В «Ред Булл» заявили, что в Формуле-1 не должны бояться квалификационных гонок

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер выразил мнение, что введение в Формуле-1 квалификационных спринтерских гонок окажет позитивный эффект на чемпионат мира и будет прекрасно принято болельщиками.
«Лично я думаю, что предложение о квалификационных гонках весьма интересно для болельщиков. Когда сильные пилоты будут стартовать с конца решётки в зависимости от положения в чемпионате и совершать прорывы в таких мини-заездах — это позитивное изменение для Формулы-1, и мы не должны его бояться», — приводит слова Хорнера GPblog.
Он также выразил надежду, что Тото Вольф и команда «Мерседес», которая была против такого решения, изменят свою позицию.
Новый формат квалификации планировалось опробовать уже на первом этапе в Австрии, но для этого требовалось согласие всех команд.
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