Новая машина Квята будет выглядеть максимально эффектно. Тизеры завораживают

Команда Даниила Квята «Торо Россо» доживает свои последние дни – под нынешним названием, разумеется. Уже давно объявлено, что сезон-2020 Формулы-1 коллектив из Фаэнцы проведёт под новым названием «Альфа Таури» — так называется созданный несколько лет назад бренд одежды «Ред Булл», который решили продвинуть с помощью молодёжной команды «быков».

Презентация перед сезоном-2020 намечена на вечер 14 февраля – и именно в День влюблённых мы простимся с брендом «Торо Россо».

Квят будет гонять за бренд одежды. Уже нафантазировали стильные ливреи болида Хотели, чтобы Квят выступал за «Альфу»? Ну, вот в 2020-м и выступит.

Alpha Tauri, то бишь «Альфа Телец» — это название звезды Альдебаран на латинском языке. По некой причине при создании бренда одежды в «Ред Булл» решили писать AlphaTauri слитно, но мы, как и все коллеги по Рунету, всё-таки будем придерживаться традиционного написания в два слова. Впрочем, наш текст не про это, а про новые фирменные цвета команды Формулы-1.

Пиарищки и сммщики «Торо Россо» / «Альфа Таури» не зря едят свой хлеб: всю последнюю неделю они обеспечивают нас фото- и видеоконтентом, подогревая интерес к презентации, которая начнётся в пятницу в 22:00 по московскому времени.

На первом тизере показали крылышко у бокового воздухозаборника – с первым намёком на будущую тёмную ливрею с серебристыми вставками.

Второй тизер, показывающий сбоку зону дефлекторов и носа, также прозрачно намекает: ливрея будет чёрной, причём, похоже, матовой – символизирующей ночное небо и звёзды на нём.

Следующий пост в «Инстаграме» — запись первого запуска силовой установки «Хонды» RA620H на болиде, получившем индекс AT01. На заставке – новый логотип команды, начинайте его запоминать.

Наконец, сегодня в «Альфа Таури» выпустили видеотизер, который окончательно заинтриговал. Теперь будет ну очень странно, если в итоге будущие болиды Квята и Гасли не получат чёрную матовую ливрею с логотипами спонсоров, стилизованными в рамках общей концепции – никаких дополнительных цветов, только серебристый на чёрном фоне.

Как вам? По идее должно получиться просто шикарно. А проверим уже через два дня.