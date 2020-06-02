Формулу-1 хотят превратить в рулетку. Квалификационные гонки — полная ерунда

В Формуле-1 снова обсуждают квалификационные гонки с реверсивной решёткой — это ужасная идея, и если она будет реализована, то «Большие призы» превратятся в дорогую занудную игру и перестанут быть спортом.

Кому это выгодно?

До предполагаемого старта сезона остаётся чуть больше месяца, и в попытке привлечь к экранам ещё больше зрителей команды и промоутеры обсуждают различные способы сделать шоу ярче. Формула-1 надеется провести в этом году 16-18 гонок — и на фоне коронакризиса это было бы отличным результатом, но тогда придётся проводить на некоторых трассах по две гонки (пока речь идёт о «Ред Булл Ринге» и «Сильверстоуне»). Организаторы опасаются, что вторые гонки на этих трассах будут очень похожи на первые — уж очень предсказуемой стала Формула-1 в последние годы, считают они.

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Одно из предложений — проводить вторые этапы на трассах по правилам квалификационной гонки с реверсивной решёткой вместо квалификации — она будет определять решётку основной воскресной гонки. Стартовать в такой реверсивной гонке пилоты будут в порядке, обратном положению в чемпионате: лидер общего зачёта стартует последним, его главный преследователь — предпоследним, а худший пилот турнирной таблицы получит наилучшие шансы на поул.



То есть гонщик, занимающий первую позицию в чемпионате, ставший таковым за счёт сильных выступлений в предыдущих этапах, оказывается перед стартом уик-энда в наименее выгодном положении. Просто потому что он выступал лучше других. А бенефициаром правила станет тот, кто выступил хуже всех.

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Спорт в первую очередь отличается от игры тем, что все находятся в равных условиях, и Усэйна Болта на беговой дорожке не ставят на 10 метров дальше из-за его рекордов. В НХЛ обладателей Кубка Стэнли не заставляют играть по периоду в меньшинстве. В игре же может быть всякое — в «Монополии» можно, например, попасть на клетку «Тюрьма» и потерять часть своего преимущества (простите, ваш автор никогда не играл в «Монополию»).



И они хотят ввести это правило на двойных гонках, то есть предлагается использовать его уже на второй гонке сезона. Это значит, что кто-то из пилотов топ-команд в случае каких-то проблем на первых кругах попросту бросит гонку — он будет классифицирован последним, получит поул к квалификационной гонке и легко уедет от пилотов команд-середняков к поулу воскресной. А пилоты, которые лучше выступили в первой гонке (читай — не облажались на первых кругах), окажутся в заведомо менее выгодном положении.

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Простор для злоупотреблений

В спорте нельзя наказывать лидера за то, что он лидер. Да, в разных видах спорта есть различные механизмы, которые позволяют создавать конкурентную среду с интересной борьбой, и в Формуле-1 в качестве такого механизма будут квоты на работу в аэродинамической трубе и с CFD (да, обладатель Кубка конструкторов будет ограничен в возможностях, просто потому, что он победил!), однако напрямую эти механизмы не влияют на происходящее на поле, площадке, корте или треке. Правило реверсивной решётки прямо ущемляет в правах лидера.



Ещё хуже то, что при таком формате уик-энда пилоты будут чаще беречь машину и не идти в борьбу — зачем рисковать, чтобы в борьбе за шестое место на старте упустить и седьмое? Гонщику ещё ехать на этой машине воскресный заезд — и вряд ли в команде будут рады, если он её разобьёт.



Однако самое ужасное в том, что такие правила открывают гигантский простор для манипуляций и злоупотреблений. Представьте себе, что во второй гонке в Бахрейне — предпоследнем этапе сезона — пилот команды-сателлита «случайно» врезается в гонщика-претендента на титул из соперничающей топ-команды? Или не было в Формуле-1 таких случаев, когда пилоты «Заубера» сдерживали соперников «Феррари», будучи довольно уступчивыми в борьбе с самой «Скудерией»?



Чем завершилась предыдущая попытка создать больше борьбы на трассе? Введением бонусного очка за быстрейший круг — и довольно часто забирал его тот пилот топ-команды, который потерял все шансы догнать соперников и готов совершить лишний пит-стоп. Справедливо ли то, что гонщик, уступивший в борьбе соперникам, может за счёт этого (соперники впереди-то не могут себе позволить роскоши в виде бесплатного пит-стопа) отыграть лишний балл?

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Кости вместо квалификаций

Если Liberty Media не хватает борьбы и шоу, есть куда более простой рецепт: начислять очки всем участникам гонки, и тогда в каждом заезде будет яркая и (что важнее) имеющая ценность борьба даже за 15-е и 16-е позиции. Сейчас, учитывая, что места после 11-го не решают вообще ничего, эта борьба лишена остроты и может иметь исключительно художественное значение.



По словам руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера, который поддерживает подобный эксперимент, все команды, кроме одной, не против такой реформы уик-энда. По слухам, против только «Мерседес» — будем надеяться, что Тото Вольф сумеет отстоять здравый смысл.

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Спорт, в отличие от игры, создан для того, чтобы выявлять и поощрять сильнейшего. В Формуле-1 тоже бывает элемент везения и случайности — на первом круге вам воздухозаборник может прилететь пакет от сэндвича, но это исключения, и организаторы (маршалы) стремятся этот элемент (пакет от сэндвича) из общей картины (с трассы) исключить. Игра же может быть основана на чистой удаче (кости) или генераторе случайных чисел (покер).



Введение квалификационной гонки — пусть даже и на отдельных этапах — это те же кости, которыми Liberty Media хочет заменить квалификации.

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Во всей этой истории очень удивляет то, как сильно Liberty Media не верит в собственный продукт: новые владельцы готовы ломать складывавшиеся десятилетиями правила, хотя в 2022 году на трассах появятся совершенно новые машины, и есть большая вероятность, что они позволят вести яркую и непредсказуемую борьбу. Но промоутеры хотят ввести квалификационные гонки уже сейчас. Мало веры в то, что изменение технического регламента поможет?