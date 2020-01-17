Безоговорочная победа «КАМАЗа» на «Дакаре»! У соперников вообще не было шансов

Финальный этап ралли «Дакар» начался с анекдота. Накануне организаторы вдруг обнаружили, что провести полноценный спецучасток не получится: внезапно выяснилось, что в районе гонки идут активные строительные работы: тянут трубопровод к очередному месторождению нефти или газа. Видимо, когда шла разведка маршрута, стройки ещё не было и никто не подсказал, что к январю ситуация изменится. Так или иначе боевую дистанцию финала урезали с 374 км до 166 км.

TRUCK: Вязович заставил белорусов волноваться

Коротая дистанция – меньше шансов на внезапные проблемы у фаворитов. Тем не менее чуть напугал болельщиков «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович, который долго не появлялся на финише. Белорус потерял где-то 10 минут, но это не помешало ему уверенно сохранить третью позицию и второй раз в карьере подняться на дакаровский подиум.



А вот у представителей «КАМАЗ-мастера» всё прошло максимально чётко. Вот вроде не надо было Андрею Каргинову никуда торопиться, а он всё равно не отказал себе в удовольствии выиграть финальный спецучасток и красиво оформить общую безоговорочную победу. Каргинов опередил партнёра по команде Антона Шибалова на 42 минуты – блестящий «Дакар» в исполнении теперь уже двукратного чемпиона. Ну а Шибалова поздравляем с первым попаданием на подиум! Похоже, годичная пауза пошла Антону только на пользу.

Зачем гонщикам «КАМАЗа» сразу два ножа? Все секреты кабины быстрейшего грузовика «Дакара» Какие приборы в распоряжении лидеров «Дакара» и как именно они управляют грузовиком. «КАМАЗ-мастер» всё объяснил и показал.

Дмитрий Сотников прикрыл партнёров на финальном этапе и подтвердил общее четвёртое место – если бы не поломка на одном из этапов, камазовцы вполне могли оккупировать весь подиум. Стартовавший сегодня позже партнёров Эдуард Николаев показал третье время дня, пропустив вперёд только Каргинова и мазовца Алексея Вишневского. Да, Николаев давно выпал из общего зачёта, но так или иначе проехал все этапы, кроме одного, – ценный опыт. И ещё раз отметим механиков «КАМАЗа», в походных условиях восстановивших развалившийся мотор, который выдержал затем половину ралли-марафона!



Мартин Мацик на частном «Ивеко» замкнул топ-5 после четверговых проблем Алеша Лопрайса, опустившегося на седьмую строчку. Янус ван Кастерен стал лучшим представителем команды де Роя, но очевидно, что пока бросить вызов «КАМАЗу» может только сам Жерар.

CAR: Матадор – трёхкратный!

Респект 57-летнему Карлосу Сайнсу! В пятницу гонщик «МИНИ» уверенно оформил третью победу на «Дакаре», причём все три он одерживал с разными производителями (ранее были «Фольксваген» и «Пежо»). Матадор никуда сильно не гнал на финальном этапе, учитывая, что у него был отрыв от Нассера Аль-Аттии и Стефана Петеранселя.

«57 лет, но всё та же страсть». Сайнс поздравил отца с победой на «Дакаре»

От катарца и француза мы ждали рубки за вторую позицию, но пилот «Тойоты» с первых же метров дистанции ясно дал понять, что не отдаст серебро. Именно Нассер выиграл этап и не позволил команде X-raid оформить победный дубль.

Сразу два российских штурмана попали в топ-10. Константин Жильцов с Язидом Аль-Раджи заняли четвёртое место, Алексей Кузьмич с Ясиром Сеайданом – девятое. Причём дуэт Сеайдан-Кузьмич показал второе время дня. Успешно завершили «Дакар» россияне Александр Доросинский и Денис Кротов – 14-й и 17-й результаты соответственно.



Впереди Доросинского, на 13-м месте, Фернандо Алонсо. Тем не менее дебютный «Дакар» испанца можно признать успешным. Думается, если в 2021-м Алонсо вдруг не запланирует возвращение в Формулу-1, то он ещё обязательно вернётся на главный ралли-марафон планеты.

SSV: серебро для Карякина

В зачёте мотовездеходов лидер общего зачёта Кейси Карри повторил тактику Сайнса: спокойно и уверенно провёл финальный день и подтвердил победу. Ну а россиянин Сергей Карякин не позволил Франсиско Лопесу Контардо отобрать второе место. Карякин сильно начал день (второе время на первой отсечке) и в итоге спокойно завоевал серебро. Сергей – первый россиянин в истории, который поднялся на подиум «Дакара» уже в двух категориях. Станет ли в следующем году первым, кто выиграет в двух зачётах?

MOTO: первая победа для США

Победа Карри стала для Америки уже второй за день – ещё до Кейси выигрыш в мотозачёте оформил Рикки Брабек. Мотоциклист «Хонды», создавший хороший отрыв в ходе «Дакара», сумел его не разбазарить. Именно Брабеку выпала честь прервать доминирование КТМ на ралли-марафоне: последний раз мотоциклист не на мотоцикле австрийской марки выигрывал «Дакар» в далёком 2000 году!



Второе место на подиуме у Пабло Кинтанильи на «Хускварне», а лучший представитель КТМ только третий – это Тоби Прайс, уступивший чилийцу восемь минут. Россиянин Дмитрий Агошков занял 57-е место в общем зачёте и стал девятым в категории «Ориджинал», где участники выступают без поддержки механиков. Очень достойное выступление.

QUAD: Касале не отдал победу

В самом скучном классе «Дакара» (практически все прежние фавориты пересели на мотовездеходы) Игнасио Касале всё-таки не упустил победу, хотя его итоговое преимущество оказалось скромнее, чем можно было предположить после первых дней. Касале опередил Симона Витса на 18 с половиной минут, а занявшего третье место Рафала Соника – на час с небольшим.

«Дакар»-2020 завершён. На следующей неделе триумфаторы из «КАМАЗ-мастера» по традиции должны стать гостями «Чемпионата», ну а дальше будем ждать января 2021 года – и нового гоночного приключения в Саудовской Аравии и, возможно, её странах-соседях.