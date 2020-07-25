«Фернандо быстрее тебя». Как «Феррари» наплевала на запрет приказов и чувства Массы

Скандальному Гран-при Германии в «Хоккенхайме» — 10 лет. После него Фелипе так и не выиграл в Ф-1.

Фелипе против Фернандо

Масса блестяще стартовал — пока Феттель пытался заблокировать Алонсо, Фелипе вырвался с третьего места на первое. Феттель так и не сдержал Фернандо, и на двух первых позициях расположились гонщики «Феррари». Массе удалось оторваться от Алонсо на пару секунд, но после пит-стопов Фернандо догнал напарника и предпринял пару атак — бразилец уверенно, хотя и весьма жёстко отбился.



Алонсо это не понравилось. Он сказал команде, что быстрее Массы, и назвал поведение напарника «смешным». «Фелипе, прибавь. Алонсо быстрее тебя», — передал бразильцу его гоночный инженер Роб Смедли. Масса бросился атаковать и поставил новый рекорд гонки, но и Алонсо не хотел отпускать напарника — два гонщика «Феррари» во главе пелотона обменивались быстрейшими кругами, но разрыв оставался на уровне полутора секунд.

Старт Гран-при Германии-2010 Фото: Ker Robertson/Getty Images

На 48-м круге Смедли вновь вышел на связь: «Итак, Фернандо быстрее тебя. Как понял?» По тону инженера было ясно, что это приказ пропустить испанца — хотя формально командная тактика в Формуле-1 в то время была запрещена. Масса не ответил, но на 49-м круге не стал открывать газ на выходе из шпильки и выпустил напарника на первое место. «Окей, это был хороший круг. Сохраняй позицию, — передал гонщику разочарованный инженер. — Мне жаль».



Алонсо выиграл гонку, Масса финишировал вторым — в четырёх секундах позади напарника. «Что сказать? Поздравляю команду», — мрачно сказал по радио Фелипе на круге возвращения в боксы.

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«Все всё видели»

Столь очевидный размен позиций вызвал в паддоке массу негодования и напомнил печально известный Гран-при Австрии 2002 года, когда Баррикелло шантажом вынудили пропустить на первое место Михаэля Шумахера. Явно смущённый немец тогда всеми силами пытался поддержать напарника и вытолкнул его на первую ступень подиума во время награждения. «Я очень благодарен Рубенсу за эти очки и совсем не рад этой победе», — сказал тогда Михаэль на официальной пресс-конференции.



Но в 2010-м всё было иначе. На пресс-конференции Алонсо задали прямой вопрос: «Вы не считаете, что Масса отдал вам эту победу?». «Нет», — коротко ответил испанец. Руководитель команды Стефано Доменикали на все вопросы журналистов отвечал, что не видит никаких проблем. «Давайте лучше отметим победу — первое и второе места всё-таки!» — сказал он, прежде чем ретироваться вглубь боксов.

Стефано Доменикали на подиуме Гран-при Германии-2010 Фото: Mark Thompson/Getty Images

Затем журналисты подошли к Робу Смедли и попытались уточнить, что он имел в виду, когда говорил Массе, что ему жаль. «Ну, мне было жаль, что так вышло, что его обогнали, — сказал он. — Здорово, что под финиш удалось сдержать Феттеля, мы сохранили второе место, Фернандо стал первым. Всё отлично».



«Да, я специально пропустил Фернандо. Это было моё решение, — сказал журналистам в микст-зоне Фелипе Масса. — Мы все работаем на команду. Приказов не было, у нас нет таких приказов в гонке. Так что я сам принял решение. Был ли Фернандо быстрее меня? Думаю, все всё видели».

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Жертва Массы оказалась напрасной

Алонсо в том сезоне для «Феррари» был человеком новым — это был его первый сезон в команде. Причём, чтобы освободить под него место, команда указала на дверь Кими Райкконену — до сих пор последнему чемпиону на «Феррари». Фернандо выиграл первую же в составе «Скудерии» гонку — Гран-при Бахрейна, стартовый этап сезона, однако вплоть до этапа в Хоккенхайме повторить результат не удавалось.

Масса же уже много лет был для «Феррари» родным. Бразилец перешёл в команду ещё во времена Михаэля Шумахера и считался учеником семикратного чемпиона. А за год до этого он чуть не погиб за «Скудерию» в Венгрии, когда элемент подвески от машины Баррикелло прилетел бразильцу в шлем. Фелипе оказался в больнице и пропустил вторую половину сезона.

Фелипе Масса после аварии в Венгрии в 2009 году Фото: Peter Fox/Getty Images

Злые языки поговаривали, что после таких травм Фелипе уже не сможет пилотировать на прежнем уровне, но он мог — и Гран-при Германии стал тому подтверждением. Победа год спустя той аварии стала бы красивой историей и личным триумфом гонщика, но для «Феррари» важнее была надежда на титул Алонсо, хотя к гонке в Хоккенхайме Фернандо на 47 очков отставал от лидера чемпионата и занимал пятую строчку.



В каком-то смысле расчёт «Феррари» оказался верным — на Гран-при Абу-Даби, финальный этап сезона, Алонсо приехал лидером чемпионата, на восемь баллов опережая Уэббера и на 15 — Феттеля. Но из-за тактического просчёта и нескольких кругов позади Петрова испанец проиграл титул Феттелю. В конце концов, та жертва Массы оказалась напрасной.

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Масса продолжал выступать за «Феррари» до 2013 года, а затем провёл ещё четыре сезона за «Уильямс» и закончил карьеру в конце 2017-го. Он несколько раз поднимался на подиум, в том числе в Монце — как с «Феррари», так и с «Уильямсом», но больше не одержал ни одной победы.