Как бы сейчас складывался сезон Формулы-1, если бы он стартовал в марте: 6 прогнозов

На дворе конец мая, поклонники Формулы-1 на безрыбье привыкли к киберспортивным гонкам и благодарят «Феррари» за взрыв на трансферном рынке, позволивший совсем не заскучать. Но давайте представим, что никакой эпидемии коронавируса не случилось бы и в марте в Альберт-парке погасли красные огни. К текущему моменту в сезоне-2020 Ф-1 прошло бы уже шесть Гран-при. Что мы могли бы обсуждать по итогам Гран-при Монако и всей первой части чемпионата? Делаем смелые и, конечно, никак не проверяемые прогнозы.

«Мерседес»: сход и победы

Доминирование «серебряных стрел», вероятно, никуда бы от нас не подевалось. Да, на Гран-при Австралии Хэмилтону и Боттасу было бы не суждено подняться на подиум: немецким инженерам не хватило совсем немного времени, чтобы довести надёжность силовых установок до нужного уровня. Сломавшиеся движки ещё могут аукнуться «Мерседесу» в конце чемпионата, но прямо сейчас (то есть после Гран-при Монако) всё прекрасно: моторы больше не ломаются, Хэмилтон в прекрасной форме штампует победы и несётся к седьмому титулу.



Правда, в Монте-Карло победить не удалось: Макс Ферстаппен впервые в карьере оказался быстрейшим в Княжестве. Шасси «Ред Булл» в порядке, и если мотор «Хонды» ещё немножко доработают, то, возможно, нидерландец ещё бросится в погоню за Льюисом.

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Загадка Албона

Кристиана Хорнера и Хельмута Марко сейчас беспокоят не только показатели «Хонды», но и форма второго пилота команды. Да, Алекс Албон несколько прибавил по сравнению с прошлым сезоном и обычно уступает в квалификациях от двух до четырёх десятых секунды, но в гонках таиландец по-прежнему не в состоянии отбирать очки у конкурентов Ферстаппена (кроме одного немца, о котором поговорим ниже).



Шесть Гран-при позади, и репортёры потихоньку начинают терзать Марко вопросами о составе «Ред Булл» на 2021 год. Достаточно ли хорош Албон, чтобы сохранить это место за собой? Ответа, видимо, пока не знает и сам австриец, который обещает погрузиться в эту тему во время летней паузы.

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Бинотто и Абитебуль на грани

Увольнение угрожает руководителям сразу двух команд Формулы-1 — «Феррари» и «Рено». «Скудерия» не сотворила чуда и мучается с техникой в первых Гран-при. Дефорсированный, но зато полностью легальный движок итальянцев уже не в состоянии компенсировать слабости автомобиля, обнаруженные на зимних испытаниях. В «Феррари» обещают уже скоро подготовить новинки, но сезон уже проигран — и не факт, что Маттиа Бинотто «доживёт» до момента, когда Леклер и Феттель начнут побеждать. Итальянская пресса уже требует крови!

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К тому же скромному экс-инженеру никак не удаётся справиться с пилотами. На фоне известия о грядущем уходе Феттель окончательно отбился от рук, ну а Леклер не желает сотрудничать с «хромой уткой», тем более что Себ уже столько раз вредил ему в прошлом. На фоне нервной обстановки немец уже допустил один фирменный разворот — всё та же итальянская пресса не собирается защищать бывшего кумира и предлагает Бинотто высадить Феттеля прямо в ходе чемпионата, взяв Райкконена, Джовинацци, Хюлькенберга — да кого угодно.



Не лучше дела и у Сириля Абитебуля. Его «Рено» вновь не суждено стать лучшей командой середины пелотона: французы всё ещё уступают «Макларену», ну а про «Рейсинг Пойнт» и говорить не приходится. Поговаривают, что возвращение в «Рено» Фредерика Вассёра — дело решённое, и что именно Вассёру поручено определить, кто заменит в команде Даниэля Риккардо.

Запретить розовый «Мерседес»!

Устав обсуждать соглашение «Феррари» и ФИА, команды Ф-1 и пресса основательно набросились на «Рейсинг Пойнт». А как иначе, если в отдельных Гран-при Серхио Перес борется даже с гонщиками «Феррари»! На такой технике даже Лэнс Стролл начал попадать в третий сегмент квалификации и с завидным постоянством финишировать как минимум на восьмой позиции. Ну а Чеко благодаря своей фирменной стабильности и отдельным проблемам лидеров уже два раза за шесть гонок попал на подиум.



Подобная форма «Рейсинг Пойнт» отчаянно бесит всех остальных середняков, которые требуют от ФИА ещё раз — и куда тщательнее — проверить, как именно был создан болид RP02. И даже если команда Стролла избежит санкций, то конкуренты требуют существенно ужесточить регламент, чтобы исключить подобные «копипасты» в будущем.

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Квят: да, но нет

А что же Даниил Квят? Россиянин и его «Альфа Таури» довольно бодро проводят старт чемпионата, но за очки могут побороться далеко не всегда. Первые восемь мест традиционно оккупированы тремя топ-командами и «Рейсинг Пойнт», так что конкуренция просто невероятная. Даниил пару раз здорово выстрелил, провёл отличные уик-энды, но были на его счету и серые Гран-при, в одном из которых он пошёл в слишком смелую атаку и столкнулся с Оконом. По очкам Квят рядом с Гасли, но чуть позади. По квалификациям – 3:3. Оба пилота волнуются, что «Ред Булл» может заменить их на кого-нибудь из молодёжи.

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Даёшь Расселла в «Мерседес»!

Один из главных героев стартовых Гран-при — Джордж Расселл. Новый «Уильямс» позволяет опередить не попавших в настройки конкурентов, и Джордж выглядит великолепно. Британец с лёгкостью громит Николаса Латифи (словно это сменивший облик Кубица) и практически не ошибается. Немудрено, что доминирующие в паддоке Ф-1 английские медиа буквально требуют от Тото Вольфа подписать с Джорджем контракт на 2021 год. Тот пусть и отнекивается, но с довольной ухмылкой на лице. Похоже, менеджерам Боттаса и Феттеля нужно искать вакансию где-то ещё…