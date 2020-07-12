У команды Квята большие проблемы, второй пилот «Ред Булл» снова слаб. Итоги ГП Штирии

В Шпильберге прошёл второй подряд этап Формулы-1, и его результаты неутешительны: «Мерседес», похоже, на порядок быстрее всех, а «Феррари» не сможет быстро решить свои проблемы. Подводим итоги первого в истории Гран-при Штирии.
За титул (пока) борются только «Мерседесы»
И в первой, и во второй гонке «Мерседес» победил за явным преимуществом, а на Гран-при Штирии завоевал победный дубль — уже 54-й в своей истории и первый с прошлогоднего Гран-при США. И если на первом этапе казалось, что у Ферстаппена есть шанс хотя бы навязать борьбу за счёт альтернативной тактики, то в этот раз шансов не было ни у кого. Даже чересчур затянутый пит-стоп Боттаса не помешал Валттери пройти Макса и выйти на второе место.
Правда, ещё перед стартом Гран-при Штирии советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко отметил, что его команде больше подходит жаркая погода, а в прохладном воздухе — как было в этот раз — преимущество на стороне «Мерседеса». Возможно, пока делать выводы о преимуществе действующих чемпионов над «Ред Булл» рано, однако на данный момент Ферстаппен не доставил «Мерседесу» ни малейших проблем.
Хэмилтон на финише Гран-при Штирии
Фото: Joe Klamar/Getty Images
В общем зачёте по итогам двух этапов Боттаса и Хэмилтона разделяет всего шесть очков, а их ближайший преследователь — (внезапно) Ландо Норрис — отстал от второй позиции на 11 баллов. Об остальных и говорить пока нечего — Леклер проигрывает Боттасу 25 очков, Ферстаппен — 28. Даже в случае победы в Венгрии и схода обоих «Мерседесов» ни Шарль, ни Макс выйти в лидеры чемпионата не смогут. В Кубке конструкторов разрыв ещё более впечатляющий: у «Мерседеса» вдвое больше очков, чем у любой другой команды.
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 43 очка
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 37
3. Ландо Норрис («Макларен») — 26
4. Шарль Леклер («Феррари») — 18
5. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 16
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 15
7. Карлос Сайнс («Макларен») — 13
8. Александер Албон («Ред Булл») — 12
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 6
10. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 6…
14. Даниил Квят («Альфа Таури») — 1.
Албон стабильно намного медленнее Ферстаппена
Александер Албон уже вторую неделю подряд серьёзно уступает Ферстаппену по чистому темпу, и если на первом этапе сезона тайский пилот более или менее реабилитировался, когда боролся с «Мерседесами» за подиум, то во второй гонке он полностью провалился и едва не потерял четвёртое место.
Перес догоняет Албона на Гран-при Штирии
Фото: Bryn Lennon/Getty Images
Бросается в глаза, что Албону по-прежнему не хватает уверенности, и это стало причиной его неудачи в квалификации, когда хороший круг Алекс испортил совершенно необязательным поздним торможением и широким выходом из четвёртого поворота. В гонке же Албон отстал от напарника на полминуты — за счёт чего Макс и провёл дополнительный пит-стоп в самой концовке.
В 2020 году Албону похвастать нечем, будем честны: даже борьба с «Мерседесами» на первом этапе стала возможной лишь за счёт пит-стопа под автомобилем безопасности. И это на фоне запущенных Motorsport-Total слухов о том, что в «Ред Булл» рассматривают вариант замены тайца на Феттеля, если Алекс провалится. И в этот раз он провалился.
Это худший старт «Феррари» за 11 лет
Это худший старт сезона для «Феррари» с 2009 года, когда в двух первых гонках Масса и Райкконен не набрали ни одного очка. Даже в худшие годы «турбогибридной» эры «Скудерия» в двух этапах набирала хотя бы 30 очков. Сейчас на счету команды 19 баллов — Маранелло находится на пятом месте Кубка конструкторов, уступая «Макларену» и «Рейсинг Пойнт» — командам, которые ещё год назад и не мечтали опережать красные машины.
Двойной сход из-за столкновения не самое неприятное. Настоящая проблема в том, что «Феррари» не смогла в гоночном режиме оценить обновления, которые, к слову, в тренировках показали себя не лучшим образом. Разумеется, эти же обновления «Скудерия» привезёт на «Хунгароринг», но венгерская трасса — это почти прямая противоположность австрийской, и если проблемы «Феррари» связаны с мотором, то на следующем этапе красные машины прибавят и без обновлений.
Таким образом, объективно оценить работу инженеров не получится, и понять, удалось ли поднять максималку за счёт снижения коэффициента сопротивления воздуху, в Венгрии будет невозможно. И это пока главный вопрос для Маттиа Бинотто и его команды — вряд ли многие в Маранелло всерьёз рассчитывают бороться в этом году за титул.
1. «Мерседес» — 80 очков
2. «Макларен» — 39
3. «Ред Булл» — 27
4. «Рейсинг Пойнт» — 22
5. «Феррари» — 19
6. «Рено» — 8
7. «Альфа Таури» — 7
8. «Альфа Ромео» — 2
9. «Уильямс» — 0
10. «Хаас» — 0.
«Рейсинг Пойнт» — лидер середины пелотона
После первого этапа утверждать это было бы преждевременно — «Макларены» опередили «розовые Мерседесы» и в квалификации, и в гонке, однако Гран-при Штирии никаких сомнений не оставляет. Судите сами: на сухой трассе Серхио Перес прорвался с 17-го места на старте на пятое, а под конец гонки едва не обогнал «Ред Булл» Александера Албона. Чеко при этом легко и играючи опережал пилотов «Альфа Таури», «Рено» и «Макларена» — и если бы не поломанное об Албона антикрыло, Норрис на финише остался бы далеко позади.
«Макларен» держится впереди «Рейсинг Пойнт» в Кубке конструкторов за счёт большей эффективности: оранжевые машины пока не ломаются и в полном составе приезжают в первую десятку. Но даже Андреас Зайдль по ходу уик-энда признавал, что его команде по силам бороться лишь с одним из пилотов «Рейсинг Пойнт».
Стролл и Перес на Гран-при Штирии
Фото: Joe Klamar/Pool via Getty Images
«Рено» ещё немного дальше «Макларена», по крайней мере с точки зрения темпа на одном круге. И в квалификации первого этапа, и в прошедших по сухой трассе тренировках второго французские машины стабильно на 0,4 секунды медленнее «Макларенов».
Зато во второй гонке Риккардо удавалось держать темп Сайнса перед пит-стопом, но Карлос начинал гонку на «софте», и к 19-му кругу он уже был относительно изношен, а Дэн догонял испанца на ещё весьма крепком «медиуме». Тем не менее конвертировать скорость в очки команде не удаётся: у «Рено» лишь 8 очков против 39 у «Макларена».
«Уильямсу» теперь есть с кем бороться — клиенты «Феррари» второй этап подряд проводят среди аутсайдеров и ещё ни разу не поднимались в квалификации выше 15-го места. Более того, начиная с шестого круга шесть последних позиций стабильно занимали гонщики «Альфа Ромео», «Хааса» и «Уильямса» — лишь откатившийся назад из-за лишнего пит-стопа Пьер Гасли разбавлял их борьбу.
И, увы, не исключено, что ближайшая к этой тройке команда — «Альфа Таури». Так, Даниил Квят после своего пит-стопа постоянно отставал от замыкавшего топ-9 Сайнса и за четыре круга до финиша проигрывал испанцу полминуты. А вот создать мощный задел от преследовавших «Альфа Ромео» россиянину не удавалось — Джовинацци держался в двух секундах, и лишь под конец, когда на 11-е место вышел Райкконен, Квят уехал от него на четыре секунды.
Исходя из скорости других команд, причислить «Альфа Таури» к претендентам на выход в Q3 очень сложно.
- 12 июля 2020
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