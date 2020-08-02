Квят разложил машину, а Хэмилтон выиграл почти на трёх колесах! Невероятный финиш в Ф-1

Халк опять без подиума

Халку так и не удалось завоевать первый подиум. Больше того — главный герой уик-энда так и не вышел на старт из-за отказа силовой установки. Нико не удалось даже выехать на стартовую решётку, и пока остальные гонщики уходили на прогревочный круг, механики «Рейсинг Пойнт» разбирали автомобиль немца.

На старте Льюис Хэмилтон среагировал не лучшим образом и позволил Валттери Боттасу поравняться с собой, однако в первом повороте британец был на более выгодной траектории, и финн отпустил педаль газа, согласившись со вторым местом.



Позади двух «Мерседесов» Шарль Леклер на входе в «Арену» опередил Макса Ферстаппена и прорвался на третье место, но голландец контратаковал на выходе из секции и вернул себе позицию. На пятую строчку вышел Карлос Сайнс, удержавшийся впереди Даниэля Риккардо, Ландо Норрис откатился к концу первого круга на седьмое место, Лэнс Стролл — на восьмое. Даниил Квят отыграл разом четыре позиции.



Первый круг не обошёлся без дополнительных потерь: Александер Албон зацепил заднее колесо Кевина Магнуссена, отправив того в отбойник. Разбитый «Хаас» датчанина застрял в гравии, после чего судьи отправили на трассу машину безопасности. К концу второго круга пелотон недосчитался двух автомобилей.

Авария Квята

Гонка рестартовала на 6-м круге. Хэмилтон и Боттас уверенно оторвались от Ферстаппена, создав себе задел в четыре с лишним секунды, а ещё в восьми с половиной позади расположился Шарль Леклер. Гонщик «Феррари» контролировал отрыв от Сайнса, но к «Ред Булл» приблизиться явно не мог.



Позиционная борьба продолжалась до 13 круга, когда в аварию попал Даниил Квят. Россиянин прошёл Антонио Джовинацци и поднялся на 12-ю позицию, а уже на следующем круге на поребрике 10-го поворота машину бросило в отбойник, хотя, возможно, к этому привела не ошибка пилота, а проблема с задним правым колесом. «Мне очень жаль», — передал по радио Даниил. Судьи во второй раз выпустили на трассу сейфти-кар, пилоты один за другим поехали в боксы за свежей резиной.

Второй рестарт дали на 19-м круге. Два «Мерседеса» вновь не оставили Ферстаппену ни одного шанса, Леклер удержался четвёртым, хотя и не смог оторваться от Грожана — француз не стал менять шины в режиме сейфти-кара и к рестарту поднялся на пятое место. А вот позади первой пятёрки кипела борьба: сначала Норрис атаковал Риккардо, но тот сумел отбиться и попытался пройти Сайнса, однако испанец вывез «Рено» широко в «Бруклэндсе», и а в «Лаффилде» французский автомобиль опередил Норрис. Сайнс в итоге сохранил шестое место, Норрис поднялся на седьмое, а Риккардо откатился на восьмую строчку — под атаки Лэнса Стролла.



Грожан, к слову, на изношенных шинах держался достойно и к 24-му кругу проиграл лишь две позиции — на пятое и шестое места вырвались Сайнс с Норрисом, зато Риккардо француз возил за собой вплоть до 36-го круга, и лишь затем свернул на свой первый пит-стоп.

Квят признался, что перед аварией отвлёкся от трассы из-за проблем с машиной

Победа на трёх колёсах

За 14 кругов до финиша разрыв между Хэмилтоном и Боттасом стабилизировался на уровне двух секунд. Ферстаппен к этому моменту отстал от лидера на 12 секунд — даже в гоночных условиях «Ред Булл» в среднем проигрывал «Мерседесу» по полсекунды с круга. Шарль Леклер также не смог оказать никакого прессинга — монегаск держался четвёртым, опережая пару «Макларенов», но Ферстаппену проигрывал уже более 20 секунд.



У Боттаса, казалось, был шанс оказать давление на Хэмилтона, но финн начал испытывать проблемы с резиной и вибрации — и за три круга до финиша на его машине лопнула передняя левая шина. Боттас на трёх колёсах пополз за свежими шинами, а на второе место прорвался Макс Ферстаппен — в «Ред Булл» даже провели своему лидеру пит-стоп, и на последних кругах он на свежем «софте».

И это был не последний прокол! Вскоре лопнуло колесо на машине Карлоса Сайнса, а через несколько мгновений — и у Хэмилтона не выдержало одно из колёс! Британец тем не менее доехал до трёх колёсах приехал к финишу первым! Ферстаппен занял второе место — он поставил быстрейший круг гонки, но проиграл всего 6 секунд победителю — если бы не дополнительный пит-стоп Макс был бы победителем. На третью позицию за счёт этого хаоса вырвался Шарль Леклер — это уже второй подиум монегаска в сезоне.

На четвёртое место вырвался Даниэль Риккардо, опередивший на финише Ландо Норриса, Эстебан Окон стал шестым, опередив Пьера Гасли. Александер Албон, несмотря на проблемы в начале гонки, прорвался под финиш до восьмой позиции, Лэнс Стролл на изношенной резине откатился на девятую строчку, а Себастьян Феттель, почти всю гонку ехавший во второй десятке, набрал один балл за десятое место.



В общем зачёте по итогам четырёх этапов отрыв Хэмилтона от Боттаса вырос до 30 очков. Идущий третьим Ферстаппен отстаёт от лидера на 36 баллов. Норрис по-прежнему занимает четвёртое место, а на пятую строчку поднялся Шарль Леклер. Квят на 15-й строчке.



В Кубке конструкторов «Мерседес» опережает «Ред Булл» на 68 очков. Далее идут «Макларен», «Феррари» и «Рейсинг Пойнт».



Следующий этап — Гран-при 70-летия — пройдёт на «Сильверстоуне» 9 августа.