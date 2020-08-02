Хэмилтону ещё и отчаянно везёт! Не то что Квяту. Выводы по Гран-при Великобритании

Льюис Хэмилтон завоевал третью победу подряд, а «Мерседес» до сих пор не знает поражений в этом сезоне, однако этот триумф дался действующим чемпионам непросто — а для Валттери Боттаса и вовсе завершился крупным поражением.
Подводим главные итоги Гран-при Великобритании.
У Льюиса запас в 30 очков
За три круга до финиша всё указывало на то, что «Мерседес» отпразднует второй дубль в сезоне, но лопнувшие на последних кругах шины едва не перечеркнули весь уик-энд. Хэмилтону повезло — он ничего не потерял, а вот у Боттаса проблемы начались двумя кругами ранее — Валттери так и не удержался в первой десятке и остался ни с чем.
Финн и в квалификации, и в гонке был в тени напарника, однако не совершал ошибок и должен был набрать 18 очков. В итоге же потери Боттаса в чемпионате составили 25 баллов, а в общей сложности он уступает Хэмилтону все 30 — чем бы ни закончилась следующая гонка, Валттери никак не дотянется до лидера чемпионата.
Тото Вольф, руководитель «Мерседеса», известен своим осторожным подходом, и несмотря на то, что позади всего четыре гонки, может воспользоваться моментом и объявить Валттери, что раз уж он отстаёт более чем на 26 очков, то и за титул борьбу больше не ведёт. Возможно, Гран-при 70-летия на следующей неделе станет последним шансом Боттаса включиться в сражение за чемпионство.
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 88 очков
2. Валттери Боттас («Мерседес») — 58
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 52
4. Ландо Норрис («Макларен») — 36
5. Шарль Леклер («Феррари») — 33
6. Александер Албон («Ред Булл») — 26
7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 22
8. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 20
9. Даниэль Риккардо («Рено») — 20
10. Карлос Сайнс («Макларен») — 15…
15. Даниил Квят («Альфа Таури») — 1.
«Ред Булл» снова беспомощен
Буквально каждый этап руководство «Ред Булл» твердит, что у команды есть обновления, гонщики подтверждают, что они работают хорошо, но «Мерседес» вновь и вновь оказывается далеко впереди. В квалификации Хэмилтон «привёз» Ферстаппену больше секунды, а в гонке «Мередесы» не атакуя в полную силу уезжали от Макса в среднем на 0,5 секунды на каждом круге. В концовке у Ферстаппена мог бы быть шанс на победу — если бы не пит-стоп ради быстрейшего круга, но где гарантия, что у Макса выдержала бы резина?
Так или иначе, «Ред Булл» вновь не хватает темпа для борьбы с «Мерседес», и ситуация повторяется на всех трассах: скоростном «Ред Булл Ринге», медленном и извилистом «Хунгароринге» и изобилующем быстрыми поворотами «Сильверстоуне». Наибольшее беспокойство вызывает даже не то, как много проигрывают австрийцы, а то, что уже четвёртую гонку подряд нет и намёка на прогресс.
«Феррари» повезло, но она далеко
Ещё более кошмарным с точки зрения скорости выдался уик-энд для «Феррари» — пилоты даже не скрывают, что машиной тяжело управлять. Так, Шарль Леклер ещё в пятницу заявил, мол, собрать один быстрый круг ещё можно, но вот на длинной серии он в автомобиле не уверен. За второй в сезоне подиум монегаску стоит благодарить удачу — и собственную аккуратную работу с резиной. Ну а Феттель весь уик-энд мучился из-за технических неполадок и отваливающихся педалей, не успел перед квалификацией потренировать быстрые круги и всю гонку шёл аккурат в середине пелотона — с 10-м местом ему тоже повезло.
В общей сложности «Феррари» набрала на Гран-при Великобритании 16 очков и поднялась на четвёртую строчку командного зачёта, правда, «Рейсинг Пойнт» уступает «Скудерии» всего один балл — и розовые «Мерседесы» смотрятся явно быстрее. Как и в случае с «Ред Булл», отыграться в этом сезоне уже вряд ли получится, но тревожит то, что выхода из кризиса не видно.
Результат для «Рено»
Гран-при Великобритании стал для «Рено» большим успехом — французы не набирали столько очков с прошлогоднего итальянского этапа. В квалификации Риккардо и Окон оказались позади «Макларенов», но на длинных отрезках не уступали им в темпе и воспользовались ситуацией, когда у соперников начались проблемы с шинами. Правда, резина будет лопаться не каждый раз, а если бы не это, впереди финишировали бы «Макларены».
Двойной финиш в первой четвёрке, тем не менее, не позволил «Рено» подняться выше в Кубке конструкторов — французы лишь подтянулись к «Рейсинг Пойнт» на дистанцию десяти очков. «Макларен», несмотря на неудачную концовку, по-прежнему опережает «Рено» на 19 баллов — и это при одинаковых двигателях.
1. «Мерседес» — 146 очков
2. «Ред Булл» — 78
3. «Макларен» — 51
4. «Феррари» — 43
5. «Рейсинг Пойнт» — 42
6. «Рено» — 32
7. «Альфа Таури» — 13
8. «Альфа Ромео» — 2
9. «Хаас» — 2
10. «Уильямс» — 0.
Удар по Квяту
Четвёртый этап сезона не принёс Квяту ничего хорошего. Ещё перед этапом в команде решили заменить коробку передач, что автоматически привело к потере пяти мест на старте. Россиянин не упирался в квалификации и на старте оказался на последнем ряду, но за дюжину кругов прорвался в середину пелотона и прошёл Антонио Джовинацци. Исходя из того, как развивались события в дальнейшем, россиянин потенциально мог бы побороться за 7-10-ю позиции.
Но все надежды рухнули, когда Квят вылетел в «Мэгготс». Сразу после инцидента россиянин извинился перед командой и взял вину на себя, но на повторе ещё до захода пилота на апекс видны проблемы с задним правым колесом — это был прокол, и Даниил уже никак не мог спасти ситуацию.
Впрочем, пусть даже вылет не вина россиянина, цифры упрямо говорят не в его пользу: четыре поражения от напарника в четырёх квалификациях и всего одно очко в чемпионате — против 12. Череда неудач, увы, продолжается.
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