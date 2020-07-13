Квят опять не встал на колено и впервые попал в очки. Разбор успехов и неудач россиянина

Российский гонщик «Альфа Таури» впервые в сезоне попал в очковую зону, финишировав на Гран-при Штирии 10-м. Квяту повезло не так сильно, как его напарнику Пьеру Гасли: на фоне эпидемии сходов неделю назад француз набрал шесть очков против всего одного у россиянина. Разбираем второй уик-энд Даниила в Штирии.

Почему нервничает Гасли?

1. Главным событием пятницы для гонщиков «Альфа Таури» стала не сама по себе работа на пятничных тренировках, а её обсуждение прямо в ходе заездов. Гасли очень не понравилось, когда в конце второй сессии его выпустили на трассу впереди Квята: Даниил таким образом получил слипстрим, в то время как у француза не было желанной прибавки в скорости на прямых. По факту этот эпизод ни на что не повлиял: Квят всё равно остался позади Гасли, а результаты второй тренировки не были использованы для формирования стартовой решётки. Но эпизод всё равно любопытный.



Зачем Гасли практически открыто критиковал команду за выбранную тактику? В «Альфа Таури» отметили, что порядок выезда пилотов на трассу чередуется, так что вряд ли итальянская команда просто решила взять и задвинуть Пьера на второй план. Да и боролись пилоты, скажем прямо, далеко не за поул-позишен. Так чего же Гасли так кипятится? То ли в команде внезапно сложились напряжённые отношения, то ли Пьер полагает, что в конце сезона кому-то из нынешних пилотов придётся уступить кокпит в пользу молодого пилота (Цунода, Дарувала, Випс…). В общем, будем наблюдать.

Напарника Квята взбесила команда: французу пришлось помогать россиянину Пьер Гасли оказался очень недоволен тем, что его круг фактически принесли в жертву.

Квалификация и старт: есть над чем работать

2. Субботнюю квалификацию Квяту в актив никак не занести. Даниил показал лишь 14-е время, в то время как Гасли пробился в третий сегмент и поначалу блистал и там, прежде чем обосноваться на восьмой позиции. Учитывая, что пока болид «Альфа Таури» не слишком шустр, важно использовать каждый шанс блеснуть и прорваться наверх — в субботу с этой задачей справился напарник Квята, но не он сам. Другое дело, что субботние подвиги очень быстро забываются — вот вы ещё помните, что Окон в квалификации стал пятым? После раннего схода в воскресной гонке такие события очень быстро стираются из памяти.



3. Констатируем: в воскресенье Квят в очередной раз плохо провёл первый круг. На повторе видно, что стартовал Даниил нормально, но в первом повороте его обошёл Шарль Леклер, оказавшийся на более выгодной траектории. На подходе к третьему повороту Квят упёрся в одного из соперников, чем воспользовался Кевин Магнуссен. В итоге даже после столкновения двух «Феррари» Даниил не отыграл позиций. Это не повлияло на исход гонки, но традиция очень нехорошая.

Фото: Peter Fox/Getty Images

Сберёг топливо, сохранил шины

4. К тактике «Альфа Таури» особых вопросов нет. Выбор «медиума» на старте гонки особо не повлиял на темп Даниила по сравнению с пилотами на «софте», зато позволил оттянуть пит-стоп и использовать в концовке относительно свежие шины. Угадала команда и во время остановки, когда отказалась от соблазна поставить Квяту мягкие шины. В аналогичной ситуации кругом позже «Рено» выбрал «софт» для Риккардо — и в конце Даниэль мучился на терявших скорость покрышках. Консервативная ставка «Альфа Таури» на «хард» сработала.

Эггинтон: Квят провёл безошибочную гонку

5. Как и на первом австрийском этапе, Даниил провёл несколько неплохих обгонов, но, как и неделю назад, увидели мы далеко не всё. Режиссёры Формулы-1 продолжают упускать борьбу в середине пелотона. Например, мы не узнали, как именно Квят прошёл Гасли — была ли это реальная борьба на трассе или теряющий темп француз просто не стал сопротивляться и сработал на команду (как ему, наверное, было обидно после своих пятничных споров).



6. Кто-то может сказать, что финиш Квята на 10-м месте лишь следствие случайностей в виде схода двух «Феррари» и Окона. Что ж, без помощи соперников не обошлось, но по сравнению с «эпидемией» недельной давности сходов было гораздо больше. Кто-то вспомнит и про жалобы Райкконена на то, что он не смог погнаться за Даниилом https://www.championat.com/auto/news-4080431-rajkkonen-objasnil-pochemu-ne-smog-v-konce-dognat-kvjata.html из-за необходимости экономить топливо. Но, позвольте, а не потому ли Кими был так близок к Квяту до этого, что тратил слишком много горючего? А вот сам россиянин провёл тактически грамотную гонку.

Фото: Clive Mason/Getty Images

Очки станут редкостью?

7. Последний пункт не слишком оптимистичный. Коллега Захарченко уже упомянул в анализе Гран-при: форма «Альфа Таури» оставляет желать лучшего. Да, команда немного прибавила по сравнению с первым Гран-при, но давайте взглянем правда в глаза: сейчас итальянцы опережают только «Альфа Ромео», «Хаас» и «Уильямс». При этом отрыв от них меньше, чем гандикап, отделяющий «звёздных» от хотя бы «Рено» и «Феррари». Про «Макларен» и «Рейсинг Пойнт» мы и вовсе молчим. Похоже, без удачи попадать в очки Квяту будет очень сложно, так что важно выжимать максимум из каждого случая.