Самые интересные рекорды Формулы-1, которые могут пасть в 2020-м

В 2020 году Формула-1 отмечает 70-летие — первой гонкой в истории чемпионата мира считается Гран-при Великобритании в мае 1950-го. За эти годы пилоты установили множество рекордов — какие-то из них казались вечными и уже пали, а какие-то падут в ближайшем или не очень будущем. Мы собрали самые любопытные рекорды «Больших призов», которые могут обновиться уже в этом году.
Больше всех побед
На данный момент рекорд по количеству побед в Формуле-1 принадлежит Михаэлю Шумахеру — на счету немца 91 Гран-при. Но в последние годы к Красному Барону постепенно подтягивался Льюис Хэмилтон — британец выиграл 84 гонки и давно стал главным преследователем легендарного немца. Чтобы побить рекорд Шумахера, Льюису нужно выиграть в сезоне-2020 восемь гонок. Насколько это реально?
В последние два года Хэмилтон выигрывает по 11 гонок, а вообще с сезона-2014, когда Формула-1 перешла на турбогибридные двигатели, британец выигрывал не менее девяти гонок за год. Даже в 2016-м, когда чемпионом стал Росберг, Хэмилтон одержал десять побед против девяти у напарника.
Хэмилтон после победы на Гран-при Абу-Даби-2019
Фото: Charles Coates/Getty Images
Весьма вероятно, что Льюис опередит Шумахера по числу побед в этом сезоне, но многое будет зависеть от новой машины «Мерседеса». Если «Феррари» доработает аэродинамику, а «Ред Булл» сможет бороться за победы с первых же гонок, побить рекорд будет намного сложнее.
Рекорд по количеству Кубков конструкторов подряд
В прошлом году «Мерседес» выиграл шестой подряд Кубок конструкторов и стал первой в истории командой, которая побеждает и в чемпионате мира, и в командном зачёте так долго. Однако шесть подряд Кубков конструкторов в период с 1999 по 2004 год выигрывала «Феррари», и рекорд по-прежнему за «Скудерией» — пусть немцы и повторили её достижение.
Хэмилтон и Леклер на Гран-при Абу-Даби-2019
Фото: Charles Coates/Getty Images
Седьмой Кубок конструкторов подряд станет по-настоящему рекордным — и хорошей иллюстрацией доминированию немецкой команды в эру турбогибридов. Устоит ли рекорд, тоже зависит от формы «Мерседеса» и скорости их соперников. Однако следующий шанс превзойти «Феррари» (если немцы проиграют в 2020-м) появится не раньше 2026 года.
Самый молодой чемпион мира
На данный момент самым молодым чемпионом Формулы-1 является Себастьян Феттель: в 2010-м немец выиграл титул, когда ему было 23 года 4 месяца 11 дней. Ранее рекорд принадлежал Льюису Хэмилтону, который был на пять месяцев старше, когда в драматичном финале на «Интерлагосе» переиграл Массу. А до него самым молодым обладателем титула был Фернандо Алонсо. Испанец переписал на себя это достижение, после того как 30 с лишним лет рекордом оставался титул Эмерсона Фиттипальди — 25 лет в 1972 году.
Шарль Леклер и Себастьян Феттель
Фото: Charles Coates/Getty Images
Сейчас на стартовой решётке сразу два топ-пилота, которые могут побить рекорд Феттеля: Макс Ферстаппен и Шарль Леклер. Однако предстоящий год будет их последним шансом, поскольку к осени 2021 года оба будут старше 23 лет.
В теории выиграть титул в более раннем возрасте может и Джордж Расселл, но и он сейчас лишь на год с небольшим моложе нынешнего рекорда и вряд ли вмешается в борьбу за победу за рулём «Уильямса». А вот у Лэнса Стролла и Ландо Норриса в запасе ещё по крайней мере два сезона.
Наибольшее количество стартов
Самым опытным пилотом в истории Формулы-1 уже почти 12 лет остаётся Рубенс Баррикелло. Раньше рекорд по количеству Гран-при принадлежал Риккардо Патрезе — в 1993-м он провёл свою финальную, 256-ю гонку. Бразильский ветеран повторил достижение итальянца в 2008-м и гонялся вплоть до 2011-го. В общей сложности на счету Баррикелло 323 гонки.
Фото: Clive Mason/Getty Images
В минувшем сезоне на второе место по количеству выступлений в «Больших призах» вышел Кими Райкконен (финн подвинул Фернандо Алонсо, Михаэля Шумахера и Дженсона Баттона), и теперь ему не хватает до Баррикелло 10 гонок. Таким образом, если всё пойдёт по плану, уже к середине сезона Айсмен станет новым рекордсменом. Сам он, впрочем, признался, что не испытывает особого энтузиазма по этому поводу.
Больше всех подиумов
Ещё один рекорд, который по-прежнему принадлежит Шумахеру, — 155 подиумов. Хэмилтону осталось совсем немного. Четыре финиша в топ-3, и Льюис дотянется до Михаэля. Ну а пятый — а сомневаться в том, что британцу это по силам, не приходится — станет рекордным.
Больше всех «Больших шлемов»
В Формуле-1 «Большим шлемом» считается победа в гонке с поул-позиции и лидированием от старта до финиша. Чаще всех такое удавалось Джиму Кларку — у него восемь «Больших шлемов». Ближе всех к шотландцу Льюис Хэмилтон — шесть, включая Абу-Даби-2019. Впрочем, формально этот рекорд в течение сезона может побить любой гонщик.
То же самое касается так называемых хет-триков (поул-позиция, быстрейший круг и победа). Пока их больше всех у Шумахера — 22, на счету Хэмилтона — 15. Правда, последние семь британец набирал аж с 2014 года, так что новый рекорд пусть и возможен, но маловероятен.
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