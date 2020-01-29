Самые интересные рекорды Формулы-1, которые могут пасть в 2020-м

В 2020 году Формула-1 отмечает 70-летие — первой гонкой в истории чемпионата мира считается Гран-при Великобритании в мае 1950-го. За эти годы пилоты установили множество рекордов — какие-то из них казались вечными и уже пали, а какие-то падут в ближайшем или не очень будущем. Мы собрали самые любопытные рекорды «Больших призов», которые могут обновиться уже в этом году.

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Больше всех побед

На данный момент рекорд по количеству побед в Формуле-1 принадлежит Михаэлю Шумахеру — на счету немца 91 Гран-при. Но в последние годы к Красному Барону постепенно подтягивался Льюис Хэмилтон — британец выиграл 84 гонки и давно стал главным преследователем легендарного немца. Чтобы побить рекорд Шумахера, Льюису нужно выиграть в сезоне-2020 восемь гонок. Насколько это реально?



В последние два года Хэмилтон выигрывает по 11 гонок, а вообще с сезона-2014, когда Формула-1 перешла на турбогибридные двигатели, британец выигрывал не менее девяти гонок за год. Даже в 2016-м, когда чемпионом стал Росберг, Хэмилтон одержал десять побед против девяти у напарника.

Хэмилтон после победы на Гран-при Абу-Даби-2019 Фото: Charles Coates/Getty Images

Весьма вероятно, что Льюис опередит Шумахера по числу побед в этом сезоне, но многое будет зависеть от новой машины «Мерседеса». Если «Феррари» доработает аэродинамику, а «Ред Булл» сможет бороться за победы с первых же гонок, побить рекорд будет намного сложнее.

Кроме того, теоретически любой из пилотов может поставить новый рекорд по числу побед подряд. Пока никому не удалось превзойти серию Себастьяна Феттеля, который выиграл девять гонок кряду в концовке сезона-2013.

Рекорд по количеству Кубков конструкторов подряд

В прошлом году «Мерседес» выиграл шестой подряд Кубок конструкторов и стал первой в истории командой, которая побеждает и в чемпионате мира, и в командном зачёте так долго. Однако шесть подряд Кубков конструкторов в период с 1999 по 2004 год выигрывала «Феррари», и рекорд по-прежнему за «Скудерией» — пусть немцы и повторили её достижение.

Хэмилтон и Леклер на Гран-при Абу-Даби-2019 Фото: Charles Coates/Getty Images

Седьмой Кубок конструкторов подряд станет по-настоящему рекордным — и хорошей иллюстрацией доминированию немецкой команды в эру турбогибридов. Устоит ли рекорд, тоже зависит от формы «Мерседеса» и скорости их соперников. Однако следующий шанс превзойти «Феррари» (если немцы проиграют в 2020-м) появится не раньше 2026 года.

Кроме того, любая из команд в теории может отобрать рекорд «Мерседеса». В 2016 году «Серебряные стрелы» выиграли Кубок конструкторов с отрывом в 297 очков — это наибольший разрыв (без поправок на изменения очковой системы) в истории чемпионата. К слову, наименьший разрыв по итогам сезона в командном зачёте — три очка между «Феррари» и БРМ в 1964-м.

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Самый молодой чемпион мира

На данный момент самым молодым чемпионом Формулы-1 является Себастьян Феттель: в 2010-м немец выиграл титул, когда ему было 23 года 4 месяца 11 дней. Ранее рекорд принадлежал Льюису Хэмилтону, который был на пять месяцев старше, когда в драматичном финале на «Интерлагосе» переиграл Массу. А до него самым молодым обладателем титула был Фернандо Алонсо. Испанец переписал на себя это достижение, после того как 30 с лишним лет рекордом оставался титул Эмерсона Фиттипальди — 25 лет в 1972 году.

Шарль Леклер и Себастьян Феттель Фото: Charles Coates/Getty Images

Сейчас на стартовой решётке сразу два топ-пилота, которые могут побить рекорд Феттеля: Макс Ферстаппен и Шарль Леклер. Однако предстоящий год будет их последним шансом, поскольку к осени 2021 года оба будут старше 23 лет.



В теории выиграть титул в более раннем возрасте может и Джордж Расселл, но и он сейчас лишь на год с небольшим моложе нынешнего рекорда и вряд ли вмешается в борьбу за победу за рулём «Уильямса». А вот у Лэнса Стролла и Ландо Норриса в запасе ещё по крайней мере два сезона.

Кроме того, Феттель остаётся пилотом, который стал чемпионом с наибольшим отрывом — в 2013-м немец опередил ближайшего соперника на 155 очков. А в 2011-м Себ оторвался ото всех на 122 балла — даже этого пока никому не удавалось. Хэмилтон, например, ни разу не опережал соперников даже на 90 баллов.

Наибольшее количество стартов

Самым опытным пилотом в истории Формулы-1 уже почти 12 лет остаётся Рубенс Баррикелло. Раньше рекорд по количеству Гран-при принадлежал Риккардо Патрезе — в 1993-м он провёл свою финальную, 256-ю гонку. Бразильский ветеран повторил достижение итальянца в 2008-м и гонялся вплоть до 2011-го. В общей сложности на счету Баррикелло 323 гонки.

Кими Райкконен Фото: Clive Mason/Getty Images

В минувшем сезоне на второе место по количеству выступлений в «Больших призах» вышел Кими Райкконен (финн подвинул Фернандо Алонсо, Михаэля Шумахера и Дженсона Баттона), и теперь ему не хватает до Баррикелло 10 гонок. Таким образом, если всё пойдёт по плану, уже к середине сезона Айсмен станет новым рекордсменом. Сам он, впрочем, признался, что не испытывает особого энтузиазма по этому поводу.

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Больше всех подиумов

Ещё один рекорд, который по-прежнему принадлежит Шумахеру, — 155 подиумов. Хэмилтону осталось совсем немного. Четыре финиша в топ-3, и Льюис дотянется до Михаэля. Ну а пятый — а сомневаться в том, что британцу это по силам, не приходится — станет рекордным.

Больше всех «Больших шлемов»

В Формуле-1 «Большим шлемом» считается победа в гонке с поул-позиции и лидированием от старта до финиша. Чаще всех такое удавалось Джиму Кларку — у него восемь «Больших шлемов». Ближе всех к шотландцу Льюис Хэмилтон — шесть, включая Абу-Даби-2019. Впрочем, формально этот рекорд в течение сезона может побить любой гонщик.



То же самое касается так называемых хет-триков (поул-позиция, быстрейший круг и победа). Пока их больше всех у Шумахера — 22, на счету Хэмилтона — 15. Правда, последние семь британец набирал аж с 2014 года, так что новый рекорд пусть и возможен, но маловероятен.