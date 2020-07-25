«Марко посадил бы Шварцмана в «Альфа Ромео»? Я бы тоже посадил!»

Что позволило Шварцману так ярко стартовать в Формуле-2, пора ли ему в Ф-1 и как дела у других перспективных россиян? Отвечает Пётр Алёшин.

Приятно, что в этом году российские болельщики следят во время гоночных уик-эндов Формулы-1 не только за королевским классом, но и за происходящим в других сериях. Да и как и иначе, если Роберт Шварцман возглавил общий зачёт Формулы-2, а Александр Смоляр ярко провёл этап в Венгрии. Мы обсудили последние результаты россиян с директором молодежной программы SMP Racing Пётром Алёшиным.

«У Шварцмана появилась умная агрессия»

— Пётр, столь высокие результаты Роберта Шварцмана уже на старте сезона вас не удивили?

— Нет. Помню, как мы с вами обсуждали Роберта прошлой зимой: я тогда сразу сказал, что в нём уверен. Да, возможно, настолько блестящие результаты я не загадывал, но тут всё просто: работай по максимуму — и успех придёт. Со стороны Роберта мы видим большой труд и большую работу — не только рук-ног, но и головы.

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— Какая из двух побед Шварцмана вам запомнилась больше?

— Мне очень понравилась дождевая гонка. Очень грамотная работа: он не рисковал сильно, пока на трассе было много воды, а когда немножко подсохло, то в его исполнении были очень хорошие, мужские обгоны — жёсткие. Роберт заметно возмужал, вырос в хорошего бойца.

— Трагедия в семье его не сломила.

— Да. Сильные люди этим и отличаются. Трудности мотивируют их на преодоление. Без характера никакие высокие результаты невозможны в любом виде спорта.

— Слышали, что про Роберта сказал Хельмут Марко? Что это особенный пилот, быстрый и отлично работающий с шинами.

— Целиком согласен с Марко. Роберт — пилот очень умный. Сейчас он как раз дошёл до той стадии, когда у него вдобавок ко всему появилась «умная агрессия»: когда скорость сочетается с умением жёстко бороться и атаковать при сохранении холодного рассудка. Это очень важное и очень нужное сочетание.

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— Марко говорит, что на месте «Феррари» посадил бы Роберта в 2021-м в «Альфа Ромео».

— Ну, я бы на месте «Феррари» тоже посадил! Ждём следующих этапов, но уже проведённые гонки дают достаточно полное представление о спортсмене. Плюс у него за плечами прекрасный сезон в Формуле-3, где он тоже демонстрировал холодную голову и умение работать с шинами, чтобы беречь их до конца гонки, а это один из ключевых факторов. Так что нынешние результаты – это никакое не чудо, а результат работы и прогресса пилота.

— Практически очевидно, что кто-то из членов Академии «Феррари» должен получить место в Формуле-1 на 2021 год. Близость цели психологически давит?

— Давление — нормальная часть работы в любом спорте. Вопрос в том, какая у тебя обратная реакция на это давление. Это часть работы, демонстрация характера. Ну, на мой взгляд, Роберт сейчас смотрится поярче прочих претендентов! Ярко едет.

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— В Венгрии российские болельщики были впечатлены не только Шварцманом и Мазепиным в Формуле-2, но и Александром Смоляром в Формуле-3: поул, авария по вине соперника в первой гонке и блестящий прорыв во второй — с 27-го места на 7-е.

— Давайте пока не будем подробно обсуждать его выступления. Поул — это здорово, но сход в первом повороте — очень обидно. Да, его выбил соперник, но, к сожалению, через несколько недель все забудут и результат квалификации, и то, что было на старте гонки. Все смотрят только на таблицу.



Сезон у Саши начался нервно, неровно. Впереди Сильверстоун — трасса, которая ему очень нравится. К тому же, не исключено, там снова будет мокро. Даст бог, Саша там реабилитируется.

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«Хочется с Беловым бороться за подиумы»

— Во время нашего разговора вы находитесь в Имоле на втором этапе Еврокубка Формулы «Рено». Как оцениваете старт сезона в исполнении Михаэля Белова?

— Я очень доволен, но пока прошёл только один этап. Надо учитывать, что у Миши по разным причинам практически не было предсезонных тестов и что для него это совершенно новый класс в составе не самой сильной команды — причём он за неё пока едет один, без напарника. Это очень сильно осложняет работу: когда нет второго пилота, то нет и дополнительной телеметрии, что особенно неприятно для новичка. Опытные пилоты ориентируются сами на себя и являются учебной базой для новичков, а когда ты сам новичок, то, конечно, хорошо иметь в команде кого-то ещё.



Учитывая всё это, считаю, в Монце была проделана очень хорошая работа. Мы прогрессировали на протяжении всего уик-энда. Пятое и четвёртое места — это прекрасный результат.

— Проблемы с тестами были вызваны коронавирусом?

— В прошлом году по ряду причин тоже удалось проехать не слишком много, а в этом — да, коронавирус. Всё вместе сошлось. Но ничего страшного здесь нет, всё нормально. Это закаляет характер, а как раз характера Михаэлю хватает.

— Чего ждём от Белова дальше?

— Конечно, нам хочется бороться за подиумы, но надо трезво смотреть на вещи: всё-таки он новичок. Будем прикладывать все силы, но рассчитывать на стабильно сильные результаты, учитывая все обстоятельства, довольно тяжело.



— Правильно понимаю, что вы планируете для Белова два сезона в Еврокубке?

— Я бы сейчас не заглядывал слишком далеко вперёд. Посмотрим на результат, на прогресс, а дальше будем принимать решение. Этот сезон из-за коронавируса пока получается довольно скомканный. По сути сели и поехали. Так что посмотрим, как раскатится народ.

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«Не бывает, чтобы человек сел в «формулу» и полетел»

— На днях пришла информация, что Кирилл Смаль проведёт сезон в немецкой Формуле-4. Почему решили сажать его в «формулы», а не оставить ещё на год в картинге?

— Было несколько вариантов. Но картинговый сезон ушёл на осень, поэтому было бы неудобно в его конце выстраивать какую-то формульную программу. Так что решили переходить уже сейчас.



Чего ждём от Кирилла? Ждём всегда хорошего. Он боец, по возрасту может и должен ехать в «формулах», это вполне по силам. Последим за адаптацией — пока идут только первые тесты. Это новая дисциплина, почти не было времени на подготовку.

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— Насколько легко пересесть с карта на «формулу»?

— Такая пересадка всем даётся довольно тяжело — особенно физически. Работают другие группы мышц, и трудно привыкнуть к появлению аэродинамики: в картинге всё сцепление обеспечивают шины. Для адаптации нужно время — кому-то больше, кому-то меньше, но процесс тяжёлый для всех. Не бывает так, что человек сел в «формулу» и полетел. Поначалу новичок проигрывает от трёх до пяти секунд с круга — это нормально.



— В такой момент новичок не думает, что всё пропало и он все эти годы занимался не своим делом?

— Конечно, все ждут, что сядут и всех удивят. Но ни разу не видел, чтобы так получалось. Разница в езде настолько большая! Картинг прежде всего учит гонкам: гоночной культуре, работе с командой, с инженерами, правильному и быстрому принятию решений с минимальным адреналином в крови. Плюс чувство машины. А вот технические аспекты езды в разных гоночных дисциплинах сильно различаются. Так что нужно время.