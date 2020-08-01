Хэмилтон отобрал у Боттаса поул в Великобритании. Квят стартует с последнего ряда

Седьмой домашний поул Льюиса

В пятничных тренировках гонщики «Мерседеса» испытывали проблемы с балансом, но утренняя разминка — в куда менее жарких условиях — показала, что действующие чемпионы по-прежнему быстрее всех. Тем не менее впервые в сезоне Макс Ферстаппен выглядел так, словно сможет навязать им борьбу в квалификации — если не за поул, то хотя бы за второе место.



По ходу тренировок и в первых сегментах Валттери Боттас был быстрее Льюиса Хэмилтона, но базовые попытки Q3 завершились в пользу британца — действующий чемпион поставил новый рекорд трассы (1:24.616) и «привёз» финну 0,15 секунды. Макс Ферстаппен на этом фоне провалился и отстал на секунду с лишним — Стролл и Леклер расположились всего в паре десятых позади «Ред Булл».

Во второй попытке Боттас превзошёл время Хэмилтона на первом секторе, но ошибся на втором и без борьбы отдал Льюису поул-позицию — уже седьмую на Гран-при Великобритании. Макс Ферстаппен тоже смог прибавить, но разрыв с лидером остался на уровне секунды, а на четвёртую строчку квалифицировался Шарль Леклер.



Пятым расположился Ландо Норрис, опередивший “Рейсинг Пойнт” Лэнса Стролла — менее 0,06 секунды разделило двух этих пилотов, Карлос Сайнс стал седьмым, опередив Даниэля Риккардо и Эстебана Окона.



Десятое место занял Себастьян Феттель, которого весь уик-энд преследуют проблемы с машиной.

Квят стартует с последнего ряда

Пилоты «Альфа Таури» квалифицировались 11-м и 14-м — и Пьер Гасли уже в четвёртый раз опередил Даниила Квята. Россиянин, впрочем, ещё до старта сессии получил штраф в пять позиций за замену трансмиссии и в гонке стартовать будет с последнего ряда. Гасли же мог бы выйти и в финал, если бы проехал хотя бы на 0,001 секунды быстрее — француз до тысячной повторил время Стролла, но парой минут позже.

Лишь 12-е место занял Александер Албон, который разбил машину накануне и пропустил почти всю утреннюю разминку из-за проблем с электрикой. Тайский пилот в Q2 оказался на 0,4 секунды медленнее напарника. Это уже второй подряд вылет Алекса во второй части.



Нико Хюлькенбергу блеснуть пока не удалось. В то время как напарник на «медиуме» пробился в финал, немец занял лишь 13-е место, опередив в Q2 только Квята и Расселла. С другой стороны, Халк лишь вчера впервые поработал на симуляторе «Рейсинг Пойнт» и с декабря не участвовал в гонках.

Клиенты «Феррари» выбыли в Q1

В первом сегменте из борьбы в полном составе выбили «Хаасы» и «Альфа Ромео», а также вылетевший в последней попытке Николас Латифи. Канадский дебютант не удержал машину на выходе из «Лаффилда» и остался 20-м в итоговых протоколах.

16-е место занял Кевин Магнуссен, который уже в третий раз подряд опередил Ромена Грожана (19-я позиция), а аккурат между ними — Антонио Джовинацци и Кими Райкконен. В пятничных тренировках «Альфа Ромео» смотрелась намного увереннее, казалось, новинки сработали, но в квалификации команда откатилась на привычные для этого сезона позиции.



Гран-при Великобритании стартует в воскресенье 2 августа в 16:10 по московскому времени.