Не Шумахер. Феттель и «Феррари» решили расстаться — и якобы не из-за денег

В понедельник вечером целый ряд авторитетных немецкий изданий сообщил о провале переговоров Себастьяна Феттеля и «Феррари». Предполагалось, что «Скудерия» предложила немцу продление контракта на один год с условием многократного сокращения зарплаты — четырежды чемпиона мира это не устроило.



Тогда, пишет Motorsport-Total со ссылкой на собственные «надёжные источники», в Маранелло сделали второе предложение: продление на два года, но с тем же сокращением зарплаты. Это Феттелю тоже не подошло — в итоге переговоры прекращены, а Себ покинет Маранелло по истечении контракта.

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«Финансовые вопросы не сыграли никакой роли»

Уже утром во вторник расставание было подтверждено официально — Феттель и «Феррари» выпустили совместное заявление.



«Для достижения наилучших результатов в этом виде спорта очень важно, чтобы все стороны работали в полной гармонии. Мы с командой поняли, что у нас нет желания оставаться вместе после окончания этого сезона. Финансовые вопросы не сыграли никакой роли в переговорах. Это не самый главный момент, когда дело доходит до принятия определённых решений. То, что происходило в последние несколько месяцев, заставило многих из нас задуматься об истинных приоритетах в жизни. Приходится адаптироваться к изменившейся ситуации. Я найду время, чтобы поразмыслить о том, что действительно важно для меня в дальнейшем», — заявил Себ.



«Это наше совместное с Себастьяном решение. Обе стороны считают его лучшим в данной ситуации. Оно далось нелегко, учитывая ценность Себастьяна как пилота и как человека. Я не могу назвать какую-то конкретную причину, кроме общего и дружеского убеждения в том, что нам пришло время расстаться для достижения соответствующих целей», — добавил со своей стороны Маттиа Бинотто.

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В тени Леклера и ошибок

Такой исход переговоров не стал сенсацией. Ещё несколько месяцев назад итальянская пресса отмечала, что «Феррари» не намерена церемониться с Феттелем. «Либо он принимает предложение, либо — уходит», — цитировала свой источник Sky Italia. Затем, в конце апреля, La Gazzetta dello Sport сообщила, что Феттель не принял первое предложение, и появились настойчивые слухи о том, что немец решил уйти из команды. И в таком решении есть логика для обеих сторон.

В прошлом году Шарль Леклер подписал с «Феррари» пятилетний контракт и будет выступать за «Скудерию» до конца сезона-2024. У Маранелло уже есть пилот, вокруг которого можно строить команду с прицелом на победу в чемпионате. Он молод, голоден до побед и представляет, чего хочет. Этакий свой вариант Ферстаппена. В таком положении монегаск оказался за счёт блестящего дебюта в команде в прошлом году — едва ли в «Феррари» ожидали, что Леклер сразу же поедет на столь высоком уровне.

Леклер и Феттель на Гран-при России-2019 Фото: Clive Mason/Getty Images

Феттель же выступает за Маранелло с 2015 года. Перед тем сезоном «Феррари» провалилась на четвёртое место Кубка конструкторов и с трудом приезжала на подиумы. В своё время Себ был главной надеждой команды, принёс ей первую за полтора года победу и даже начал бороться с «Мерседесом» за чемпионский титул — чего с того самого 2014-го никому не удавалось. Казалось, что Феттель сумеет повторить путь Михаэля Шумахера и после долгого перерыва привести «Скудерию» на вершину. Так что немцу наверняка не очень приятно видеть, как команда, которая вместе с ним проделала такой путь, теперь выстраивается вокруг Леклера.



Но вместе с этим Себ сам виноват в том, что на Леклера команда возлагает больше надежд. Проблемы Феттеля начались в Германии в 2018-м, когда он на ровном месте упустил победу в Хоккенхайме. Та ошибка стала первой в череде многих и необъяснимых — из-за них Себ вот уже два года не представляет для Хэмилтона серьёзной угрозы в борьбе за титул. И столкновение с Леклером в Бразилии, судя по всему, стало для команды последней каплей.

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Куда же теперь собрался Феттель? По одним слухам, немец может присоединиться к «Рено». Поговаривают, что Риккардо недоволен происходящим в команде и хочет покинуть её — желательно ради места в «Феррари», но в Маранелло, отмечают некоторые издания, присматриваются к Карлосу Сайнсу. И именно переход в «Макларен» для Феттеля может оказаться наиболее логичным.



С 2021 года «Макларен» будет получать моторы «Мерседес», выигравшие уже шесть чемпионатов подряд (и вероятно седьмой) — и на фоне переноса нового регламента на сезон-2022 в распоряжении Уокинга получится адаптированный под нынешний концепт шасси агрегат, а не новинка, разработанная для машины, которая ещё ни разу не выезжала на трассу.

Вместе с этим прогресс команды в сезоне-2019 позволяет надеяться на дальнейшее развитие — за пределами топ-команд «Макларен» на данный момент выглядит наиболее перспективным вариантом. К тому же, если и в «Макларене» всё пойдёт плохо, Феттель может попробовать себя в IndyCar — амбиции Зака Брауна простираются далеко за пределы Формулы-1.



Остальные двери для Себа де-факто закрыты. В «Мерседесе» и «Ред Булл» есть свои лидеры — и нет смысла уходить из «Феррари», чтобы оказаться в ещё более сложной ситуации. Разве что если Хэмилтон опять передумает и займёт место в «Скудерии». В «Астон Мартине» у обоих гонщиков многолетние контракты. У «Хааса» на Феттеля попросту не хватит денег, а переход в тонущий «Уильямс» — это нечто из области фантастики. О сателлитах — «Альфа Ромео» и «Альфа Таури» — мы и вовсе говорить не будем. А больше никого и не остаётся.

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Уходить рано

Ещё в 2018 году появились слухи о том, что Феттель задумался о завершении карьеры. Себ уже четыре раза становился чемпионом мира — только троим людям в истории удавалось больше, у него 53 победы в Гран-при — больше лишь у Шумахера и Хэмилтона. Феттель добился в Формуле-1 очень и очень многого — он один из самых титулованных гонщиков за всю 70-летнюю историю этих гонок. И он часто повторял, что и за пределами этих самых гонок есть жизнь. Если судить по тому, как тщательно немец эту внегоночную жизнь оберегает, он её ценит. Так что не исключено, что Себ вообще завяжет с гонками, тем более в его заявлении есть слова про «истинные приоритеты в жизни».



С другой стороны, ему всего 32 года, Райкконену, например, 40, а Льюису — 35, так что Феттель способен выступать на высшем уровне ещё несколько лет. Нужно лишь преодолеть полосу неудач — и, возможно, сейчас самое время попробовать это сделать в другой команде. Не факт, что через два года у Себастьяна по-прежнему будет мотивация начинать новую главу в карьере. К тому же не исключено, что с новыми моторами «Макларен» вмешается в борьбу грандов, и тогда за титул будут сражаться четыре команды.