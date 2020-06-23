В трансляциях Формулы-1 появится новая необычная графика. Фанаты заранее разнесли новинку

В сезоне-2020 в трансляциях Формулы-1 появится новая графика — об инициативе Liberty Media и Amazon Web Services сообщает британское издание Autosport. Например, во время первой гонки сезона — Гран-при Австрии 5 июля — появится «Рейтинг производительности машины», который будет отображать некую совокупную метрику, основанную на мощности автомобиля, уровне сцепления и сопротивления воздуху, в виде 10-балльного рейтинга эффективности в тех или иных поворотах.

На Гран-при 70-летия — 9 августа в Сильверстоуне — болельщикам будет предложено «Абсолютное сравнение скорости пилота» (Ultimate Driver Speed Comparison), которое будет включать в себя данные с 1983 года (какие?) и позволит болельщикам сравнивать современных пилотов с гонщиками прошлого.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship и Amazon Web Services. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Amazon Web Services

С этапа в Бельгии в трансляцию будут выводить также Рейтинг навыков пилота, высчитанный мощностями Amazon Web Services, который сможет определять по нескольким параметрам («квалификации, старты, темп в гонке, контроль шин и стили атаки/обороны») самого лучшего гонщика. Ну, а самая сложная метрика появится к концу сезона — это будет графика «Предсказание темпа в квалификации и гонке».



Как именно будут высчитываться все эти рейтинги, Ф-1 не поясняет, но у многих болельщиков на форуме Reddit есть опасения, что все эти метрики окажутся столь же бессмысленными, как графика износа резины, не имеющая ничего общего с реальностью. Не удивительно, что объявление об этих новшествах сразу же вызвало шквал критики.

Показатели машины на разных участках трассы Фото: Amazon Web Services

«Прекрасная логика»

«Уже вижу, что это не вызовет вообще никаких споров среди болельщиков», — пишет пользователь с ником Aratho. «Это так глупо, что даже не смешно. Предсказания темпа в гонке могут быть двух видов — и ни один из них не нужен, — соглашается emperorMorlock. — Либо это будет неточная и ненужная хрень, либо это будет профессиональный инструмент, которыми пользуются команды, и будет точно предсказывать (что вряд ли) порядок на финише после нескольких кругов. И кому это нужно? Попытки геймификации графики — это наш особый путь теперь?».



«Удивительно, что AWS идёт дальше после прошлогоднего фарса с износом шин», — пишет shanghai_cowboy.

Показатель недостаточной и избыточной поворачиваемости Фото: Amazon Web Services

«Это самое нелепое, что я слышал. ФОМ и правда думает, что мы такие глупые, что сами не можем оценить пилотов?» — задаётся вопросом Insaneclown271. «О, класс, ещё одна вещь, которая нам не нужна и которая будет глючить весь год», — добавляет sholder27.



Пользователи Reddit уже сравнивают новую систему с карточками пилотов, которые появятся в F1 2020, но уже вызвали негодование странной системой рейтингов. «Сначала Codemasters со своим левым рейтингом, теперь вот AWS. Что дальше?» — пишет bowah07_gp2. «Полагаю, это придумали те же люди, которые добавили карточки пилотов в F1 2020, — считает IanE55. — Я реально не понимаю, зачем нам нужно это в гонке».

В игре F1 ввели карточки гонщиков. Отметили скорость Квята, но некоторые оценки абсурдны Да-да, в официальной игре Ф-1 теперь такая же фишка, как в FIFA. Вопросов к показателям хватает.

Основных претензий к новой графике две. Во-первых, неясно, как и какие данные используются, а во-вторых — возникает вопрос, зачем выводить информацию в форме рейтингов, когда можно показывать точно измеряемые показатели — ту же скорость в том или ином повороте. «А зачем использовать здесь оценки? Можно же показывать реальную скорость (среднюю или минимальную) — это было бы куда полезнее и понятнее», — отмечает nipcarlover.



«Вместо того, чтобы исправить и улучшить F1 TV, они добавляют это. Прекрасная логика», — пишет Excessed, имея в виду регулярные баги и зависания фирменного приложения с видеотрансляциями Формулы-1.

Недостаточная и избыточная поворачиваемость Фото: Amazon Web Services

«Даже машинное обучение будет выглядеть хуже»

Долю хейта наравне с Формулой-1 и Liberty Media отхватила и Amazon Web Studios. Многие восприняли графику от AWS не как попытку доступнее объяснить происходящее на трассе, а как прикрытую рекламную интеграцию. «Дело в том, что это реклама. А типа данные там нужны только для того, чтобы прикрыть тот факт, что это реклама», — считает Badoit1778. «Как некоторые уже писали, вероятно, AWS заплатила Liberty Media, чтобы включить это в трансляцию, а не наоборот», — добавляет Freeze014.

Показатель формы машин на прямых Фото: Amazon Web Services

«В спорте, главная проблема которого предсказуемость, они добавляют графику, ещё точнее (предположительно) предсказывающую что будет дальше? Безумие», — отмечает TheMarcosMantis. «Из-за этого Формула-1 будет выглядеть хуже, AWS будет выглядеть хуже и даже машинное обучение будет выглядеть хуже», — полагает TrunkPopPop.

Несчастная Формула-1. Вредители постоянно мешают ей стать намного лучше и интереснее Сколько ещё можно терпеть гонки, где результат определяют скорость машины и работа пилота? Где же зрелище?

«Если Amazon так нужна реклама, они могли бы просто выкупить права на F1 TV и показывать их на Prime», — пишет UsernamelnvaIid.



«Эти спортом управляют идиоты», — заключает JohnCenaF1.



«А можете просто вернуть графику 2016/2017 годов?» — выражает весьма популярное мнение MrPyber.