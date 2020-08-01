Шварцман: были сложности как с собственным пилотированием, так и машиной

Российский гонщик академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман подвёл итоги первой гонки британского этапа Формулы-1, в которой при старте с 18-го места он финишировал только на 14-й позиции, хотя уже после первых кругов занимал 13-е место.



«Сегодня была очень сложная гонка, как и сам уик-энд в целом. В этот раз у меня были сложности как с собственным пилотированием, так и машиной. Я ожидал, что будет больше стабильности и шины проживут дольше. Теперь нам надо проделать много работы, чтобы понять, где и почему мы так много теряем. Нам нужна хорошая мотивация, и поскольку терять уже нечего, самое время попробовать новые варианты, которые, надеюсь, сработают лучше, чем предыдущие», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «СМП Рейсинг».