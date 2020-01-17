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Ралли «Дакар»-2020: «КАМАЗ-мастер» уверенно выиграл гонку, Карякин – второй в SSV

Безоговорочная победа «КАМАЗа» на «Дакаре»
Евгений Кустов
Безоговорочная победа «КАМАЗа» на «Дакаре»! У соперников вообще не было шансов
Андрей Каргинов – двукратный чемпион «Дакара». У Сергея Карякина серебро, а Карлос Сайнс – легенда класса внедорожников!
Авто / Дакар 2020 0

Финальный этап ралли «Дакар» начался с анекдота. Накануне организаторы вдруг обнаружили, что провести полноценный спецучасток не получится: внезапно выяснилось, что в районе гонки идут активные строительные работы: тянут трубопровод к очередному месторождению нефти или газа. Видимо, когда шла разведка маршрута, стройки ещё не было и никто не подсказал, что к январю ситуация изменится. Так или иначе боевую дистанцию финала урезали с 374 км до 166 км.

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Коротая дистанция – меньше шансов на внезапные проблемы у фаворитов. Тем не менее чуть напугал болельщиков «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович, который долго не появлялся на финише. Белорус потерял где-то 10 минут, но это не помешало ему уверенно сохранить третью позицию и второй раз в карьере подняться на дакаровский подиум.

А вот у представителей «КАМАЗ-мастера» всё прошло максимально чётко. Вот вроде не надо было Андрею Каргинову никуда торопиться, а он всё равно не отказал себе в удовольствии выиграть финальный спецучасток и красиво оформить общую безоговорочную победу. Каргинов опередил партнёра по команде Антона Шибалова на 42 минуты – блестящий «Дакар» в исполнении теперь уже двукратного чемпиона. Ну а Шибалова поздравляем с первым попаданием на подиум! Похоже, годичная пауза пошла Антону только на пользу.

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Дмитрий Сотников прикрыл партнёров на финальном этапе и подтвердил общее четвёртое место – если бы не поломка на одном из этапов, камазовцы вполне могли оккупировать весь подиум. Стартовавший сегодня позже партнёров Эдуард Николаев показал третье время дня, пропустив вперёд только Каргинова и мазовца Алексея Вишневского. Да, Николаев давно выпал из общего зачёта, но так или иначе проехал все этапы, кроме одного, – ценный опыт. И ещё раз отметим механиков «КАМАЗа», в походных условиях восстановивших развалившийся мотор, который выдержал затем половину ралли-марафона!

Мартин Мацик на частном «Ивеко» замкнул топ-5 после четверговых проблем Алеша Лопрайса, опустившегося на седьмую строчку. Янус ван Кастерен стал лучшим представителем команды де Роя, но очевидно, что пока бросить вызов «КАМАЗу» может только сам Жерар.

Дакар 2020. Общий зачёт, Киддия
Грузовики. Общий зачёт
17 января 2020, пятница. 14:00 МСК
Окончено
1
Андрей Каргинов
KAMAZ
46:33:36
2
Антон Шибалов
KAMAZ
+42:26
3
Сергей Вязович
MAZ
+2:04:42

CAR: Матадор – трёхкратный!

Респект 57-летнему Карлосу Сайнсу! В пятницу гонщик «МИНИ» уверенно оформил третью победу на «Дакаре», причём все три он одерживал с разными производителями (ранее были «Фольксваген» и «Пежо»). Матадор никуда сильно не гнал на финальном этапе, учитывая, что у него был отрыв от Нассера Аль-Аттии и Стефана Петеранселя.

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От катарца и француза мы ждали рубки за вторую позицию, но пилот «Тойоты» с первых же метров дистанции ясно дал понять, что не отдаст серебро. Именно Нассер выиграл этап и не позволил команде X-raid оформить победный дубль.

Сразу два российских штурмана попали в топ-10. Константин Жильцов с Язидом Аль-Раджи заняли четвёртое место, Алексей Кузьмич с Ясиром Сеайданом – девятое. Причём дуэт Сеайдан-Кузьмич показал второе время дня. Успешно завершили «Дакар» россияне Александр Доросинский и Денис Кротов – 14-й и 17-й результаты соответственно.

Впереди Доросинского, на 13-м месте, Фернандо Алонсо. Тем не менее дебютный «Дакар» испанца можно признать успешным. Думается, если в 2021-м Алонсо вдруг не запланирует возвращение в Формулу-1, то он ещё обязательно вернётся на главный ралли-марафон планеты.

Дакар 2020. Общий зачёт, Киддия
Легковые. Общий зачёт
17 января 2020, пятница. 14:00 МСК
Окончено
1
Карлос Сайнс
MINI
42:59:17
2
Нассер Салех Аль-Аттия
Toyota
+6:21
3
Стефан Петерансель
MINI
+9:58

SSV: серебро для Карякина

В зачёте мотовездеходов лидер общего зачёта Кейси Карри повторил тактику Сайнса: спокойно и уверенно провёл финальный день и подтвердил победу. Ну а россиянин Сергей Карякин не позволил Франсиско Лопесу Контардо отобрать второе место. Карякин сильно начал день (второе время на первой отсечке) и в итоге спокойно завоевал серебро. Сергей – первый россиянин в истории, который поднялся на подиум «Дакара» уже в двух категориях. Станет ли в следующем году первым, кто выиграет в двух зачётах?

Дакар 2020. Общий зачёт, Киддия
Мотовездеходы. Общий зачёт
17 января 2020, пятница. 14:00 МСК
Окончено
1
Кейси Карри
Can-Am
53:25:52
2
Сергей Карякин
Can-Am
+39:12
3
Франсиско Лопес Контардо
Can-Am
+52:36

MOTO: первая победа для США

Победа Карри стала для Америки уже второй за день – ещё до Кейси выигрыш в мотозачёте оформил Рикки Брабек. Мотоциклист «Хонды», создавший хороший отрыв в ходе «Дакара», сумел его не разбазарить. Именно Брабеку выпала честь прервать доминирование КТМ на ралли-марафоне: последний раз мотоциклист не на мотоцикле австрийской марки выигрывал «Дакар» в далёком 2000 году!

Второе место на подиуме у Пабло Кинтанильи на «Хускварне», а лучший представитель КТМ только третий – это Тоби Прайс, уступивший чилийцу восемь минут. Россиянин Дмитрий Агошков занял 57-е место в общем зачёте и стал девятым в категории «Ориджинал», где участники выступают без поддержки механиков. Очень достойное выступление.

Дакар 2020. Общий зачёт, Киддия
Мотоциклы. Общий зачёт
17 января 2020, пятница. 14:00 МСК
Окончено
1
Рикки Брабек
Honda
40:02:36
2
Пабло Кинтанилья
Husqvarna
+16:26
3
Тоби Прайс
KTM
+24:06

QUAD: Касале не отдал победу

В самом скучном классе «Дакара» (практически все прежние фавориты пересели на мотовездеходы) Игнасио Касале всё-таки не упустил победу, хотя его итоговое преимущество оказалось скромнее, чем можно было предположить после первых дней. Касале опередил Симона Витса на 18 с половиной минут, а занявшего третье место Рафала Соника – на час с небольшим.

Дакар 2020. Общий зачёт, Киддия
Квадроциклы. Общий зачёт
17 января 2020, пятница. 14:00 МСК
Окончено
1
Игнасио Касале
Yamaha
52:04:39
2
Симон Витс
Yamaha
+18:24
3
Рафал Соник
Yamaha
+1:04:15

«Дакар»-2020 завершён. На следующей неделе триумфаторы из «КАМАЗ-мастера» по традиции должны стать гостями «Чемпионата», ну а дальше будем ждать января 2021 года – и нового гоночного приключения в Саудовской Аравии и, возможно, её странах-соседях.

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