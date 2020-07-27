Кого выберет «Ред Булл» и есть ли шанс у Квята? 7 вариантов для экс-чемпионов

«Мерседес» ещё не подтвердил свой состав на следующий год, но в руководстве команды уже дали понять, что намерены сохранить Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса — и будет большим сюрпризом, если этого в итоге не произойдёт. Зато ещё не определился с составом «Ред Булл» — и второй кокпит австрийской команды на данный момент является, пожалуй, самой привлекательной вакансией.

Вот какие варианты есть у Милтон-Кинса.

Нынешний напарник Макса Ферстаппена пока выглядит наиболее логичным кандидатом — особенно на фоне тайских корней «Ред Булл». Албон неплохо провёл дебютный сезон в прошлом году и очень быстро перебрался из младшей команды в старшую. Алекс выступает довольно надёжно, не совершает глупых ошибок и, что важно для «Ред Булл», не конфликтует с Ферстаппеном.



Последний пункт, правда, является одновременно и достоинством, и недостатком — Албон регулярно медленнее Макса. Инженеры команды при разработке машины в первую очередь ориентируются на мнение Ферстаппена, и другим гонщикам зачастую сложно адаптироваться к автомобилю, но это не может быть оправданием огромным разрывам и постоянным поражениям в квалификации. Так, на «Ред Булл Ринге» Албон не квалифицировался выше третьей линии, в то время как Макс оба раза был в топ-3, а в гонке на «Хунгароринге» Алекс отстал от напарника на 70 секунд.



Если Албон продолжит так много проигрывать Ферстаппену, никакие корни не помогут ему сохранить за собой место в команде. Алекс отправится на переобучение в «Альфа Таури».

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На фоне увольнения четырёхкратного чемпиона мира из «Феррари» в прессе регулярно появляются слухи о скором возвращении немца в родной «Ред Булл». Слухи эти, впрочем, противоречивы: одни говорят, что Дитрих Матешиц по-прежнему хорошо относится к Себу, другие утверждают обратное. Откровенно говоря, возвращение Феттеля в Милтон-Кинс маловероятно — Кристиан Хорнер неоднократно и недвусмысленно давал понять, что Себа в «Ред Булл» не ждут.



В сезоне-2020 Феттель смотрится неплохо — если не считать необязательного разворота в первой гонке — и пока ведёт во внутрикомандной квалификационной дуэли. Это, впрочем, не означает, что Себ больше не будет совершать ошибок, которыми подмочил свою репутацию в последние годы. Кроме того, Феттель вряд ли сработается с Ферстаппеном — тем более, что в прежние годы у Себа были очень сложные отношения с Марком Уэббером. Куда более вероятно, что Феттель в следующем году окажется в «Рейсинг Пойнт».

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Если Феттель в итоге решит пересесть в розовую машину — считается, что контракт уже на столе Себа, и ему нужно лишь поставить подпись, — то место потеряет Серхио Перес. Мексиканец сам в одном из недавних интервью признал, что если Лоуренсу Строллу и придётся кем-то пожертвовать ради Феттеля, то это точно будет не его сын.



Предполагается, что наиболее реальные варианты для Чеко — «Хаас» и «Альфа Ромео», но если «Ред Булл» действительно захочет заменить Албона, то Перес — подходящий вариант. Во-первых, приход Серхио будет иметь бешеный маркетинговый успех в Мексике, где Формулу-1 очень любят, а во-вторых — он продемонстрировал, что может быть лояльным команде, в которой не является приоритетным гонщиком (Ферстаппен почти такой же сын для «Ред Булл», как Лэнс Стролл — для «Рейсинг Пойнт»). С другой стороны, выбор Переса стал бы ещё одним репутационным ударом по молодёжной программе «Ред Булл».

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Гасли или Квят

У «Ред Булл» контракты с четырьмя пилотами — Пьер Гасли и Даниил Квят, гонщики «Альфа Таури», работают по договорам с австрийским концерном, и любого из них Хельмут Марко может в любой момент перевести обратно в старшую команду. Гасли свой шанс в «Ред Булл» упустил, когда проигрывал Ферстаппену так много, что из-за этого Макс лишился одной из побед. У Квята тоже не всё ладилось, но теперь оба гонщика стали опытнее и даже принесли «Торо Россо» по подиуму.



Впрочем, чтобы получить шанс на место Албона, обоим необходимо провести в этом году не просто сильный, а великолепный сезон. И пока лучше смотрится Гасли — француз опередил россиянина в каждой из трёх квалификаций сезона и набрал шесть очков против одного балла у напарника. Но даже в случае Пьера этого вряд ли будет достаточно для возвращения доверия Марко и Хорнера — нужно прибавлять ещё больше. Да и слишком свежи в памяти недавние проблемы француза.

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Если по каким-то причинам ни один из вариантов «Ред Булл» не подойдёт, но команда по-прежнему будет искать быстрого и опытного гонщика, то такой есть — Нико Хюлькенберг. В прошлом году немец смотрелся зачастую не хуже Даниэля Риккардо и часто названивал Хельмуту Марко насчёт возможной вакансии. Правда, неизвестно, в какой форме будет гонщик после годичного отсутствия и как он сработается с Ферстаппеном — характер у Нико не из простых.

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Юки Цунода

Совсем уж экстремальный и сверхрискованный вариант — Юки Цунода из молодёжной программы «Ред Булл». Цунода в этом году дебютировал в Формуле-2 и пока занимает в чемпионате не самое выдающееся 12-е место, но по ходу всех этапов Юки катастрофически невезёт: дважды он терял гонку из-за столкновений с другими пилотами, но на втором этапе в Шпильберге японец был единственным, кто мог побороться со Шварцманом за победу. Цунода в итоге остался вторым — из-за отказавшего радио он совершил пит-стоп на два круга позже необходимого и не смог пройти россиянина под финиш.



«Ред Булл» ещё никогда не брал в состав новичков без опыта в «Торо Россо», но вдруг Марко увидит в японце нечто особенное? Да и «Хонду» появление японского гонщика в топ-команде чемпионата явно обрадовало бы – особенно если учитывать, что пока японцы гарантировали участие в Ф-1 лишь до конца 2021 года.