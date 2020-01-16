Зачем гонщикам «КАМАЗа» сразу два ножа? Все секреты кабины быстрейшего грузовика «Дакара»

Какие приборы в распоряжении лидеров «Дакара» и как именно они управляют грузовиком. «КАМАЗ-мастер» всё объяснил и показал.

Доминаторы грузового зачёта ралли «Дакар»-2020 из «КАМАЗ-мастера» в последние годы радуют болельщиков не только постоянными победами, но и качественным видеоконтентом. В одном из выпусков дакаровских «Путевых заметок» пилот «КАМАЗ-мастера» Айрат Мардеев и пресс-атташе коллектива Эрик Хайруллин подробно рассказали, как устроена кабина гоночного грузовика – того самого, который выиграл уже 10 из 11 этапов первого «Дакара» в Саудовской Аравии.

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Айрат Мардеев: «Самый главный инструмент любого пилота – это, естественно, руль. Все данные по автомобилю показывает монитор за рулём. На него выводится самое основное: давление масла, обороты двигателя, давление наддува, температуры все, скорость… Это основной прибор, на который пилот обращает внимание. Да и то не постоянно, потому что такой же прибор есть у механика – большую часть времени за всем следит он. Пилот смотрит в каких-то нестандартных ситуациях – например, чтобы увидеть, какая включена передача, и оценить реакцию автомобиля».

Мардеев — о главных параметрах: «Всегда должно быть давление масла. Если оно падает до нуля, то очевидно, что есть какая-то неисправность. И температура выхлопа – очень важный параметр: по нему мы очень многое отслеживаем. Благо есть система, которая защищает от превышения максимальной температуры. Но нужно посматривать, если начинает происходить что-то нестандартное».



О кнопках разного цвета на руле: «Это управление самим монитором. Можно на нём переключать страницы, выводить разные показания. Есть основная страница, есть дополнительные – например, с уровнем топлива в баке. Это скорее нужно для дублирования, если у механика что-то откажет и пилот тоже мог посмотреть. Ещё с кнопок меняется баланс тормозов. Если не нравится торможение, если какая-то ось блокируется, что можно чуть-чуть подкорректировать. Либо если одна из осей начинает перегреваться».

«Подрулевые лепестки появились ещё до внедрения коробки-автомата. Они отвечают за стабилизаторы поперечной устойчивости. Стабилизаторы отключаемые. На извилистых дорогах мы оба подключаем, а на прямолинейном бездорожье выключаем».

«Что касается коробки передач, то мы используем электронный рычаг. Мы сымитировали что-то, что похоже на секвентальную коробку, потому что в автоматическом режиме едем не везде. Есть места, где нужно использовать механический режим – например, в дюнах. И тогда используем рычаг – просто двигаем вперёд-назад. В принципе такой режим есть на многих серийных автомобилях».

Ручной тормоз Фото: kamazmaster.ru

«Красная кнопка на подставке для левой ноги – это пневмосигнал. Используется, например, если на трассу выбежало животное или, не дай бог, выскочил автомобиль. Пилот среагирует быстрее механика, потому что гонщик всегда смотрит на дорогу, а механик может изучать свои приборы, а штурман – свои. Так что пилот побыстрее посигналит, чтобы избежать беды».

Эрик Хайруллин: «По этим кнопкам всё понятно — дополнительные фары, ближний свет, габариты. А вот подкачка – наверное, ты только в редких случаях жмёшь сам? Чаще это делает механик?»



Айрат Мардеев: «Да. Подкачкой пользуется механик. Мои кнопки – это дублирование. Также эти кнопки нужны на дорожных секциях, когда механик обычно спит.

Кнопка Webasto — это наши автономные отопители. В автомобилях тоже установлены печки. В Саудовской Аравии по утрам бывает довольно холодно, так что печка спасает нас».

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Мардеев: «В кабине нет никакой изоляции – ни шумо-, ни вибро-, ни теплоизоляции, только голый металл. Поэтому печка очень важна в нашем деле. Мы начали использовать кондиционеры, и пыли стало меньше — окна большую часть времени закрыты. Несмотря на кондиционер, оставляем и вентилятор. Кондиционер всё-таки отнимает часть мощности, пусть и совсем не большую. Если мощности совсем не хватает, если машине тяжело и пошли какие-то перегревы, мы его выключаем как лишнего потребителя. И тогда в бой идут вентиляторы».

«Этот монитор на потолке – зеркало заднего хода. В гонке, конечно, из-за пыли мало что видно, но когда в дюнах сдаёшь назад, то этот монитор очень помогает вместе с зеркалами».

«Есть ещё один монитор, который показывает, что у тебя происходит прямо под колесом. Камера на зеркале наведена на правое переднее колесо. Все дальнобойщики согласятся, что ты вообще не видишь, что происходит под этим колесом».

Хайруллин: «Дальше идёт блок приборов штурмана. Как я понимаю, это организаторские приборы для отслеживания взятия точки и каких-то курсов».

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Мардеев: «Компания ERTF уже много лет сотрудничает с «Дакаром», занимается всей навигацией гонки. Один GPS штурман использует, как одометр, а второй показывает курс, взятие всех точек. А ниже — прибор терратрип. Он больше нужен как дублирующий одометр – на случай, если что-то случится с GPS. Но основной прибор гораздо точнее».

«Эти трубки – питьевые шланги. Мы используем различные «изотоники» — это пришло от велосипедистов. Когда ты потеешь и теряешь очень много солей, вода помогает восполнить потери. Мы в кабине Димы Сотникова, он первым поставил себе сразу три термоса. Третий – резервный, этот шланг можно дотянуть до любого члена экипажа. С утра термосы наполовину заполняют водой, которая засыпается льдом. Он постепенно тает, и получается, что большую часть маршрута вода более-менее прохладная. Вода очень важна в пустыне, и чем больше её с собой в пустыне, тем надёжнее и спокойнее».

«Нож на двери – дань традициям. Наши учителя ещё в 90-е ездили с этим ножом. Даже в гражданском автомобиле должен быть нож. Сотрудники ДПС относятся с пониманием – что мы используем нож как инструмент, для какого-то ремонта. А вот для резки ремней безопасности используются специальные ножи – у каждого свой. Если, не дай бог, произошла авария и ремни заклинило или нельзя достать до бляхи, которая отстёгивает, то приходится ремни резать».

«Сиденья у нас теперь с шеститочечными ремнями безопасности. Регламент постоянно меняется. Сиденье подгоняется индивидуально по размеру под каждого члена экипажа. Посадка тоже индивидуальная. Я сижу на месте Димы – и мне, конечно, некомфортно, потому что он гораздо выше меня, так что я еле достаю до педалей. Даже механику будет дискомфортно в другой кабине, пока он не подстроит всё под себя».

Хайруллин: «Ещё в кабине есть упор для ног и ручки, чтобы держаться. Во время тряски ты просто упираешься и спасаешься от невозможных нагрузок во время движения на спортивном грузовике по бездорожью».

Видеоверсию обзора на кабину смотрите в дневнике «КАМАЗ-мастера». Начало рассказа — на отсечке 15:59.