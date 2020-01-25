Гоночная «заброшка»: как база нескольких команд Формулы-1 превратилась в жалкое зрелище

Смотреть на фото и видео очень грустно – вандалы постарались на славу. А ведь здесь строили машины для Хилла и Петрова.

Несколько лет назад в Формуле-1 выступала команда «Кэтерхэм», которая в первую очередь запомнилась болельщикам очень странным дизайном машины сезона-2014, россияне также могут вспомнить выступления Виталия Петрова в этой команде. Но успешной она так и не стала — за пять лет она не то что не добралась до подиума, не удалось даже набрать очков.



В итоге Тони Фернандесу, бизнесмену, который создал эту команду, надоело тащить проект на себе. Команда обанкротилась, а её имущество по большей части распродали на аукционах. Однако желающих приобрести базу «Кэтерхэма» в Лифилде не нашлось.

Вообще Технический центр Лифилда появился в 1912 году как станция радиопередачи национальной почты. Так она проработала до 1986 года, когда станцию закрыла компания «Бритиш Телеком», но позже на её месте открыли учебный центр, который тоже был закрыт — в 1993-м.

Формула-1 пришла в эти места в 1997 году с командой «Эрроуз», но детище Тома Уокиншоу обанкротилось уже через пять лет. В 2006-м, четыре года спустя «Эрроуза», в центр въехала «Супер Агури», но японская фарм-команда «Хонды» просуществовала всего два с половиной года и тоже была вынуждена покинуть эти места.

Бывшая кухня на базе

Наконец, в январе 2012-го о переезде в Лифилд заявил «Кэтерхэм», ранее базировавшийся в Хингхэме. К концу сезона-2014 деньги кончились и у «Кэтерхэма»: Тони Фернандесу надоела дорогая игрушка, которая никак не могла набрать очки и уступала даже «Марусе». Тони вроде бы договорился о продаже коллектива, но начались денежные споры с новыми владельцами, жертвой которых пал сам «Кэтерхэм». Команды не стало, а центр с тех пор оказался никому не нужен.

С территории базы исчезло всё оборудование и даже мебель. Штаб-квартира теперь выглядит как довольно свежая «заброшка»: висящие тут и там провода, разбитые стёкла, превратившийся в болото пруд…

Но на базе тут и там осталось множество напоминаний о жизни команды: подшитые папки с письмами болельщиков и ответами на них, календарь гонок и тестов, осталось даже большинство табличек на кабинетах и помещениях. На месте наклейки с изображениями машин на полу и схемы трасс в коридорах.

Помещение, где находился симулятор

И в то же время местами рядом с наклейками команды появились графити, а какие-то помещения остались завалены мусором. Причём в интернете можно изучить фото 2016 года: тогда никаких повреждений ещё не было. Однако четыре года беспризорщины существенно ухудшили состояние объекта.

«Кэтерхэм»: лихорадка и жизнь взаймы Подводя итоги сезона Формулы-1 для каждой из команд чемпионата, начинаем с «Кэтерхэма» – 2014 год сложился для них катастрофически.

Жаль, что объект, имеющий пусть и не слишком большую, но всё же ценность, простаивает без дела. С другой стороны, в своём нынешнем состоянии комплекс открыт для всех желающих и можно лично побывать в коридорах, где инженеры обсуждали детали шасси, дизайнеры придумывали ливрею, а пресс-служба общалась с болельщиками — эти письма до сих пор хранятся в Лифилде.

После ремонта помещение всё ещё окажется пригодно к эксплуатации. Вот только захочет ли какой-то гоночный коллектив проверять, существует ли проклятие Лифилда, где умерли уже три команды Формулы-1?