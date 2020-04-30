Машины российских участников «Дакара» столкнулись после финиша. Без экипажей. Как так?

Автоспортивный раздел «Чемпионата» завершает свой небольшой видеосериал с голосованием за самый забавный ролик на тему гонок. Пожалуй, логично напоследок подробнее рассказать про самое свежее событие — оно случилось на ралли-марафоне «Дакар»-2020.



Глазами и ушами российских болельщиков на «Дакаре» была автор телеграм-канала Cross-Country Rally и наш внештатный корреспондент Светлана Амеличкина, которая постоянно снимала какое-нибудь видео. Вот и в закрытом парке после финиша финального спецучастка гонки Света выцепила на интервью российского гонщика Александра Доросинского и его латвийского штурмана Олега Уперенко.

Всё шло своим чередом — Света задавала вопросы про гонку, а закончивший свой дебютный «Дакар» на достойном 14-м месте экипаж весело отвечал. Интервью прервал неожиданный звук удара: как выяснилось, «МИНИ» гонщиков словно надоело стоять на месте, он покатился (момент заметен на четвёртой секунде видео) и врезался в свою «сестру» — «МИНИ» Ясира Сеайдана и Алексея Кузьмича.



Поражает максимальное спокойствие Доросинского и Уперенко — никакого намёка на мат. Штурман весело констатирует: «Александр, краш!»

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Так что же случилось? Как выяснилось, российско-латвийский экипаж подвело устройство гидравлического ручного тормоза. Он держал «МИНИ» на месте сразу после окончания гонки, но когда тормоза остыли, то и ручник немножко их отпустил — вот автомобиль и покатился. К счастью, «МИНИ» Сеайдана стояла недалеко, а потому скорость столкновения была небольшой и каких-либо серьёзных повреждений удалось избежать.

«Самое смешное в этой ситуации: один из наших спонсоров – компания najm — крупнейшая по страховым автомобильным случаям, здесь на финише был её владелец. Мы уже посмеялись на эту тему: никого на место ДТП вызывать не надо, все уже здесь. Ну, ничего страшного: пластик немножко помялся, это ерунда», — прокомментировал ситуацию Алексей Кузьмич.

10 забавных гоночных видео — от фейла Ферстаппена до эпичной аварии. Выбираем лучшее! Некоторые происшествия в гонках трудно было бы даже придумать — а они произошли на самом деле.

Сеайдан и Кузьмич после финиша тоже были в благодушном настроении. Ясир на своём дебютном «Дакаре» в категории Т1 финишировал на девятой строчке и занял второе место на финальном спецучастке, так что мелкое ДТП явно не могло испортить день ему и его российскому штурману.