Разыграли чёрную карту. Почему акция против расизма — главный успех новых владельцев Ф-1

Отвечу коллеге Евгению Кустову, который назвал бессмысленным и формальным вставание гонщикам на колено во время предстартовой процедуры. На самом деле, акция против расизма — это лучшее, что Liberty придумала в Формуле-1. О том, что несколько гонщиков не встали на колено на Гран-при Австрии, в СМИ написали куда больше, чем о победе Валттери Боттаса. Стоит ли говорить, что победный дубль «Мерседеса» возбудил публику намного меньше, чем то, что они опять (!) не встали на колено? Когда бы ещё Даниил Квят попал в эфир глубоко уважаемой передачи «60 минут»?

Квят: русские не встают на колени просто так

Liberty Media покупала Формулу-1 с желанием заработать — и очень долгие годы весьма образованные люди твердили о том, что Берни Экклстоун не вполне использует социальные сети, из которых чемпионат мог бы извлечь множество новых болельщиков. Американский медиагигант справедливо рассудил, что благодаря социальным сетям легко приумножит число поклонников «Больших призов» — весьма диковинной для них европейской игрушки.



Но «Фейсбук», «Инстаграм» и «Твиттер», а также диджеи на церемонии награждения, ультрапродвинутая графика от AWS, новые гимн и логотип, похожий на носки, по какой-то причине новых фанатов не привлекли.

Попались на плагиате. 10 промахов новых владельцев Формулы-1 Новый логотип Формулы-1 оказался слишком похож на эмблему колготок.

Одновременно с этим оказалось, что в Формуле-1 лишь три типа команд: те, кто всегда побеждает, те, кто всегда проигрывает, и все остальные. А эксперты, утверждавшие ранее, что Берни Экклстоун пренебрегает социальными сетями, называют главной проблемой чемпионата недостаток героев.



И внезапно вспыхнул коронакризис, а за ним — расовые беспорядки в США. Гонки отменены, промоутеры требуют вернуть деньги. Стоить отдать должное: ФИА и команды весьма быстро среагировали и приняли экономические меры, заморозив регламент и снизив потолок расходов. Деятельность команд была формально заморожена, но они объединились ради разработки и производства инновационных аппаратов искусственного дыхания.

Из-за коронавируса в мире дефицит аппаратов ИВЛ и масок. Команды Формулы-1 уже помогают Инженеры Формулы-1 предложили инновационные решения и готовы штамповать продукцию. Просто красавцы.

Liberty Media, промоутер, принялся реагировать на другом — маркетинговом — фронте. Её первый шаг — «радуга» в честь проекта We Race As One, продвигающего антикоронавирусную деятельность команд, — был высмеян из-за ассоциаций с ЛГБТ-символикой. Ситуацию спас «Мерседес», единомоментно перекрасившийся в чёрный цвет. И поскольку «радугу» составили фирменные цвета команд, её символ теперь иногда напоминает, извините, унитаз.

В Liberty услышали сигнал и перехватили повестку. Теперь фронтменом социальной активности промоутера стала борьба за равенство — и, вновь отметим должное, маркетологам удалось предугадать будущее. Новый промоутер сделал то, что не удавалось Формуле-1 уже долгие годы. Появились герои: кто-то встал на колено, а кто-то — нет. Больше не нужно разбираться в тонкостях пилотажа и стратегий: любимого пилота теперь можно выбрать по убеждениям. А во фразе «спорт вне политики» подразумевалось нечто другое.



Когда ещё промоутерам удавалось отправить Квята в эфир глубоко уважаемой передачи «60 минут»? Акция с преклонением колена — неоспоримый маркетинговый успех. Никакой другой старт сезона за последние годы не был так популярен — а ведь эти два этапа прошли без зрителей. Но стоит помнить, что богатым людям в комфортабельных офисах Даглас-Каунт, штат Колорадо, в основном плевать на равенство.