Дух «Дакара»! Грузовик снёс джипу полпереда — потом сами помогали ремонтировать

Нелепая авария чуть не выбила чешский экипаж из гонки, но врезавшиеся в них голландцы сами пришли на подмогу. Милая история.

Авария на ралли-марафонах, в том числе «Дакаре» — не редкость. Когда у вас параллельно соревнуются участники в пяти различных категориях, с разным опытом и уровнем техники, инциденты фактически неизбежны. Один из них случился на шестом этапе «Дакара» с участием выступающего на «Рено» в зачёте грузовиков Мартина ван ден Бринка и чешского экипажа Томаша Оуредничека на «Форде».

Незадолго до конца спецучастка — оставалось всего несколько километров — Оуредничек вдруг замешкался и начал сдавать назад. Ван ден Бринк заранее увидел едущий задом «Форд» и сместился правее, но тут и сам Томаш съехал с колеи. Голландец на «Рено» после этого вернулся на оптимальную траекторию. Однако оказалось, что Оуредничек вовсе не видел ван ден Бринка и не уступал ему дорогу — он просто сдал назад, чтобы разогнаться и поехать дальше. В итоге траектории грузовика и внедорожника сошлись.

К счастью, самого страшного удалось избежать: грузовик задел «Форд» по касательной и размолотил только передок машины.

«Авария стала полной неожиданностью, — рассказал твиттер-каналу LoveDakar Оуредничек. — Впереди была последняя дюна спецучастка, но перед нами произошёл какой-то инцидент и организаторы что-то нам показывали. Мы не понимали их сигналов, в этот момент потеряли концентрацию. Для преодоления дюны не хватало скорости, так что я поехал назад.



Когда мы стартанули во второй раз, то рядом оказался Мартин ван ден Бринк на грузовике и уничтожил наш автомобиль. Это был шок. Мы его не видели, потому что он подъезжал из слепой для нас зоны. У нас не было ни единого шанса заметить его, а у Мартина — ни единого шанса остановиться. Просто не повезло».

К счастью, чешский экипаж не пострадал — в этом убедился и сам ван ден Бринк, который на всякий развернулся, удостоверился, что с Оуредничеком и его штурманом всё в порядке, и только потом рванул на финиш. Ну а Томашу повезло: его подхватил на буксир один из участников и дотащил до финиша.



Ещё больше Оуредничеку повезло с тем, что впереди был день отдыха: это давало хоть какой-то шанс на восстановление автомобиля. И на выручку Томашу и его команду пришли именно те, кто разбил им машину!

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Тем же вечером ван ден Бринк и Оуредничек встретились на бивуаке, обсудили аварию и согласились, что это был просто неудачный инцидент, за который никто не несёт вины — так позднее решили и судьи «Дакара». Гонщики пожали друг другу руки, а голландец пообещал чеху прислать пару механиков, чтобы они помогли восстановить машину — благо, «Рено» самого ван ден Бринка особых повреждений не получил и требовал в день отдыха лишь стандартного обслуживания.



Мартин сдержал слово: представители Mammoet Rallysport в субботу действительно внесли свой вклад в ремонт — в частности, в сварочные работы, связанные с каркасом передней части «Форда».

Судя по всему, команда чешского гонщика благодаря помощи коллег всё-таки успеет и сумеет восстановить машину — и в воскресенье Оуредничек выйдет на старт седьмого этапа. После шестого чешский экипаж занимал 42-е место в зачёте внедорожников.