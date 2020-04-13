У Гагарина был топовый французский спорткар, которого он стеснялся. Золотая эпоха «Матры»

Прошедший накануне День космонавтики — подходящий повод вспомнить про необычный автомобиль первого человека в космосе и про марку, которая этим автомобилем его снабдила. Юрий Гагарин владел необычной для Советского Союза Matra Bonnet Djet V с 1965 года и до самой смерти в 1968-м.

Любовь с первого взгляда в Ле-Бурже

Компания «Матра» была основана в 1945 году, но по-настоящему прославилась в 60-х с приходом нового генерального директора — Жан-Люка Лагардера. «Матра» стала активным игроком на автомобильном рынке, когда в 1964 году приобрела автомобильную компанию «Рене Бонне» и на её базе начала выпускать спортивные и гоночные машины.



Одним из первых спорткаров «Матры» стал Matra Bonnet Djet V — как видно из названия, машина была разработана ещё под началом господина Бонне. Но не стоит думать, что «Матра» просто переименовала уже имеющийся автомобиль: в конструкцию был внесён ряд изменений, особенно это касалось задней части машины.

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Обновлённая техника была представлена на Парижском автосалоне 1965 года. Выставили её и на авиасалоне в Ля-Бурже, который посетил Гагарин. Юрий Алексеевич надолго задержался около столь необычной для советского гражданина машины, изучал «Матру» и, как говорят, даже прокатился на ней по одной из рулёжных дорожек.



Представители компании быстро сообразили: нельзя упускать такой шанс сделать первого космонавта фактическим послом бренда. И уже через месяц автомобиль отправили Гагарину в СССР через советское посольство.

Правда, космонавт №1 не слишком часто пользовался столь запавшей ему в душу машиной, выбирая старую-добрую «Волгу». Это объяснимо: открыто предпочитать «подарок капиталистов» отечественной продукции было бы политически недальновидно (говорят, в ЦК КПСС сомневались, не зря ли Гагарин вообще принял такой роскошный презент). Да и в плане практичности к «Матре» были вопросы: на дачу с семьёй на купе особо не поездишь.



Тем не менее про подарок Гагарин не забывал — считается, что последний раз за руль французской машины он сел в начале марта 1968 года, то есть менее чем за месяц до гибели. После смерти Юрия Алексеевича Matra Bonnet Djet V ещё долго принадлежала его вдове и стояла где-то в Звёздном городке. Только в 1990-х автомобиль купил литовский коллекционер из Каунаса.

Фото: РИА Новости

«Матра» и автоспорт

Гагарин ушёл из жизни за год до громкого успеха «Матры» в автоспорте. Как раз в 1968-м «Матра» объединила усилия в Формуле-1 с частной командой Кена Тиррелла. За рулём болида Matra MS10 Джеки Стюарт одержал три победы в сезоне-1968 и добавил к ним ещё одну на старте 1969-го. Затем, пересев за руль MS80, шотландец в доминирующем стиле взял своё первое чемпионское звание, ну а «Матра» завоевала Кубок конструкторов.



Казалось, что союзу французов с Тирреллом и Стюартом уготовано долгое и успешное совместное будущее, но в дело вмешалась политика. Не всем во Франции нравилось, что на французскую машину установлен «чужой» мотор Ford DFV.

Фото: Central Press/Getty Images

От руководства «Матры» потребовали, чтобы дальше использовались только собственные 12-цилиндровые моторы. Тиррелл и Стюарт рассудили, что с этими движками за титул не побороться — и были правы. Если собственная команда Тиррелла ещё дважды привела Джеки к званию чемпиона мира в 1971 и 1973 годах, то полностью французская «Матра» за три последующих сезона не одержала ни одной победы, после чего покинула чемпионат мира.

Но не стоит думать, что на этом автоспортивная история «Матры» подошла к концу — отнюдь! Аккурат в 1972-м французы в первый раз выиграли легендарные «24 часа Ле-Мана». Орудием победы стала Matra-Simca MS670 под управлением Анри Пескароло и Грэма Хилла. А ещё один экипаж Франсуа Севера и Хоудена Генли стал вторым.

Фото: matra.com

Год спустя новая победа. За рулём обновлённой Matra-Simca MS670B вновь выиграл Пескароло, чьим напарником на сей раз стал Жерар Лярусс. Жан-Пьер Жабуй и его тёзка Жоссо финишировали третьими. Наконец, в 1974-м «Матра» оформила в Ле-Мане победный хет-трик. Второй год подряд победу одержал экипаж Пескароло/Лярусс, а Жабуй опять стал третьим — на сей раз в партнёрстве с Франсуа Миго. Второй год подряд «Матра» стала чемпионом мира в чемпионате спорткаров, но после этого французы решили, что добились всех своих целей и лучше всего покинуть автоспорт непобеждёнными.

«Наследство» «Матры» досталось Ги Лижье, и с 1976 года в Формуле-1 начала выступать его команда, причём первые три сезона — с моторами «Матры». Обновлённые двигатели «Матры» также использовались в 1981-1982 годах, причём в сезоне-81 Жак Жаффит за рулём JS17 с двигателем Matra MS81 до самого последнего Гран-при претендовал на титул. Однако в 1982-м стало окончательно ясно, что будущее Ф-1 — за турбодвигателями, а не «атмосферниками». И бренд «Матры» окончательно пропал из автоспорта. В целом же автомобильное подразделение «Матры» с переменным успехом существовало до начала 2000-х и было закрыто после провала совместного проекта с «Рено» — монструозного купе-минивэна Renault Avantime.

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