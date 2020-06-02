В «Ред Булл» заявили, что в Формуле-1 не должны бояться квалификационных гонок

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер выразил мнение, что введение в Формуле-1 квалификационных спринтерских гонок окажет позитивный эффект на чемпионат мира и будет прекрасно принято болельщиками.

«Лично я думаю, что предложение о квалификационных гонках весьма интересно для болельщиков. Когда сильные пилоты будут стартовать с конца решётки в зависимости от положения в чемпионате и совершать прорывы в таких мини-заездах — это позитивное изменение для Формулы-1, и мы не должны его бояться», — приводит слова Хорнера GPblog.



Он также выразил надежду, что Тото Вольф и команда «Мерседес», которая была против такого решения, изменят свою позицию.



Новый формат квалификации планировалось опробовать уже на первом этапе в Австрии, но для этого требовалось согласие всех команд.