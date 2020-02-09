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Как выглядят зимой автодромы Формулы-1 — фото и видео

Как выглядят знаменитые гоночные трассы зимой
Евгений Кустов
Как выглядят знаменитые гоночные трассы зимой. Снег, стройка, потрясающие виды
Очень непривычный вид автодромов Формулы-1 и не только.
Авто / Формула-1 0

Уже менее чем через две недели стартуют зимние тесты Формулы-1 в Барселоне. Надеемся, испанская погода обойдётся без сюрпризов и позволит командам продуктивно отработать аж шесть дней тестовых испытаний. Но если на средиземноморском побережье Испании мы вправе ожидать приличной погоды, то в некоторых местах даже нынешней чересчур жаркой зимой не обошлось без снега и морозов. Собственно, это и стало инфоповодом для нашего обзора, хотя снег добрался далеко не до всех трасс, принимающих Формулу-1 или другие гоночные серии.

«Ред Булл Ринг» поработал фото, где стартовая прямая и пит-лейн покрыты небольшим слоем снега. А кроме того, управляющая компания автодрома подготовила ролик с рекламой тренировочного сбора в окрестностях трассы для лыжников и биатлонистов.

Добрался снег и до Монреаля и трассы имени Жиля Вильнёва. В кадр попала непривычная для фанатов Формулы-1 техника. Хотя, возможно, с «Уильямсом» этот пикап справился бы.

В случае со «Спа-Франкоршам», каемся, свежих фото заснеженной трассы не нашлось. Но почему бы не посмотреть на красивую фотографию годичной давности?

В пресс-службе «Нюрбургринга» подготовили ускоренное видео про маленький снежный шторм, накрывший трассу в конце ноября.

В январе сняли уже не трассу Формулы-1, а «Нордшляйфе»: там в мороз очень красиво, даже если асфальт не покрыт снегом.

Продолжим снежную тему с помощью подмосковной трассы Moscow Raceway. Как видите, хотя бы в феврале снег добрался и до окрестностей Москвы. На фото — задняя прямая.

Южному «Сочи Автодрому» в отсутствие снега удалось создать новогоднюю атмосферу с помощью дрифта вокруг ёлки.

На этом со снегом покончим и перейдём к более важным вещам. Так, в мельбурнском Альберт-парке уже начали готовиться к первому Гран-при сезона-2020.

Если уличная трасса в Мельбурне не меняется от года к году, то вот голландский «Зандворт» фактически переживает второе рождение. Перестраивается инфраструктура, обновляется сама трасса — речь идёт и про появление бэнкингов, и про изменение конфигурации некоторых поворотов, и про работу с зонами вылета, где кроме гравия, увы, появляется асфальт.

Заглянем и на вторую формулическую стройку. Во Вьетнаме не так давно завершили возведение пит-билдинга длинной 300 метров и высотой в три этажа. Выглядит красиво.

На «Каталунье», где скоро дебютируют десять новых болидов Формулы-1, поставили новые ворота в боксах и обновили систему освещения.

Куда больше пришлось поработать на «Трассе Америк» — после многочисленных жалоб на кочки владельцам ничего не оставалось, кроме как переасфальтировать трассу. Надеемся, что и под землёй навели порядок, а то ведь покрытие скоро снова поплывёт.

Напоследок просто две красивые фотографии. В новогоднем поздравлении нам показали очень красивую фотографию «Сузуки» — в кадр попал даже тихоокеанский залив Исе.

Ну а закончим нашу подборку потрясающим закатом над «Хоккенхаймрингом». Может, конечно, это и восход, но если вспомнить про уход Гран-при Германии из календаря Формулы-1, то вариант с закатом куда более символичен.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: twitter.com/circuitspa

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