Ещё одна жертва «Дакара»: уже после финиша скончался мотоциклист-романтик Стравер

Эдвину Страверу было 48 лет. Он был не просто гонщиком, а пилотом, который бросил вызов самому «Дакару» и преуспел — в 2019 году Стравер одержал победу в зачёте «Ориджинал», где соревнуются мотоциклисты, проходящие марафон в одиночку — без механиков и какой-либо группы сопровождения. А ведь «Дакар»-2019 был всего вторым в его карьере.

В 2020-м Стравер вернулся на старт легендарного марафона — и вновь поехал как участник категории «Ориджинал». После десяти этапов Эдвин занимал четвёртое место общего зачёта — в трёх часах позади лидера, но с призрачным шансом на подиум, если у одного из двух французов впереди возникли бы проблемы.



Но до финиша пилот не доехал — на предпоследнем этапе гонки он попал в серьёзную аварию, его сердце не билось десять минут, но прибывшие на место инцидента медики смогли вернуть пульс. Стравера экстренно доставили в больницу в Эр-Рияде, где он несколько дней лежал без сознания, а затем перевезли в Нидерланды. Врачи сразу предупредили, что у пилота очень серьёзные повреждения. В итоге спасти ему жизнь не удалось: в пятницу 24 января гонщик скончался.

Фото: aso.fr

В погоне за духом «Дакара»

В больших гонках Стравер начал выступать в 2012 году — «Эрцберг Родео», баха Германии, в 2016 и 2017 годах — ралли Мерзуга в Морокко, а уже в 2018-м он впервые вышел на старт «Дакара» — финиш и 49-е место в категории мотоциклов. Зато на следующий год голландца ждал успех и победа в «Ориджинале». «Выступать в одиночку это в моём характере, это то, как я вижу эту гонку. Возможно, я не самый быстрый райдер, но я вынослив и стабилен. Более того, делать всё самому — это и есть настоящий дух ралли-рейдов», — говорил Эдвин перед стартом «Дакара»-2020.



К этой гонке Стравер готовил мотоцикл самостоятельно и знал в нём каждый винтик. «Я должен уметь чинить свой байк с завязанными глазами», — пояснял пилот. К старту в Саудовской Аравии Эдвин подходил с воодушевлением: «Я рад, что гонка переехала. Мне очень нравится Южная Америка, но я дважды выступал там, и мы начали ездить по кругу — в 2019-м было много этапов с уже знакомыми треками. А теперь это будет совершенно новое приключение».

Фото: facebook.com/edwinstraverrallyteam

Несмотря на победу в 2019-м, Стравер не утверждал, что будет защищать титул и не ставил себе конкретных целей: «В прошлом году я не рассчитывал, что смогу выиграть, в этот раз моя цель, как и тогда, — добраться до финиша. Для любого райдера финиш это уже победа, особенно в этом году, когда в зачёте „Ориджинал“ выступают 40 с лишним пилотов. Я даже не буду смотреть результаты вплоть до последних дней».

Первая жертва «Дакара»-2020: в пустыне погиб мотоциклист-чемпион Гонсалвеш На седьмом этапе гонки не стало Паулу Гонсалвеша. У чемпиона не выдержало сердце.

Эдвин Стравер стал второй жертвой ближневосточного «Дакара» — на седьмом этапе гонки скончался другой мотоциклист — Паулу Гонсалвеш, который был одним из сильнейших пилотов своей категории.