно стоят небольшие частные проекты, лишь минимально отличающиеся от серийных экземпляров — и то основные переделки в большинстве случаев касаются лишь безопасности.



Стартовать в «Дакаре» может практически любой желающий. Закончить гонку сможет лишь по-настоящему крепкий духом.

Экипаж решает всё

Пилотов на мото- и квадроциклах часто называют гладиаторами пустыни. Они преодолевают дистанцию гонки в одиночку, без помощи штурмана. То есть читать «роудбук», искать верное направление и ехать, поддерживая боевой темп, нужно одновременно. Но именно таким ралли «Дакар» было изначально — это было в первую очередь приключение, и лишь затем — гонка. Сейчас, когда в ралли-рейдах участвуют десятки профессиональных спортсменов и команды с многомиллионными бюджетами, состязание вышло на первый план, но есть место и индивидуальным подвигам — на ралли «Дакар» вернулся зачёт Original, в котором участники соревнуются без поддержки «техничек» или механиков и самостоятельно чинят технику на бивуаке.



В кабине внедорожника рядом с пилотом сидит штурман, в экипаже грузовика и вовсе три человека — добавляется механик. Однако это отнюдь не значит, что втроем проехать весь «Дакар» легко и просто. На трассе экипаж может рассчитывать только на себя — любая помощь извне запрещена, а хоть чем-то подсобить может лишь другой участник гонки. Другими словами, пилот и штурман должны уметь сменить колесо — всем в несколько десятков килограмм и починить подручными средствами мелкую поломку в двигателе. А ещё нужно уметь копать — самым ценным инструментом в закопавшемся в песок автомобиле является лопатка.



Результат экипажа напрямую зависит от того, как экипаж работает на дистанции, насколько хорошо знает свою технику и её пределы, умеет ли держаться на этом пределе и не переходить грань. И, конечно, умение найти верный маршрут — навигационные ошибки порой обходятся куда дороже технических неполадок.

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Все делается для того, чтобы не терять ни минуты в пути. Например, в этом году один из фаворитов гонки белорусская команда «МАЗ-СПОРТавто» везет с собой целую лабораторию G-Energy, которая будет сопровождать спортсменов по всему маршруту ралли-марафона. Передвижной лабораторный комплекс поможет провести диагностику двигателя, не разбирая его в полевых условиях, а также оценить запас эксплуатационных свойств масла. Технические специалисты «Газпромнефть — смазочные материалы» проведут сотни исследований проб моторного масла по 30 параметрам.



«На эту гонку в Саудовской Аравии мы выезжаем большим составом, — говорит руководитель и боевой пилот «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович. — Будет и мобильная лаборатория G-Energy. Для нас это очень большая помощь: в машине работает множество узлов и агрегатов, для ремонта или осмотра которых необходим частичный или полный разбор, а в случае проведения анализа специалистами лаборатории эта необходимость в разборе уходит. Один раз лаборатория спасла нас от схода. Анализ масла из редуктора моста выявил другие металлы, и инженер мобильной лаборатории указал, что этот редуктор необходимо снять и детально осмотреть. Мы действительно убедились, что механизм поврежден — дальнейшее движение на этом узле остановило бы автомобиль на скоростном участке».

Наши побеждают

Российским болельщикам «Дакар» ближе ещё и потому, что вот уже десятки лет одним из фаворитов зачёта грузовиков остаётся «КАМАЗ-мастер» из Татарстана. На счету челнинской команды уже 15 побед на «Дакаре», ей нет равных уже три года к ряду. В Формуле-1 россияне, увы, ещё долго не смогут похвастаться подобными успехами.

Интересно, что в последние годы одним из соперников «Синей Армады» является молодая белорусская команда «МАЗ-СПОРТавто». Построив грузовик с нуля, команда во главе с опытнейшим гонщиком Сергеем Вязовичем быстро продемонстрировала свою скорость, а вскоре добилась и надёжности на дистанции. Дебютировав на «Дакаре» в 2012 году, уже в 2018-м «МАЗ-СПОРТавто» завоевала свой первый подиум, а теперь считается одним из претендентов на победу в своей категории. К слову, в 2020 году «МАЗ-СПОРТавто» выставит на «Дакаре» свою новинку — доработанный на «Шёлковом пути» капотный грузовик.

Россияне, к слову, есть за кого поболеть и за пределами класса: в 2017 году в классе квадроциклов победу одержал Сергей Карякин. В этом году Сергей выступит в классе мотовездеходов, где его штурманом станет Антон Власюк. Кроме того, среди мотоциклистов россияне будут представлены Дмитрием Агошковым, а в категории внедорожников можно будет поболеть за Владимира Васильева, Александра Доросинского или Константина Жильцова, который поедет штурманом местного гонщика Язида Аль-Раджи.

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Здесь есть Алонсо!

В конце 2018 года Фернандо Алонсо покинул Формулу-1. Испанец остался недоволен слишком большим разрывом между топ-командами и середняками и отсутствием возможности бороться за победы и подиумы. Алонсо предпочёл поискать более интересный лично для себя вызов — и нашёл его на «Дакаре»!



Двукратный чемпион мира будет выступать в одном экипаже с Марком Комой — пятикратный победитель «Дакара» на мотоцикле и многократный чемпион мира ФИМ по кросс-кантри. Лучшего напарника Фернандо не сыскать: Кома отлично умеет обращаться с «дорожной книгой» и превосходно знает внутреннюю кухню гонки — он был спортивным южноамериканского «Дакара».

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