«Феррари» против истребителя: день, когда легенды Формулы-1 посрамили итальянские ВВС

Этот необычный турнир состоялся 21 ноября 1981 года на территории военного аэродрома в итальянском местечке Истрана. Десятки тысяч болельщиков пришли посмотреть на звёзд Формулы-1, которые в гонке на километр решили посостязаться с военными истребителями. «Альфа Ромео» привезла Бруно Джакомелли, «Феррари» приехала со своей главной звездой Жилем Вильнёвым, а «Брэбэм» привёз и вовсе двоих — действующего чемпиона мира Нельсона Пике и его нового напарника Рикардо Патрезе. Итальянец только что закончил непростой сезон с «Эрроузом» и готовился к переходу в чемпионскую команду — мероприятие в Истране стало его первым появлением в цветах «Брэбэма».

Звёздам Формулы-1 предстояло бороться с пилотами 51-й эскадрильи, летавшей на F-104 Starfighter. Эти самолёты достигают в воздухе скоростей порядка тысячи километров в час — очевидно, что гоночные автомобили так не умеют, так что для чистоты эксперимента лётчиков проинструктировали развивать максимальную скорость, не отрываясь от земли. То есть им приходилось удерживать машину на поверхности, когда та достигала 300 км/ч, что само по себе накладывало серьёзные ограничения на возможности истребителей.

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Первым на старт выехал Джакомелли. Всего за месяц до мероприятия итальянец завоевал свой первый подиум в Формуле-1 — третье место в Лас-Вегасе, но он, как покажет будущее, так и останется в его карьере последним. Гонщику «Альфа Ромео» предстояло сразиться с майором Сантакроче, чей самолёт был оборудован четырьмя топливными баками и весил около 10,4 тонны. И майор проиграл — 19,26 секунды против 18,06 от «Альфа Ромео».



Затем настала очередь Жиля Вильнёва — поглазеть на него пришло большинство болельщиков. Канадец победил в Монако и Испании и в сезоне-1982 должен был стать лидером «Феррари», вернуть «Скудерии» чемпионство. Через пять месяцев Вильнёв погибнет на квалификации в Зольдере.

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Хотя Джакомелли до этого и оказался быстрее, в «Феррари» решили снять с автомобиля антикрылья — так машина обладала меньшим сопротивлением воздуха и эффективнее использовала мощность двигателя. Соперником Вильнёва стал пилот по фамилии Мартинелли — и снова победила Формула-1. На этот раз Вильнёв опередил соперника на 3,5 секунды.

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Тогда пилоты ВВС решили предпринять меры и в третьем заезде выставили самолёт с двумя баками для горючего, чтобы тот стал легче. За штурвал сел майор ван Пос, но и облегчённый истребитель проехал дистанцию в тысячу метров медленнее Формулы-1 — отрыв Нельсона Пике, правда, составил ничтожные 0,4 секунды.



В конце концов с истребителя сняли все дополнительные баки, что было не совсем по правилам — у F-104 было недостаточно топлива, чтобы в случае чего доехать до соседнего аэродрома. Со стороны Формулы-1 снова выехал Жиль Вильнёв — и снова победил!

Видео доступно на «Чемпионате».

Лишь в последнем заезде майору де Винченти удалось спасти репутацию итальянских ВВС и опередить Рикардо Патрезе, который, в оправдание итальянца, сел за руль незнакомой машины. Так или иначе, де Винченти проехал дистанцию за 18,05 секунды, Патрезе — за 19,89. В любом случае победила Формула-1 — 4:1.

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