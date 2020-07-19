Макс разбил машину ещё до старта, но приехал на подиум! А Льюис повторил рекорд Шумахера

Авария и пит-стопы ещё до старта

События в гонке начались ещё до её старта — Макс Ферстаппен по пути на стартовую решётку не удержался на скользкой от дождя трассе и сломал об ограждение переднее антикрыло. Пилот «Ред Булл» всё же добрался до своей седьмой стартовой позиции, но механикам пришлось в спешном порядке прямо на решётке менять нос и выправлять погнутую подвеску. Они успели.

На старт все пилоты отправились на «промежуточных» или «дождевых» (только Магнуссен) шинах, но трасса к началу гонки практически высохла, и в «Хаасе» уже на прогревочном круге решили сменить резину на «слики» — а вот в «Альфа Таури» аналогичное предложение Квята проигнорировали. На старте Хэмилтон уверенно удержался впереди, а вот Боттас провалился — слишком рано дёрнулся, остановился и затем поехал вновь. В итоге финн откатился на шестое место, пропустив Стролла, Ферстаппена и обе «Феррари». Стартовавший позади Валттери Перес тоже откатился назад.



Однако уже после первого круга пилоты поехали в боксы за «сликами», и чем раньше пилоты меняли шины, тем меньше теряли на практически сухой трассе. Хэмилтон за счёт своего отрыва сохранил позицию, несмотря на то что четыре круга ехал на «промежуточных», на второе место вырвался Ферстаппен, остановившийся одним из первых, а на третьем и четвёртом оказались Магнуссен и Грожан — решение провести пит-стоп после прогревочного круга принесло свои плоды.

Правда, спустя какое-то время Грожана прошли Стролл и Боттас, и француз откатился на шестое место. Позади Грожана расположились Шарль Леклер и Александер Албон, воспользовавшийся ошибкой Феттеля — немец в итоге откатился на девятое место. На 15-м круге Стролл прошёл и Магнуссена, вернувшись в первую тройку, кругом позже Кевина обогнал и Боттас. Тем не менее «Хаасы» закрепились на пятом и шестом местах, а на седьмую поднялся Албон, опередивший Леклера.



В этот момент произошла первая потеря — Пьер Гасли вернулся в боксы с дымящимся двигателем. Ну а для Хэмилтона всё складывалось как нельзя лучше — за 16 кругов действующий чемпион на 11 секунд оторвался от Ферстаппена.

«Софт» «ушёл» быстро

Даниил Квят был одним из тех пилотов, кто предлагал поменять шины ещё до старта, однако в «Альфа Таури» не стали так рисковать. Россиянин тем не менее совершил пит-стоп одним из первых и за счёт этого на свежем «софте» вышел на 13-е место. Но темпа у машины не было, и на 18-м круге Квят во второй раз поехал в боксы за свежим «хардом».



Проблемы с резиной начались и у других пилотов на «софте», но стратеги старались держать их на трассе, поскольку прогнозы обещали дождь. «Я теряю кучу времени! Передняя левая мертва!» — передавал Леклер команде по радио, и после 20-го круга монегаска позвали в боксы. Как и Квят, Леклер перешёл на «хард». На трассу Шарль вернулся 15-м — аккурат впереди Квята.



Лидеры же оставались на «медиуме» и ожидали дождя, хотя и у них начинались проблемы, впрочем, статус-кво закрепился: Хэмилтон шёл в 13 секундах впереди Ферстаппена, тот на 16 секунд опережал Стролла, а сам Лэнс держался впереди Боттаса. Наиболее активным был Албон, который прошёл Грожана и поднялся на шестую строчку.



Первым в конце 29-го круга не выдержал Феттель — немец застрял позади Ромена, но не стал терять время и отправился за свежим «хардом». После 33-го, так и не дождавшись дождя, второй пит-стоп совершил Боттас — отрыв финна от Магнуссена позволил сменить шины без потери позиции. «Вижу капли дождя», — передал по радио Льюис, но соперники один за другим заезжали в боксы за «сликами»: Стролл, Перес, Магнуссен, Ферстаппен. В конце 37-го за свежих «медиумом» свернул и Хэмилтон — за счёт 40-секундного отрыва британец вернулся на трассу без потери позиции.



Статус-кво сохранился: Хэмилтон на 20 секунд опережал Ферстаппена, в шести секундах позади Макса шёл Боттас, а на четвёртой строчке закрепился Стролл. Дождь так и не пошёл.

Хэмилтон дотянулся ещё до одного рекорда

За 25 кругов до финиша Боттас догнал Ферстаппена в борьбе за второе место, но на дистанцию атаки пилот «Ред Булл» «Мерседес» не подпускал. Тогда финн на 49-м совершил третий пит-стоп — отрыв от Стролла позволял Валттери сменить шины без потери позиции. На свежей резине Валттери отыгрывал у Ферстаппена по секунде с круга. Но спустя какое-то время шины Боттаса перестали обеспечивать столь большое преимущество, и у Макса появился шанс удержать второе место.



Возможностью провести «бесплатный» пит-стоп воспользовался и Хэмилтон. За пять кругов до финиша Льюис получил новый комплект «софта», поставил быстрейший круг гонки и завоевал вторую подряд и восьмую в Венгрии победу — это повторение рекорда Михаэля Шумахера по количеству побед в одном Гран-при.



Второе место отстоял Макс Ферстаппен, которого Боттас догнал на последнем круге, но так и не успел провести атаку. Четвёртым финишировал Лэнс Стролл, а на пятое место за несколько кругов до финиша вырвался Алекс Албон, опередивший Феттеля. Седьмое место занял Серхио Перес, восьмым стал Даниэль Риккардо, два очка за девятую позицию завоевал Кевин Магнуссен, а в борьбе за 10-е место Карлос Сайнс опередил Шарля Леклера. Даниил Квят финишировал 12-м.

В лидеры общего зачёта за счёт второй победы подряд вышел Льюис Хэмилтон, который теперь на пять очков опережает Валттери Боттаса. На третью строчку поднялся Макс Ферстаппен, четвёртым идёт Ландо Норрис, а топ-5 замыкает Алекс Албон. Даниил Квят откатился на 16-е место турнирной таблицы.



В Кубке конструкторов по-прежнему лидирует «Мерседес», который на 66 очков опережает «Ред Булл». «Макларен» теперь делит третье-четвёртое место с «Рейсинг Пойнт», а на пятом месте идёт «Феррари».



Следующий этап — Гран-при Великобритании — пройдёт на «Сильверстоуне» с 31 июля по 2 августа.