Боевой зубр: как устроен гоночный капотник «МАЗа» для «Дакара»

На «Дакаре» 2020 года главным соперником российской команды «КАМАЗ-мастер» является белорусская команда «МАЗ-СПОРТавто». Лидер коллектива Сергей Вязович впервые вышел на старт главного ралли-марафона планеты на новом капотном грузовике. И сегодня в рамках спецпроекта G-Energy и «Чемпионата» мы подробно расскажем о мазовском капотнике.



История спортивной команды «МАЗ-СПОРТавто» началась в 2010 году. За 10 прошедших лет белорусы выступили в десятках ралли-рейдов по всему миру, включая легендарный «Дакар» и возрождённый «Шёлковый путь», выставляя на старт бескапотные грузовики МАЗ-5309RR. Но в 2018 году известная модель начала новую жизнь уже как МАЗ-6440RR — новейший гоночный грузовик капотной компоновки.

Восемь лет беспрерывной эволюции МАЗ-5309RR привели к тому, что бескапотная модель превратилась в капотную как ответ на набирающую обороты тенденцию по переводу ралли-рейдовых грузовиков на новую компоновку. Такой подход имеет вполне практическое объяснение: во-первых, капотный грузовик имеет более выгодную для гоночной машины развесовку (конкретно в МАЗ-6440RR 4850 кг приходится на переднюю ось и 4750 кг — на заднюю, а это практически идеальный баланс 50:50!), а во-вторых, расположенная не над передней осью кабина существенно повышает комфорт экипажа. В результате менее уставшие гонщики более сконцентрированы и допускают меньше ошибок, что не может не сказаться на итоговой позиции в гонке.

На «Дакар» может поехать кто угодно. Даже ты. Объясняем, что нужно сделать Как выбрать машину, к каким непредвиденным расходам нужно быть готовым и кто решит, готовы ли вы к «Дакару».

По своим габаритам белорусский капотник соответствует бескапотной машине: 7-метровый грузовик шириной 2,5 метра и высотой 3,4 метра с колёсной базой 4,3 метра имеет массу 8,5 тонны, как того требует технический регламент «Дакара», без учёта топлива и экипажа (заправленный под завязку грузовик с запасными колёсами, пилотом, штурманом и механиком в кабине тяжелее на тонну).

Машина получила новую более лёгкую и прочную сварную раму, а внешние панели кузова сделаны из стеклопластика. За ними, как у всех гоночных грузовиков, скрываются радиаторы, компоненты систем охлаждения и вентиляции, топливный бак, запас моторного и трансмиссионного масел, технических жидкостей, пара запасных покрышек, огнетушители, домкрат, сэндтраки, инструменты, запчасти — всё, что необходимо экипажу на дистанции ралли-рейда.



Что касается кабины, то она взята от серийного грузовика МАЗ-5440 и доработана (установлен каркас безопасности, обязательный в гонках), а капот заимствован у другого седельного тягача — МАЗ-6440РА. Белорусский капотник выглядит скорее как увеличенный в размерах внедорожник для ралли-рейдов, чем традиционный грузовик. При этом яркий дизайн подкреплён отнюдь не рядовыми техническими характеристиками.

Под капотом модели МАЗ-6440RR трудится 12,5-литровый 6-цилиндровый турбодизель Caterpillar C13. Агрегат, подготовленный чешской гоночной командой Buggyra, носит название Gyrtech G-13. Мотор для новинки был доработан, и его мощность выросла с 930 л.с. у бескапотника до красивых круглых 1000 л.с. Крутящий момент составляет 4500 Н·м, и грамотно распоряжаться ими в условиях гонки позволяет автоматическая коробка передач Allison 4000 Series — к слову, на «Дакаре»-2020 белорусы впервые сделали ставку на коробку-автомат.

Очевидно, что если бы не ограничение максимальной скорости на уровне регламента, то МАЗ-6440RR смог бы спокойно ехать и быстрее 140 км/ч (разгону 0-100 км/ч за 9 сек позавидуют иные легковушки), не теряя при этом в своих ходовых качествах. Да и подвеска могла бы быть более энергоёмкой, если бы её ход принудительно не был ограничен 30 сантиметрами.



Есть блокировка межосевого дифференциала, межколёсные блокировки и пониженный ряд, которые придут на помощь, если ситуация на дистанции станет совсем критической и будет риск застрять. Но обычно пилоты белорусских грузовиков обходятся без этих «помощников» — дорожного просвета в 34 сантиметра хватает.

Насчёт надёжности в команде спокойны, даже учитывая тот факт, что капотник выступает в гонках всего год. Дело в том, что на новый автомобиль перекочевал целый ряд компонентов, которые уже были проверены на прежних моделях. В частности, речь про австрийскую раздаточную коробку ZF-Steyr, обеспечивающую постоянный полный привод, финские мосты Sisu, бельгийские рессоры Weweler Colaert, голландские амортизаторы Reiger Racing и французские покрышки Michelin.

В целом белорусский грузовик по уровню технического оснащения не отстаёт от конкурентов: все ведущие ралли-рейдовые команды, создавая свою технику, используют комплектующие одних всемирно известных производителей. Вместе с тем мазовцам будет что ответить на традиционные упрёки – мол, да что в вашем грузовике вообще белорусского. Капотник разработан и построен силами специалистов МАЗа, при этом рама, кабина, платформа, кронштейны, панели и силовые каркасы сделаны в Беларуси. А часть решений, которые реализованы в гоночной машине, в будущем могут найти своё воплощение и в серийной продукции МАЗ, так что ралли-рейдовый грузовик служит ещё и испытательным стендом.

В трансмиссии и двигатели «МАЗ-СПОРТавто» заливает масла G-Energy, которые команда уже успешно протестировала в экстремальных условиях ралли-рейдов по всему миру. На дистанции «Дакара» белорусскую команду сопровождает мобильная лаборатория «Газпромнефть», специалисты которой за время «Дакара» отбирают сотни проб масел и смазочных материалов, анализируя их состав и предоставляя команде информацию о состоянии узлов и агрегатов машины. Всё это позволяет уберечь капотный и бескапотный грузовики от поломок и дать им возможность продемонстрировать весь свой потенциал.



Вот к каким выводам на экваторе «Дакара» пришли специалисты мобильной лаборатории G-Energy: «Косвенно можно сделать вывод, что пятый этап был самым тяжёлым для техники из всех прошедших дней. Сам профиль спецучастка и характер дорожных условий был тяжёлым: агрегаты грузовиков испытывали дополнительные эксплуатационные нагрузки как от сложных условий окружающей среды (запылённость и температура воздуха), так и от езды по тяжёлому бездорожью: частые переключения передач при смене темпа движения, нагрузки на трансмиссии и двигатели при езде по вязким сыпучим покрытиям, уклонам и спускам с них. Это мы увидели по интенсивности изменения исследуемых характеристик работавших масел. Тем не менее, изучив протоколы исследований отобранных проб, мы сделали вывод, что в этих экстремальных условиях масла G-Energy сохраняют необходимые свойства и обеспечивают нормальный уровень работы узлов и агрегатов».

Кстати, завтра на «Дакаре» пройдёт первая часть марафонского этапа. Согласно правилам, на бивуаке обслуживать технику смогут только сами боевые экипажи, в то время как механикам и инженерам (включая специалистов мобильной лаборатории G-Energy) доступ запрещён. Между тем на спецучастке потребуется максимум выносливости от людей, техники и смазочных материалов, ведь маршрут пройдет сквозь дюны и сплошные пески. Анализ смазочных материалов после таких сверхнагрузок будет очень показательным и для завода «МАЗ», и для производителя масел «Газпромнефть-Смазочные материалы».

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Два года работы — и капотный грузовик для ралли-рейдов из перспективной идеи превратился в реальный МАЗ-6440RR. Боевое крещение на «Шёлковом пути» — 2019 машина прошла с честью: Вязович до схода лидировал в гонке. К «Дакару» 2020 года белорусский коллектив внёс в автомобиль доработки и устранил выявленные слабые места. В Саудовскую Аравию «МАЗ-СПОРТавто» отправился, чтобы показать, что белорусский алый боевой «зубр» способен навязать борьбу и бело-синим российским «скакунам», и чёрно-красным голландским «мамонтам».

Автор фото в материале — ООО «Газпромнефть-Смазочные материалы».