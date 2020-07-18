Интрига в Формуле-1 — всё? «Мерседес» опять всех громит, Квят провалился

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Квалификация Гран-при Венгрии: Хэмилтон на поуле, Квят — 17-й

Квалификация Гран-при Венгрии: Хэмилтон на поуле
Дмитрий Захарченко
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Льюису Хэмилтону вновь не было равных — лишь Валттери Боттас удержался в одной десятой от действующего чемпиона, Лэнс Стролл и Серхио Перес, занявшие третье и четвёртое места, отстали на секунду, а все остальные оказались почти на полторы секунды медленнее.

На пятом и шестом местах расположились гонщики «Феррари» — и Феттель во второй раз подряд опередил Леклера. По сравнению с предыдущими этапами, третья линия стартового поля — успех для итальянской команды, впервые в сезоне она вывела в финальную часть обе свои машины.

Макс Ферстаппен, от которого в этот уик-энд ожидали борьбы за победу, занял лишь седьмое место, опередив пару «Макларенов»: Норрис и Сайнс ещё в тренировках предупреждали, что «Хунгароринг» подходит их машине меньше, чем в пролом году.

Замкнул первую десятку Пьер Гасли. Француз чудом вышел в Q3, поскольку по ходу сессии на его машине постоянно барахлил двигатель, и к решающей части квалификации силовая установка окончательно вышла из строя. Возможно, Гасли придётся менять мотор перед стартом гонки, а это приведёт к старту с пит-лейна.

Катастрофа для Албона

Во втором сегменте главным неудачником стал Алекс Албон. Тайский пилот не смог улучшить в последней попытке, уступил 0,7 секунды напарнику и занял только 13-е место, оказавшись медленнее Риккардо и Расселла, которые стали 11-м и 12-м. «Я же просил вас не выпускать меня в трафик», — передал пилот на командный мостик «Ред Булл».

14-е место занял Эстебан Окон, а на 15-й строчке расположился Николас Латифи — это первый выход дебютанта во второй сегмент квалификации. «Уильямс» в этот уик-энд вообще удивляет скоростью: Расселл всего пару сотых уступил Риккардо и при большем везении мог бы побороться за выход в финал.

Формула-1 2020. Этап 3, Будапешт, Венгрия
Гран-при Венгрии. Квалификация
18 июля 2020, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
1:13.447
2
Валттери Боттас
Mercedes AMG F1
+0.107
3
Лэнс Стролл
Racing Point
+0.930

Квят выбыл в Q1

Для Даниила Квята квалификация в Венгрии стала худшей в сезоне — россиянин не вышел из первого сегмента и занял только 17-е место. Даниил на своём последнем круге улучшил (уступив, при этом, более 0,4 секунды Гасли — это уже третье подряд поражение от напарника), однако этого оказалось недостаточно. В итоге Квята опередил даже Кевин Магнуссен — датчанин квалифицировался 16-м.

Ромен Грожан бросил свой последний круг и занял 18-е место — француз во второй раз подряд выбывает в Q1, а замкнули протоколы Антонио Джовинацци и Кими Райкконен — гонщики «Альфа Ромео» в этом году ещё ни разу не выходили из первого сегмента.

Гран-при Венгрии стартует в воскресенье 19 июля в 16:10 по московскому времени.

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